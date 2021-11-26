АЛВА, АЛОА

Древнейшее государство в южной части современного Судана.

А. образовано в VI в. (по другим данным — в VII–VIII в. н. э.) на землях Мероитского царства , к югу от пятого порога Нила. Ядром населения А. стали так называемые черные нуба, смешавшиеся с мероитами. Столицей А. до VIII в. была Мероэ, затем — Соба (Сауба, близ Хартума). В VI в. в Алве распространилось христианство в монофизитской форме, которое вскоре становится государственной религией. Во второй половине ХV в. в А. усиливается влияние переселенцев — арабов из Египта, которые старались доминировать в общественно-политической и экономической жизни страны. Правящая христианская верхушка активно сопротивлялась этому, что в итоге вынудило арабских переселенцев призвать на помощь другие арабские племена и под руководством Абдаллаха Джама начать борьбу с царем-христианином. Эта борьба увенчалась успехом. Соба была разрушена. В 1504 на территории А. путем смешивания африканского племени фунг с арабами и алвийцами возник так называемый Черный султанат, или Сеннарский султанат (по столице в Сеннаре).

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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