АЙСАВА (Исава, Исавийя)

Суфийское братство в странах Магриба .

Основано на рубеже XV–XVI вв. Мухаммедом бну Исой аль-Мухтаром (1465–1524), провозглашенным святым покровителем Мекнес в Марокко, где он и похоронен. Айсава — одно из девяти братств группы Шазилийя, возникших из кружка мистика и аскета Абу-ль-Хасана аш-Шазили, вокруг которого объединились в XIII в. в Александрии многочисленные ученые из арабских стран Африки, Аль-Андалуса, Аравии. Приверженцы братства известны своими яркими ритуалами и шествиями, сопровождавшимися самоистязаниями с применением холодного оружия, огня, ядовитых насекомых, змей и т. п. Практически все укротители змей, скорпионов, других опасных пресмыкающихся и животных входят в это братство. В 30–40-е в нем было также немало солдат и ремесленников. А. традиционно влиятельно в Среднем Атласе (Марокко), в центре и на востоке Алжира. Главная завия (обитель) братства долго располагалась сначала в Мекнесе, затем вблизи от Медея в Алжире.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.

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