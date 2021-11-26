Город-государство в Средние века (англ. City-State, нем. Stadtstaat, итал. citta-stato)

Го`род-госуда`рство в Сре`дние века` (англ. City-State, нем. Stadtstaat, итал. cittá-stato) — политическое образование , представлявшее собой независимый самоуправляющийся город , обладавший политической властью над округой. Термин появился в историографии XIX в. и применялся по отношению к Древней Греции, Финикии, Италии (см. Полис), а также некоторым городам средневековой Европы. Термин «Г.-г.» часто употребляется в расширительном смысле как синоним «коммуны», понимаемой как городская община, взявшая на себя местное управление, но имевшая над собой внешнюю сеньориальную или государственную власть. Время формирования таких коммун — XI—XIII вв. Некоторые коммуны смогли достичь полной суверенности («civitas se superiorem non reconoscens», по определению Б. Сассоферрато). Помимо само- управления они проводили собственную внешнюю политику, были фискально независимыми, заключали договоры с другими государ­ствами, чеканили свою монету и др. Если самоуправляющиеся коммуны были достаточно распространенным явлением в позднее Средневековье (апогей приходится на 1300—1450), то Г.-г. не являлись таковыми. Един-ственным строго соответствующим примером является Венеция, хотя некоторые города были независимыми республиками де-факто. Города, относимые к числу Г.-г. при более широком понимании данного термина, располагались на территории, которая простиралась полосой от Сев. Италии через Южн. и Рейнскую Германию к Нидерландам. Кроме того, существовали отдельные изолированные Г.-г., такие как Барселона, Дубровник, Новгород и Псков. Наиболее значительными Г.-г. Италии были, помимо Венеции, Генуя, Флоренция, Сиена и Лукка, а также Пиза и Болонья до утраты ими независимости. Их расцвет и становление в качестве Г.-г. связывают с ослаблением влияния Священной Римской империи, власть которой оставалась там номинальной. В то же время остается открытым вопрос о принадлежности к Г.-г. городов, после того как в них возникла монархическая форма правления, сменившая «республиканскую» (например, трансформация Флоренции в герцогство Тосканское или установление синьорий в ряде итальянских коммун). В германских землях к числу Г.-г. относят «свободные имперские города» (всего 65), среди них ганзейские города Любек, Бремен, Гданьск. Кроме того, можно выделить швейцарские города — Люцерн, Цюрих, Берн. В целом, наиболее типичным для ­Г.-г. являлось олигархическое правление, хотя сходства в происхождении, внутреннем устройстве, развитии и отношении со своей подчиненной территорией не наблюдается даже между соседними Г.-г. в рамках одного региона. Ни один европейский Г.-г. не исчез с географической карты и не потерял своей территории в раннее Новое время, однако они претерпели трансформацию, войдя в состав более крупных государственных образований или став центрами административных единиц. Лит.: Казбекова Е. В., Юсим М. А. Средневековый город-государство // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 4. М., 2000. С. 45—50; A Comparative Study of Thirty City-State Cultures / Ed. M. H. Hansen. Copenhagen, 2000; Epstein S. R. The Rise and Decline of Italian City States. London, 1999; Scott T. The City-State in Europe, 1000—1600: Hinterland, Territory, Region. Oxford, 2012.