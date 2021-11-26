БАХРИТЫ

Династия мамлюкских султанов , правивших в Египте в 1250—1382.

Термин «Б.» произошел от названия о. Бахр ан-Нил в дельте Нила, где дислоцировался корпус мамлюков тюркского происхождения. Начало мамлюкскому владычеству в Египте было положено в 1250, когда мамлюкские эмиры убили последнего султана из династии айюбидов Туран-шаха.

Первые мамлюкские эмиры, а впоследствии султаны Айбек (1250—1257), Али (1257—1259), Кутуз (1259—1260) и Бейбарс (1260—1277) с самого начала вступили в борьбу за власть между собой. В то же время им пришлось оборонять рубежи Египта от крестоносцев и монголов. В 1250 мамлюки разгромили крестоносцев (7-й крестовый поход) и пленили возглавлявшего их француз­ского короля Людовика IX Святого . В 1260 мамлюки под командованием Кутуза и Бейбарса разгромили в битве при Айн-Джелуде (Сирия) монгольское войско, развеяв миф о непобедимости монголов.

Впоследствии Бейбарс не раз одерживал победы над монголами, заслужив почетное имя «монголобойца». В его царствование власть египетского мамлюк­ского султаната распространилась на соседние территории Сирии, Судана и части Аравийского п-ва, включая Хиджаз. Противостояние египет­ских мамлюков с монголами и крестоносцами продолжалось вплоть до конца XIII в.

В 1281 под Хомсом султан Калаун (1280—1290) разгромил 150-тысячную армию монголов под предводительством Менгу-Тимура, что окончательно положило конец монгольской экспансии в арабском регионе. Отразив нашествие с востока, Калаун и его преемники продолжили войну против крестоносцев. В 1289 у западных рыцарей отобрали Триполи, в 1291 после долгой осады была взята Акра и присоединены к Египту Бейрут, Тир, Сидон и Хайфа.

С конца XIII в. могущество мамлюков и стабильность в стране были подорваны из-за обострившегося соперничества между двумя этническими группировками — мамлюков Б. и мамлюков бурджитов, формировавшихся в основном из черкесов.

В XIV в. произошел ряд переворотов, когда власть в стране попеременно захватывала одна либо другая группировка. В 1390 последний султан-бахрит Хаджи II (1382, 1389—1390) был окончательно свергнут, и вплоть до завоевания Египта османами все мамлюкские султаны выходили только из рядов черкесов-бурджитов.

Автор статьи: А. М. Родригес.

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