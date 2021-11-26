КЭРЛЫ

Кэ́рлы (керлы; др.-англ. ceorl, churl) — свободные крестьяне-общинники в раннесредневековой Англии, основная социальная группа англосаксонского общества.

Само слово «К.» происходит от древнегерманского * karlaz, что означает просто «старый человек». К тому периоду, когда термин впервые встречается в письменных источниках (конец VII в.), слово «К.» имеет уже, по меньшей мере, три различных, хотя и взаимосвязанных, коннотации: «мужчина» в чисто половом смысле, безотносительно к возрасту и социальному статусу, «муж» как оппозиция «жене», а также «незнатный глава домохозяйства, свободный простолюдин». Именно в последнем значении термин чаще всего используется в юридических сборниках и грамотах англосаксонского периода.

В чисто юридическом смысле К. «свободен» в том плане, что обладает набором некоторых прав-обязанностей, наиболее важными из которых являются право приносить очистительную клятву в суде и защищать себя и свою собственность, а также родню и своих зависимых людей от посягательств посторонних. Не случайно большинство титулов англосаксонских судебников ограждает интересы К.: определены штрафы за нанесенные им увечья, убийство, за причиненный материальный и моральный ущерб, за вторжение в дом и усадьбу.

В собственности К. находились пахотные наделы, полосами лежавшие в пределах земель общины, которые составляли основу хозяйственной независимости К. В состав хозяйства К., кроме того, входили дом с усадьбой (надворные постройки, огород, иногда фруктовый сад или пчельник) и имевшиеся у него права на пользование различными общинными угодьями. Помимо самого хозяина и членов его семьи в хозяйстве К. обычно работали несвободные и полузависимые люди.

Права К. были неотделимы от обязанностей. Главным из них было своеобразное государственное тягло, состоявшее из ряда элементов. Самым важным из них была «фирма» (feorm), представлявшая собой способ кормления короля, его окружения и должностных лиц и выросшая из продуктовых поставок главе племени. В дополнение к продуктовым поставкам К. привлекались к подводной повинности, эпизодически к обработке королевских земель, должны были содержать находящихся при исполнении обязанностей государственных служащих. Отдельные К. — так называемые королевские — служили в военном ополчении-фирде.

К концу англосаксонского периода значительная часть некогда свободных и полноправных К. втягивается в орбиту феодальной эксплуатации. Не утрачивая полностью своей хозяйственной самостоятельности и личного свободного статуса, они все больше попадают в подчинение к крупным земельным собственникам, продолжая уплачивать налоги государству и церкви и выполнять некоторые государственные повинности. Однако, несмотря на все успехи феодализации, англосаксонская феодальная система в IX—X столетиях полностью еще не сложилась. Процесс личного, имущественного и юридического принижения ключевой социальной группы англосаксонского общества — свободных общинников-К., активно развивавшийся в это время, был далек от завершения, а традиционное деление на свободных и рабов продолжало оставаться важнейшим элементом социальной стратификации.

Лит.: Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2015. С. 123—126, 132—136, 144—145; The Anglo-Saxon World. London, 2013; Faith R. The English Peasantry and the Growth of Lordship. London, 1997. Chs. 4, 5.