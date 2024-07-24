Второй и последующие крестовые походы Крестовые походы – это религиозные военные экспедиции. Они проходили под эгидой борьбы за освобождение Иерусалима - Святой земли - от «неверных» - мусульман, которые в VII веке завоевали город у византийцев. Эпоха крестовых походов началась в 1096 году и продолжалась вплоть до 1272 года. Процесс, начатый в конце XI столетия, переломил ход европейской истории. Современные историки и исследователи считают, что всего Крестовых походов против мусульман Ближнего Востока и Северной Афри¬ки было восемь.

Второй Крестовый поход (1147-1149 гг.)

Турки-сельджуки в 1144 году отвоевали графство Эдесское. В связи с этим в Европе начали готовить следующую военную экспедицию, которая впоследствии получила название - Второй Крестовый поход. Инициатором выступил папа Римский Евгений III. Призыв нашел большой отклик среди всего населения. Французский король Людовик VII заявил, что лично возглавит крестовый поход на Восток. Намерение монарха были одобрены. В марте 1146 года на большом собрании сеньоров, представителей церкви и рыцарей в Бургундии на Людовика VII возложили крест. А в конце 1146 года о желании участвовать в походе на Святую землю заявил германский император Конрад III Гогенштауфен.

Второй Крестовый поход оказался неудачным. Во время военной экспедиции Византия действия крестоносцев не поддерживала. Сначала армия воспринимались как союзническая, но многочисленное войско у стен Константинополя представляло собой опасность для столицы. Усугубилась ситуация еще тем, что воинам было предоставлено некачественное продовольствие. Болезни тоже поспособствовали тому, что количество крестоносцев уменьшилось. Войска потерпели несколько поражений, поэтому были вынуждены развернуться и вернуться домой. Второй Крестовый поход привел к изменению отношений между Византийской империей и Францией, где обсуждались планы новой экспедиции.

Третий Крестовый поход (1189 – 1192 гг.)

В 1173 году на территории Египта появилось новое государство. Во главе был опытный и талантливый полководец Саладин. Он начал войну против Иерсуалимского королевства, разбил войско крестоносцев и взял в осаду Иерусалим. Столица Иерусалимского королевства капитулировала. После этого Иерсуалимское королевство закончило своё существование.

В 1189 году начался Третий Крестовый поход с главной целью – отвоевать Святую землю. На этот раз британцы выступили под предводительством короля Англии Ричарда «Львиное сердце». Он стал известен как бесстрашный воин. Король Франции Филипп II Август повел в поход французских крестоносцев. Император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса возглавил немецких рыцарей. Но и эта военная экспедиция тоже оказалась неудачной. Предводитель немецких рыцарей Фридрих Барбаросса, облаченный в тяжелые доспехи, во время переправы через реку Селиф в Малой Азии упал с коня и утонул. Лишившись полководца, часть крестоносцев развернулась и направилась домой.

Английские и французские рыцари пытались осадить крепость Акру. Два года длилась эта борьба. Между предводителями крестового похода усилились разногласия. Французский король со своими рыцарями принял решение отбыть домой. В окружении войск Саладина под Акрой осталось войско Ричарда «Львиное сердце». Пока английский полководец осаждал город, французский король Филипп захватил почти все владения Англии. При этом армия Ричарда «Львиное сердце» смогла одержать победу над войсками Саладина и взяла Акру. Таким образом, третий Крестовый поход помешал Саладину полностью захватить владения христиан в Палестине и Сирии.

Итогом битвы стали мирные переговоры. Иерусалим по-прежнему принадлежал мусульманам, но христианские паломники получили право беспрепятственно его посещать. Акра и часть прибрежной полосы осталась под властью крестоносцев. Ричард «Львиное Сердце» находился в Палестине долгое время - он покинул государство 9 октября 1192 года. Это тяжело отразилось на судьбе его королевства. По пути в Англию короля взяли в плен. Ричард «Львиное Сердце» вернулся домой только в 1194 году. В это время в стране шла междоусобная борьба.

Четвертый Крестовый поход (1202 – 1204 гг.)

Западноевропейские правители не оставляли попыток вернуть Иерусалим под власть христиан, несмотря на тяготы Третьего Крестового похода. В 1202 году начался Четвертый Крестовый поход. Эта военная экспедиция имела ряд отличий от предыдущих. Крестоносцы решили отправиться в поход морем.

Соглашение о постройке большого флота было заключено с Венецией. Однако войска не смогли расплатиться с венецианскими торговцами за корабли. Купцы уговорили рыцарей вместо Иерусалима отправиться в столицу Византии. Таким образом, поход изменил вектор направления. Вместо Святой земли крестоносцы отправились в Константинополь. Папа Римский в связи с этим всех участников похода отлучил от церкви. Император Алексей был свергнут.

12 апреля 1204 года крестоносцы осадили Константинополь. Рыцари выдвинули требование заплатить деньги за «защиту от неверных», но получили отказ. Крестоносцы в ответ на это подвергли город чудовищному и жестокому разграблению. Таким образом, Четвертый Крестовый поход не достиг поставленных целей. Армия не дошла до Палестины, а завершился поход чудовищным разграблением столицы Византии. Впоследствии эту военную экспедицию назовут самой позорной в истории движения крестоносцев. Обогатившись, крестоносцы на захваченной территории создали Латинскую империю. 16 мая состоялась коронация Балдуина I, положившая начало существованию нового государства. Захват Константинополя был вынужден признать папа Иннокентий III.

