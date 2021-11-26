ПОДЕСТА (итал. podesta от лат. potestas ‒ власть)

Высшее должностное лицо в Итальянских городах коммунах в XII–XVI вв.

Должность появилась в XII в., а к концу XIII в. получила практически повсеместное распространение. Для обеспечения независимости подеста, их избирали часто из числа иногородних, обычно, из юристов или солдат. Подеста привозили с собой в город группу лиц, которая становилась костяком администрации. Подеста избирались на срок от 6 месяцев до года.

Фридрих Барбаросса пытался превратить подеста в чиновников, назначаемых императором, однако коммуны, разгромив императора при Леньяно (1176 г.), отстояли свое права избирать подеста. В XII–первой половине XIII в. подеста составляли составляли класс профессиональных высокооплачиваемых чиновников, обладавших в городах-коммунах обширными полномочиями в судебной военной и административной сфере.

С середины XIII в. усиление в одних городах пополанов и установление синьорий в других, привело к вытеснению подеста на периферию общественной жизни. За ними сохранялись, однако, судебные функции. Но и они в начале XVI в. века были переданы коллегии судей. В крупных города, имевших в подчинении другие коммуны, подеста называли назначаемых в подвластные города чиновников, представителей центральной власти.

Иллюстрации:

Плаццо дель Подеста, Болонья.

Автор статьи: Г. А. Шмидт