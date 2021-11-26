ЙОМЕНРИ

Йоменри — сословие крестьян в Англии XIV—XVIII вв., состоявшее из мелких свободных землевладельцев, самостоятельно занимавшихся обработкой земли (в отличие, например, от джентри ) и живших в основном за счет собственного хозяйства.

Возникновение слова «йомен» (англ. yeoman) исследователи связывают с англо-германским эпосом. Считается, что оно трансформировалось из понятия «young man» («молодой человек»). Зарождение «социальной интерпретации» этого термина относится к концу XIII — началу XIV в., т. е. ко времени формирования парцеллярной земельной собственности английского крестьянства в связи с его постепенным освобождением от феодальной зависимости на основе коммутации рент и вовлечения английского манора в систему товарно-денежных отношений. Термином «Й.» обозначали крестьянина, свободного лично и ведшего самостоятельное хозяйство на земле, зафиксированной на его имя в курии манора; участок этой земли можно было передавать по наследству, а в случае земельных и других имущественных споров — обращаться в городские суды. Этими чертами в указанный период более всего характеризовалось хозяйство свободных держателей (фригольдеров), и термин «Й.» первоначально относился именно к обозначению этого слоя свободного крестьянства. Позднее, в XIV—XV вв., по мере эволюции массы крепостных крестьян (вилланов) в держателей по копии манориальных судов ( копигольдеров ), термин «Й.» стал толковаться расширительно и применяться ко всему английскому крестьянству, включая как фригольдеров, так и «крепких» держателей по копии, имеющих материальную возможность вести самостоятельное хозяйство, — вне зависимости от юридического статуса.

Термин «Й.» означал тогда скорее социально-имущественное, а не формально-юридическое состояние сельского труженика. В XVI — начале XVII в., в период аграрного переворота и экспроприации английского крестьянства, некоторые правоведы (Д. Норден, Э. Кок) вновь стали применять термин «Й.» для обозначения верхушки крестьян; в частности, этим термином обозначались фригольдеры, имевшие годовой доход в 2 фунта и обладавшие правом участвовать в выборах депутатов в английский парламент. Й. сыграло большую роль в Английской революции середины XVII в. ; так, «крепкие Й.», наряду с радикально настроенной частью мелких джентри, составили костяк армии «железнобоких» О. Кромвеля . Роль Й. как массы английского крестьянства в XVII—XVIII вв. отечественным историкам еще предстоит детально изучить и на уровне крестьянских выступлений периода Английской революции, и на уровне функционирования крестьянских хозяйств в условиях радикальной экспроприации и парламентских огораживаний конца XVIII столетия. Ведь в результате консервативного аграрного законодательства Английской революции Й. не получило массового доступа в суды общего права, и основная его часть осталась в традиционно средневековом положении зависимых держателей. Парламентские же огораживания способствовали окончательной экспроприации английского Й. как класса самостоятельно хозяйствующих тружеников и превращению его представителей в пауперов и наемных рабочих нового времени.

Лит.: Барг М. А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991; Барг М. А., Лавровский В. М. О социальной природе английского нового дворянства и йоменри первой половины XVII в. // Вопросы истории. 1955. № 6; Винокурова М. В. Мир английского манора. По земельным описям Ланкашира и Уилтшира XVI — первой трети XVII в. М., 2004; Ее же. Некоторые нерешенные проблемы аграрной истории Англии XVI—XVIII веков // Средние века. Вып. 76 (1—2). М., 2015; Лавровский В. М. Парламентские огораживания общинных земель в Англии. М.–Л., 1940. Campbell M. The English Yeoman. New-Heaven–London. 1943. Spufford M. Contrasting Communities: English Villages in the XVI and XVII centuries. Cambridge, 1974.