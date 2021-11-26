ЗАНГИДЫ

Зангиды (Зенгиды) — тюркская династия, правившая в Сирии и Сев. Месопотамии (Джазире) в середине XII — середине XIII в.

Родоначальник — Аксункур, гулям- туркоман Малик-шаха из династии Сельджукидов и правитель Алеппо в 1087—1094. Его сын, Имад ад-Дин Занги , в 1127 был назначен эмиром Мосула с полномочиями атабека , захватил Алеппо, Хаму и Хомс и развернул ожесточенную борьбу против Антиохийского княжества , а в 1144 уничтожил Эдесское графство . Успехи Занги на фоне общего ослабления сельджуков обеспечили преемственность власти в его роду. Первый из его сыновей — Нур ад-Дин Махмуд (1146—1174) правил Сирией из Алеппо, а в 1154 завладел Дамаском. Второй — Сайф ад-Дин Гази I (1146—1149) сумел передать собственный удел, Джазиру с Мосулом, своим потомкам — Кутб ад-Дину Маудуду (1149—1169) и Сайф ад-Дину Гази II (1169—1176). В 1170-е выделились младшие ветви З. в Синджаре, Джазират-Ибн-Умаре и Шахризоре.

Ведя джихад против крестоносцев, Нур ад-Дин подчинил Египет , низвергнув там владычество Фатимидов . Однако уже его наследника, Нур ад-Дина Исмаила (1174—1181), низложил Салах ад-Дин , который присоединил Дамаск и Алеппо, а в 1182 попытался завладеть и месопотамскими уделами З., но добился только признания в 1185 своего верховенства сыном Кутб ад-Дина, Изз ад-Дином Масудом I (1176—1193). Преемник Изз ад-Дина I, Нур ад-Дин Арслан-шах I (1193—1211), назначил регентом своего сына Изз ад-Дина Масуда II (1211—1218) бывшего вольноотпущенника Бадр ад-Дина Лулу. Впоследствии он удерживал под опекой последних мосульских З. — Нур ад-Дина Арслан-шаха II (1218—1219) и Насир ад-Дина Махмуда (1219—1222), а со смертью последнего захватил престол и, добившись в 1233 признания со стороны халифа , правил Мосулом до конца своих дней в 1259. Тем временем уделы младших ветвей З. — синджарской (1220), шахризорской (1245) и джазирской (1251) — перешли в руки Айюбидов или монголов .

Зенгидские атабеки и эмиры вошли в историю исламского мира не только как застрельщики «священной войны» против «неверных» в Сирии, но и как щедрые покровители зодчества и художественного ремесла (чем способствовали архитектурному украшению городов Сиро-Месопотамского региона), а также мусульманской учености и арабской словесности (основанные ими учебные заведения повлияли на дальнейшее развитие религиозного образования в суннизме ). Их деятельность в обеих сферах продолжили айюбидские и мамлюкские султаны.

Лит.: Hilmy M., Ahmad M. Some Notes on Arabic Historiography During the Zengid and Ayyubid Periods (521 / 1127 — 648 / 1250) // Historians of the Middle East / Ed. by B. Lewis and P. M. Holt. London, 1962. P. 79—97; Patton D. Badr al-Din Lu’lu’: Atabeg of Mosul, 1211—1259. Seattle, 1991; Patton D. Ibn al-Sa‘i’s Account of the Last of the Zangids // Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. CXXXVIII/1 (1988). S. 148—158; Talmon-Heller D. Religion in the Public Sphere: Rulers, Scholars, and Commoners in Syria under Zangid and Ayyubid Rule (1150—1260) // The Public Sphere in Muslim Societies / Ed. by M. Hoexter et al. Albany, 2002. P. 49—63; ад-Дайвахджи С. Ал-Маусил фи-л-ахд ал-атабаки. Багдад, 1958; ас-Саллаби А. М. Аср ад-даула аз-занкийа. Дамаск; Бейрут, 2007; Таккуш М. С. Тарих аз-Занкийин фи-л-Маусил ва-Билад аш-Шам, 521 — 630 х. / 1127 — 1233 м. Бейрут, 1999.