ЛAНА

Лaна ( ит . lana — «шерсть») — название одного из главных цехов в средневековых городах Северной и Средней Италии (Болонье, Вероне, Флоренции) в XII—XVI вв. Наибольшую известность получил флорентийский цех Arte della Lana, наряду с Калималой (цех торговцев шерстью и сукном) первенствовавший среди так называемых старших цехов. Считается, что начало широкому производству сукон во Флоренции положили монахи-умилиаты в 1-й половине XIII в. В это время складываются торговые и ремесленные корпорации, призванные защищать интересы своих членов от конкуренции извне и поддерживать качество продукции. Компании, входившие в Л., занимались закупкой шерсти вне Италии, изготовлением сукон и торговлей, в том числе экспортной. Во 2-й половине XIII в., по словам хрониста Дж. Виллани, в Л. входили 200 мастерских и 30 тыс. работников цеха (при населении Флоренции около 90 тыс. человек). С установлением народного правления власть во Флоренции сосредоточилась в руках старших цехов: их представители, сменявшиеся каждые два месяца, составляли правительство коммуны — Синьорию. Цехи имели собственные гербы и знамена, под которыми собиралось ополчение. Политический вес старших и средних цехов утверждался в борьбе сначала со знатью (грандами), затем с младшими цехами и наемными рабочими (наиболее известно восстание чесальщиков шерсти — чомпи в 1378). Экономическое ослабление цехов было связано с нарастанием конкуренции в Европе и установлением во Флоренции с 1530 синьории Медичи, подчинивших себе старую республиканскую организацию и систему цеховой регламентации. Окончательно основные флорентийские цехи были упразднены в 1770.

Лит. : Брагина Л. М. Флорентийское сукноделие в XV в. // Проблемы генезиса капитализма. М., 1970. С. 83—127; Краснова И. А. Флорентийское общество во второй половине XIII — XIV в. Гранды и пополаны, «добрые» купцы и рыцари. М.— СПб., 2018; Ammannati F. L’Arte della Lana a Firenze nel Cinquecento: crisi del settore e risposte degli operatori // Storia economica. Vol. 11. 2008. P. 5—39; Gualchiere. L’Arte della Lana a Firenze. Firenze, 2001; Hoshino H. L’arte della lana in Firenze nel Basso Medioevo: il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII—XV. Firenze, 1980.