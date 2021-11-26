АЙБЕК, Айбег

Атабек (командующий) гвардии мамлюков в Египте.

После убийства в 1250 аль-Муаззама Туран-Шаха, последнего правителя из рода Айюбидов , и трехмесячного правления Шаджар ад-Дурр (любовницы отца Туран-Шаха султана ас-Салиха Айюба) А. стал первым мамлюкским султаном. Он положил начало династии Бахри (ее представители были родом из тюркской народности половцев , попавших к монголам в плен и посредством итальянских купцов переправленных морем в Египет). Правление султана А. прошло в форме острого непрекращающегося соперничества за власть в Египте со сторонниками Актая (мамлюкский военачальник) и Шаджар ад-Дурр. В этой борьбе А. опирался на свою личную мамлюкскую гвардию «муаззию». Ему удалось устранить Актая, но он сам был убит в бане (апрель 1257) в ходе заговора, организованого Шаджар ад-Дурр.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.