АЙЮБИДЫ, Аййубиды

Правящая мусульманская династия (1169–1252) Египта, пришедшая на смену Фатимидам.

Основателем новой династии А. стал курд из Сев. Ирака Салах ад-Дин Йусуф ибн Айюб (в европейской транскрипции Саладин), занявший в 1169 пост визиря при последнем фатимидском халифе аль-Адиде. Через 2 года, низложив умирающего аль-Адида, Салах ад-Дин становится султаном Египта (1171–1193). С этого времени начинается возрождение былой политической и военной мощи Араб. Востока. Придя к власти в Египте, Салах ад-Дин упразднил изживший себя шиитский халифат Фатимидов, признал духовной главой всех мусульман аббасидского халифа , восстановив тем самым господство суннизма в Египте, а позже и на всем Арабском Востоке. В 1170 в Египте открываются первые религиозные училища нового типа медресе («школа»), делавшие основный упор на преподавании основ суннитской доктрины. В качестве учредителей медресе выступил сам Салах ад-Дин, его эмиры, богатые купцы, видные ученые, женщины знатных фамилий. С целью обеспечения надежной защиты Халифата Салах ад-Дин проводит военную реформу: на смену египетско-суданским войскам приходят отряды курдов и туркмен, для чего в их пользу были перераспределены икта (земельные пожалования за военную службу), отнятые у египетских эмиров, которые в ответ на это подняли бунт, но были жестоко подавлены. По распоряжению Салах ад-Дина был восстановлен египетский военный флот. После смерти в 1174 сирийского правителя Нур ад-Дина Зенги, чьим вассалом был Салах ад-Дин, египетский султан под предлогом защиты прав малолетнего Махмуда Салиха, сына Нур ад-Дина, захватил практически всю территорию Сирии, в том же году Салах ад-Дин включил в состав своих владений и Йемен, разгромив исмаилитскую династию Сулайхидов. В 1186 войска Са­лах ад-Дина завершили покорение Джазиры (северные части междуречья Тигра и Ефврата). Но в историю Арабского Востока Салах ад-Дин войдет как победитель крестоносцев , сумевший направить против них силы основной части арабского мира. Кульминацией его войн с крестоносцами стала битва около Хитина (территория современного Израиля), состоявшаяся 03.08.1187. Салах ад-Дин хитростью заманил своего противника в безводную местность, где рыцарская конница, задыхаясь в дыму от подожженной мусульманами травы, а также страдая от жары и жажды, полностью утратила боеспособность. В этих условиях воины Салах ад-Дина окружили и разгромили крестоносцев. Уничтожение почти всего рыцарства Иерусалимского королевства сделало его легкой добычей для армии Салах ад-Дина, которая захватила его столицу — Иерусалим в конце сентября — начале октября 1187. Со смертью Салах ад-Дина в 1193 начинается постепенный закат военно-политического могущества Халифата А. С таким трудом собранная Салах ад-Дином мусульманская держава распадется на отдельные ветви А., правивших в Египте и Хиджазе (до 1252), Дамаске, Халебе и Синджаре (до 1260), в Диарбакыре (до 1462), Йемене (до 1229). При А. произойдет заметное оживление египетской экономики, вызванное уменьшением налогового бремени для крестьян и смягчением строгой государственной регламентации ремесленно-торговой сферы деятельности в городах и активизацией купеческих связей с Зап. Европой, особенно с Венецией и Генуей.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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