ЗАДАР
Город в Хорватии, административный центр одноименного округа.
Нас. 72,1 тыс. чел. (2007). Расположен на берегу Адриатического моря. Узел автодорог (близ З. проходит автомагистраль Загреб – Сплит, 2005), ж.-д. станция. Мор. порт (в 14 км к востоку от города; до 2 млн. пассажиров в год), мор. паромная переправа З. – Анкона (Италия); строится (2007) мор. порт Гаженица. Междунар. аэропорт.
С 9 в. до н. э. поселение иллирийцев. Впервые упоминается в 384 до н. э. В кон. 1 в. до н. э. З. завоёван римлянами, приобрёл статус колонии (Colonia Julia Jader). С 7 в. н. э. гл. город визант. фемы Далмация, вскоре заселяется славянами. В 9–10 вв. под властью хорв. правителей. В 1105 признал власть хорв.-венг. короля. В 12 в. неоднократно захватывался Венецией. В нояб. 1202 после семидневной осады разграблен крестоносцами, возглавляемыми венецианским дожем Энрико Дондоло. С 1205 под властью Венеции. По Задарскому миру 1358, заключённому по окончании венгеро-венецианской войны 1356–1357 за господство на Далматинском побережье, З. был передан Венецией хорв.- венг. королю. В 1409 Венг. королевство продало права на Далмацию Венеции, З. вновь попал под венецианское управление. В период османской экспансии был венецианским форпостом на Адриатике. С 1797 вместе со всей Далмацией входил во владения Габсбургов (в 1809–1814 в созданном Наполеоном I Бонапартом заморском деп-те Франции Иллирийские провинции). В 1918 оккупирован Италией, передан ей по Рапалльскому договору 1920. В годы 2-й мировой войны подвергся массированным англо-амер. бомбардировкам. По Парижским мирным договорам 1947 отошёл к Югославии. С 1991 в составе Республики Хорватия.
В расположенном на полуострове и защищённом венецианской крепостью и пятигранными бастионами (15–16 вв.) историч. центре города с правильной планировкой сохранились: остатки др.-рим. триумфальных арок (1 – нач. 2 вв. н. э.), форума (нач. 1 в. н. э.) и акведука; ц. Св. Доната (до 15 в. – Св. Троицы) в виде ротонды с тремя апсидами (810–815); церкви Св. Лаврентия (11 в.), Св. Андрея и Св. Петра (10–12 вв., общий фасад – 17 в., фрески – 12 в.); в романском стиле – церкви быв. бенедиктинских монастырей – Св. Марии (1066–91; колокольня – 1105–11; росписи кон. 12 в.; зап. фасад в стиле ренессанс – 1529–36; экспозиция сокровищницы собора и монастыря) и Св. Кршевана (освящена в 1175; росписи кон. 12, нач. 13, 15 вв.), собор Св. Стошии (Св. Анастасии; основан в нач. 9 в.; перестроен в сер. 12–13 вв.; колокольня – 14, 19 вв.; фрески в боковых апсидах – кон. 13 в.; фрагменты алтаря работы В. Карпаччо, ок. 1480); мон. Св. Франциска (готич. церковь – 13 в., перестроена в 18 в.; клуатр с галереями в стиле ренессанс – 1558); в готич. стиле – дворец Гьярдини (14 в.), ц. Св. Михаила (14 в., перестроена в 19 в.), церковь мон. Св. Доминика (14 в.). Среди построек 16–18 вв.: крепостные ворота «Порта Терраферма» в стиле ренессанс (1537–39, арх. М. Санмикели), Лоджа-дель-Комуне (1562, по планам Санмикели) и здание муниципальной гвардии (17 в., перестроено в 1786; ныне Музей этнографии) с часовой башней (1798); барочные ц. Св. Симеона (12–14 вв., на месте базилики 5 в., перестроена в 1632; колокольня – 1707; серебряная рака Св. Симеона, 1377–80, мастер Ф. да Сесто и др.), арсенал (1752), православная ц. Св. Илии (основана в нач. 13 в., перестроена в 1773), дворец Змайевичей (18 в.).
Университет (1396; закрыт в 1807, вновь открыт в 2003), в его составе – крупнейшая в Хорватии науч. б-ка (1855), Ин-т историч. наук (1954) Хорв. академии наук и искусств, мед., морское, ремесленное училища. Археологич. (1832; др.-рим. мозаики и скульптура) и Народный (1962) музеи, Морской музей; Галерея совр. иск-ва (1948), постоянно действующая выставка сакрального иск-ва.
Баскетбольный клуб «Задар» – 6-кратный чемпион Югославии (1965–86) и 3-кратный чемпион Хорватии (1946–2005).
В сфере услуг, включая обслуживание туристов, занято 58% имеющих работу, в пром-сти и строительстве – 23%, в с. х-ве – 19% (2006). В З. находятся головной офис OTP Banka, штаб-квартиры и представительства крупных хорв. компаний, в т. ч. «Adria» и «Mardešić» (рыбоводство и переработка рыбы), «Maraska» (алкогольные и прохладительные напитки). Активно развивается сеть предприятий розничной торговли (гл. обр. представлены магазинами ТНК «Metro», «Auchan», «REAL»), обществ. питания, гостиничного бизнеса. Многочисленные транспортные («Tankerska Plovidba», «Tankerkomerc» и др.), логистические и коммуникационные компании, риелторские и консалтинговые фирмы.
Важным сектором экономики З. остаётся пром-сть. Судоверфь хорв. компании «SAS Strojogradnja». Предприятия целлюлозно-бумажной («Aluflexpack» – упаковочная продукция), деревообрабатывающей, полиграфич., лёгкой (хлопчатобумажные и синтетич. ткани, трикотаж, кожгалантерейные изделия и др.), пищевой (мукомольно-крупяной, маслобойной, молочной, консервной) пром-сти; виноделие (в т. ч. произ-во вишнёвого ликёра «Мараска», известно с 16 в.); произ-во табачных изделий, строит. материалов.
Близ З. – г. Нин (античная Энона, Aenona; в средние века – резиденция хорв. князей и епископов) с остатками др.-рим. форума с храмом Дианы, амфитеатра (все 1 в. н. э.), церквами Св. Креста (11 в.), Св. Ансельма (ныне музей), Св. Николая (11 в.).
З. – один из центров экологич. туризма Хорватии; в окрестностях города – нац. парки Плитвице, Пакленица, Корнат, Веле. Центр с.-х. района (в т. ч. виноград, оливки, табак, вишня).
Иллюстрации:
Задар. Церковь Святого Доната. 810–815. Архив БРЭ.
Авторы статьи: Л. В. Кузьмичёва (история), Н. В. Лукина (география, экономика), П. С. Павлинов (искусство).