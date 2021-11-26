КЭРЛ, БОНД (KARL, BONDI)

Кэрл или Бонд - сословие свободных людей в Скандинавии, владевших своим хозяйством и не имевших отношения к знати.

Социальный состав кэрлов был весьма разнообразен: от нищих крестьян до зажиточных землевладельцев. Несмотря на то, что их основным занятием было фермерство, они часто занимались и мореходством, и охотой, и торговлей. Кэрлы обладали широкими правами: они могли подавать в суд и свидетельствовать в суде, выносить приговоры, участвовать в тингах и голосовать по всем вопросам, участвовать в религиозных церемониях. Они имели право носить оружие и служить в лейданге и скипрейде.

Кэрлы делились на две группы. Хускарл - лично свободный человек. Изначально это домашняя прислуга или дворовые Позднее – личные охранники или королевские дружинники. Хольдары или одальсбонды («благородные бонды») стояли чуть выше кэрлов по социальному статусу. В отличии от кэрлов они обладали наследственным правом на землю, которое не могло быть отменено даже королем.

Автор статьи: Перепечкин К. В.