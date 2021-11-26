МЕДЗАДРИЯ (итал. mezzadria «половничество»)

Тип краткосрочного договора аренды земли, при котором арендодатель получает в качестве платы за предоставление земли в пользование не денежное вознаграждение, а значительную часть урожая.

Особенное распространение медзадрия получила в Италии в XIII–XIV вв., когда происходит процесс эмансипации крестьян в феодальных поместьях. В XIII в. итальянские коммуны всегда брали под защиту бежавших от своих господ крестьян. В таких условиях землевладельцы вынуждены были искать более привлекательные для крестьян формы взаимоотношений, переводя их в разряд аренды. Денежный наем всегда был выгоднее для землевладельцев, поэтому после Черной Смерти 1348–1349 гг. и уменьшения количества работоспособного населения арендаторы ставили непременным условием именно натуральный расчет, медзадрию.

В Ломбардии медзадрия предусматривала передачу хозяину земли от трети до половины урожая, зачастую включая приплод скот. В отдельных случаях медзадрией обязывала арендатора исполнять определенный объем работ на землях хозяина. Особенностью ломабардской медзадрии было также обязательство арендаторов держать шелковичных червей. В Центральной и Южной Италии процесс перехода к арендным отношениям шел гораздо медленнее.

Медзадрия имела свои преимущества и недостатки. С одной стороны, она препятствует развитию сельского хозяйства, поскольку половину любого дохода арендатор вынужден отдавать. С другой стороны, риск неурожая лежит не только на арендаторе, но и на хозяине земли, защищая таким образом съемщика земли от непомерной платы.

Иллюстрации:

Пахарь.

Автор статьи: Г. А. Шмидт