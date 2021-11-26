ШАМПАР

ШАМПА́Р (фр. Champart) - один из видов налогов , которым облагались земли сеньоров, находящиеся в наследственном пользовании у зависимых крестьян.

В отличие от ценза, фиксированного налога, выплачиваемого деньгами или натурой, шампар представлял собой оговоренную долю урожая съемщика. Своими корнями шампар уходит в традиции римского землевладения.

Плата, выражаемая долей урожая, обычно устанавливалась при долгосрочной, даже пожизненной или наследственной аренде. Шампар мог уплачиваться не только и урожая хлеба, но также и винограда, льна, сена и других продуктов. Размер шампара колебался от 1/11 до ¼ урожая в зависимости от продукта и эпохи. Поскольку земли часто перераспределялись, шампар часто выплачивался не одним хозяйством, а несколькими.

Вследствие произвола агентов, собиравших шампар, этот налог был наиболее тяжелой повинностью вилланов. Изредка шампар дополнял ценз. Несмотря на то, что с XVI веке начался процесс певращения шампара в денежный сбор, налог в традиционном виде просуществовал в некоторых местах до Великой Французской Революции .

Иллюстрации:

Крестьянин.