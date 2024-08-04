Средневековые города: от падения Рима до эпохи Каролингов Существовали ли города в Европе IX века? Были ли они похожи на города развитого средневековья? Кто правил или и какие люди жили в них?

Существовали или нет города в Европе IX века?

Ответ зависит от того, что мы понимаем под словом город. Ответ будет отрицательный, если под городом понимать поселение, жители которого занимаются торговлей, вместо того чтобы заниматься земледелием. Ответ также будет отрицательный, если мы понимаем под городом общину, являющуюся юридическим лицом, обладающую особыми, ей свойственными, законами и учреждениями. Но, с другой стороны, если мы под городом будем понимать центр администрации, крепость, то ясно, что Каролингская эпоха знала почти столь же много городов, как последующие столетия.

Что влияло на создание городов?

Исполнение религиозных обрядов, наличие рынков, политических и судебных собраний – все это неизбежно приводит к созданию мест, в которых должны или могут собираться участники этих собраний.

Военная необходимость давала особенно положительный результат. Население должно было заготовить убежища, где бы оно могло укрыться от врагов, в случае их вторжения. Война так же стара, как и человечество, а постройка укреплений также стара, как война.

Таким образом, в любом месте на планете, город состоит из пространства, квадратного или круглого, опоясанного укреплениями, сделанными из древесных стволов, или глины, или каменных плит, защищаемого рвом, причем войти в него можно только через особые ворота. И интересно, что два слова, которые на современном английском и современном русском языках (town и город) обозначают город, именно обозначали какое‑либо огороженное место.

В обычное время эти огороженные места оставались пустыми. Народ посещал их только по случаю религиозных или гражданских церемоний, или когда война заставляла их искать убежища здесь со своими стадами. Но мало‑помалу с ростом культуры, из временных эти поселения делаются постоянными. В них возводились храмы, представители власти основывали там свои резиденции, купцы и ремесленники стекались под защиту их стен. То, что сначала было только центром для собраний, обращалось в город, административный, религиозный, политический и экономический центр для всей территории племени, имя которого он обыкновенно получал.

Город в начале средневековья

С приходом средневековья, когда не осталось ни римских городских общин, ни греческих полисов, организацию городской жизни взяла на себя церковь. Она приспособилась к границам римских городских общин, где жило наибольшее число христиан и оттуда распространяла веру на новые области. Замирание торговли и исчезновение иностранных купцов, связанные с распадом Римской империи, не имело влияния на церковную организацию. Иерархи церкви, являясь помощниками Каролингов в управлении обществом, заняли командующую позицию в силу одновременно своего морального авторитета, своей экономической мощи и своей политической деятельности.

Когда же империя Каролингов начала разваливаться, положение епископов не только не пошатнулось, но стало еще более прочным. Феодалы, которые разрушали власть монарха, не трогали церкви, так как ее божественное происхождение защищало ее от их посягательств. Они боялись епископов, которые могли наложить на них страшное по своим последствиям отлучение. Они уважали их, как сверхъестественных стражей порядка и справедливости.

Город как центр религиозной жизни

Престиж епископов придавал их резиденциям, т. е. бывшим римским городам, особое значение. Но перестав быть торговыми центрами, города утратили и большую часть своего населения. Купцы, которые посещали города или жили в них, исчезли. Общество рубежа I и II тысячелетий нашей эры предпочитало аграрный образ жизни. Очень характерно и очень знаменательно, что дворцы-резиденции Каролингов не встречаются в городах, они находились все без исключения в деревенской округе.

Само раннефеодальное государство не содействовало продолжению существования римских городов. Графства, составлявшие административные округа империи Карла Великого и его потомков, обходились без главных городов, как и сама империя обходилась без столицы. Графы, которым вверялся надзор за округами, не жили в каком‑либо определенном месте. Они постоянно ездили по своим округам, чтобы председательствовать в судебных собраниях, собирать налоги и ополчения. Центром их администрации было не их местожительство, а их личность.

В то же время неподвижность, которую церковная дисциплина налагала на епископа, постоянно удерживала его в городе, где была кафедра его диоцеза. Каждый диоцез состоял из территории около города, имевшего кафедру епископа и находившегося в постоянном общении с диоцезом. Перемена в значении слова civitas с начала IX века бросает интересный свет на этот вопрос. Оно стало синонимом со словом „епископство" и епископский город. Слова „civitas Parisiensis" обозначали диоцез Парижа, где жил епископ. Таким образом, под этим двойным смыслом хранилась память об античной муниципальной системе, усвоенной церковью для своих собственных целей.

Когда прекращение торговли в IX веке стерло последние следы городской жизни и положило конец тому, что оставалось от городского населения, влияние епископов, и прежде бывшее широким, сделалось бесспорным. С этого времени города перешли всецело под контроль епископов. В городах можно было встретить только жителей, непосредственно связанных с церковью.

Хотя у нас нет точных данных, тем не менее можно представить себе состав городского населения VIII - IX веков, мы можем предположить, что оно состояло из:

клириков кафедральной церкви и других церквей, сгруппированных поблизости,

монахов из расположенных в городской черте и неподалеку от нее монастырей,

учителей и студентов церковных школ,

наконец, из слуг и ремесленников, свободных и рабов, которые были необходимы для нужд церкви и ежедневного существования клира.

Почти всегда в городе можно найти еженедельный рынок, туда окрестные крестьяне приносили свои продукты. Иногда бывали здесь ежегодные ярмарки. В воротах со всякого, кто приходил или уходил, собирали рыночные пошлины. За стенами находился монетный двор. Здесь также можно было встретить известное число держаний, занятых вассалами эпископа, его адвокатом или его кастелланом. Ко всему этому надо, наконец, добавить житницы и амбары, где хранилось зерно, получаемое с монастырских доменов в известные периоды от крестьян держателей. В большие годовые праздники жители диоцеза приносили в город много оживления непрерывным шумом и движением, продолжавшимся несколько дней.

Заключение

Подводя итог этой эпохе в судьбе европейских городов, можно сказать: то, что случилось в обедневших и лишившихся населения городах времен империи Каролингов, очень похоже на то, что случилось с самим Римом, когда, в течение IV века, «вечный город» перестал быть столицей мира. Покидая его в пользу сначала Равенны, а затем Константинополя, императоры предоставили его папе. Перестав играть роль в государственном управлении, Рим продолжал ее играть в церковном. Город императоров стал городом понтификов. И хотя города утратили свои функции в гражданской администрации, однако они продолжали служить центром церковного управления.

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