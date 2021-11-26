ПОПОЛАНЫ
ПОПОЛАНЫ - пополары, пополо, средний слой горного населения в социальной иерархии итальянских городов в XII-XV веках.
Термин «Пополаны» охватывал податное население города, занятое в ремесле и торговле, но не включал городские низы - плебс (итальянское plebe), не имевших ремесленной квалификации подённых работников, разорившихся ремесленников, пришлый сельский люд, бедняков. Особенностью социального статуса пополанов являлась принадлежность к ремесленным цехам. Уже в XII веке в среде пополанов наметилась имущественная дифференциация, которая усиливалась в последующие столетия, что нашло отражение и в языке: богатая часть пополанов именовалась «жирным народом» (итальянское popolo grasso), торговцы и ремесленники среднего достатка - «средними пополанами» (итальянское popolani medii), а мелкие ремесленники и розничные торговцы, равно как и обедневшие выходцы из более высоких страт пополанов, назывались «тощим народом» (итальянское popolo minuto). В конце XII века пополаны начали борьбу с нобилями (смотреть Патрициат) в итальянских городах (смотреть Коммунальное движение). Во многих городах она облекалась в противостояние гвельфов и гибеллинов. К концу XIII века в тех городах, где победу одержали пополаны (Флоренция, Лукка, Сиена, Болонья), сложились пополанские республики демократического или олигархического характера, что было закреплено законодательством (например, «Народные уставы» 1277 года в Сиене, «Установления справедливости» 1293 года во Флоренции), там, где верх взяли нобили (Милан и ряд городов Ломбардии), установилась система единоличного правления. Победа пополанов сопровождалась возникновением институтов, призванных отражать интересы этого социального слоя (Совет народа, капитан народа, приоры цехов и других). Однако реальная власть досталась «жирному народу», состав которого в XIV-XV века претерпел значительные изменения: законодательство обязывало нобилей вступать в цехи и принимать статус пополана, а в XV веке старые купеческие фамилии охотно сближались с нобилями в семейном и деловом плане, считая себя с этих пор «знатными пополанами» (итальянское popolani nobili). Ряды «жирных пополанов» пополняли нажившие состояния в торгово-финансовом и промышленном предпринимательстве «средние пополаны», нередко выходцы из других городов, так называемые новые люди (итальянское gente nuova), новые дома (итальянское case nuove). Во Флоренции к таким «новым домам» относились Медичи, Строцци и другие. Крупнейшие фамилии пополанов нередко превосходили богатством и влиянием аристократические и старинные купеческие семейства города. «Новые дома» видели в добытом «личными заслугами» состоянии и могуществе веское основание считать себя такими же нобилями, как и «старые фамилии». Политическая роль пополанов уменьшилась и исчез сам термин в XV веке со становлением синьории.
Источники: Statuti delle società del popolo di Bologna / A cura di A. Gaudenzi. Roma, 1889-1896. Vol. 1-2; Statuta Ferrariae anno MCCLXXX VII. Ferrara, 1955; Брагина Л.М., Котельникова Л.А., Самаркин В.В. Статуты Коммуны Падуи; «Установления Правосудия» // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. М., 1961. С. 525-552, 560-574.