Захват столицы Византии привел к дезинтеграции Византии. На месте единой империи возникло несколько новых государств:

Никейская империя,

Трапезундская империя,

Эпирское княжество.

Появились также государства Латинской Романии:

- Латинская империя,

- Фессалоникское королевство,

- Ахейское (Морейское) княжество,

- Афинская сеньория.

Четвертый Крестовый поход окончательно расколол Восточную и Западную церкви. Крестоносное движение переживало глубокий кризис. А фактическая легитимизация последней военной экспедиции папой привела к серьезной переоценке походов. Их стали организовывать чаще в политических интересах европейских правителей.

Пятый Крестовый поход (1217 – 1221гг.)

Папа Римский Иннокентий III не отказался от планов по организации очередной экспедиции для освобождения Иерусалима. Он обещал воинам духовные и материальные выгоды, поддерживал финансово. Им была даже определена дата начала Пятого Крестового похода. Он должен был состояться 1 июня 1217. Но Иннокентия III скончался. Подготовку к походу продолжил его преемник. Им стал Гонорий III

В Пятом Крестовом походе участвовали европейские рыцари и воины. Основными участниками были французские и английские крестоносцы. Но к ним примкнули и рыцари из Германии, Италии и Фландрии. Они вновь отправились в Святую землю с целью освободить ее от «неверных» и восстановить христианское господство.

Одним из главных участников Пятого Крестового похода был король Венгрии - Андраш II. Ему удалось собрать большую армию. Он надеялся на приобретение новых территорий и укрепление своего влияния в Восточной Европе. В военную экспедицию отправились и рыцари Тевтонского ордена. Они считались самыми опытными воинами, которые успели прославиться боевыми навыками и религиозной преданностью.

После того как воины собрались во Франции, они отправились в путь – к Иерусалиму. Но столкнулись со сложностями, нападениями местных племен, отсутствием воды. Было принято решение – свернуть в сторону Египта, который являлся важным центром мусульманской власти. Однако, и здесь крестоносцев ждали трудности. Рыцарям не удалось взять хорошо укрепленную крепость Дамитту. Армия стала редеть из-за болезней и неудач. Армия крестоносцев потерпела поражение, которое во многом было обусловлено несогласованными действиями воинов и неудачным командованием. Итогом Пятого Крестового похода стало перемирие с Египтом. Христианского господства в регионе достичь не удалось, но было получено право беспрекословного паломничество в Иерусалим.

Шестой Крестовый поход (1228 – 1229 гг.)

В марте 1223 года между папой Гонорием III, императором Фридрихом II и латинским патриархом Иерусалима Радульфом и регентом Иерусалимского королевства Иоанном Бриеннием была достигнута договоренность о начале Шестого Крестового похода. Но в марте 1227 года Гонорий III умер. Новым папой стал Григорий IX. Он потребовал от Фридриха II исполнения святого обета.

Император в августе 1227 года вместе с армией вышел в море, но опасно заболел и приостановил поход. Папа посчитал это обманом и отлучил императора от церкви. Начались дипломатические переговоры. В результате мирного соглашения удалось вернуть христианам Иерусалим. Это произошло в 1229 году. В результате Шестого Крестового похода западные христиане впервые за долгое время получили контроль над основными святынями Иерусалима и значительной частью владений, которые были утрачены. Часть земель, захваченных ранее Саладином, также были возвращены. Шестой Крестовый поход стал последней удачной военной экспедицией на Восток в истории движения крестоносцев.

Седьмой Крестовый поход (1248-1254 гг.)

Результатом Шестого Крестового похода стало возвращение Иерусалима в 1229 году христианам. Этого удалось достигнуть благодаря грамотным дипломатическим переговорам, которые вёл Фридриха II. Но как только император покинул Палестину, там между местными феодалами началась ожесточенная борьба. Мусульмане воспользовались междоусобной войной и через несколько лет после возвращения Иерусалима христианам вновь его отвоевали. В 1244 году город заняли турки и превратили его в руины. Католическую церковь охватила тревога. Стремление папы Римского Иннокентия IV возвратить священный город стало главной причиной Седьмого крестового похода, на Лионском соборе он призвал к боевым действиям. Принял крест французский король Людовик IX. В историю он вошел как Людовик Святой. Уважение христиан полководец заслужил благочестием и преданностью католической вере.

В сентябре король и его войско в 15 тысяч крестоносцев отправились на Кипр, там они пережидали зиму. Они планировали взять Египет. В июне 1249 года Людовик Святой решил начать наступление. Они без боя захватили Дамьетту, а в феврале 1250 года крепость Мансуру. Но в это время мусульмане подтянули огромные войска и окружили крестоносцев. Их взяли в плен, в том числе, французского короля. Рыцари ослабли от болезней и голода. В мае пленников вместе с Людовиком Святым выкупили за 400 000 ливров. Еще одно условие переговоров – возврат египтянам Дамьетты. Таким образом, Седьмой Крестовый поход закончился унизительным поражением. Тысячи крестоносцев были убиты, некоторые попали в плен. Людовика тоже не миновала эта участь. Но через 10 лет он вновь наденет плащ с крестом.

Восьмой Крестовый поход (1270 г.)

Восьмой Крестовый поход начался в 1270 году и был направлен на освобождение Иерусалима от мусульманского владычества. Именно тогда король Франции Людовик IX вновь решил отправиться в Святую Землю. Он сформировал большую армию из рыцарей, пехотинцев и крестьян.

Французская армия начала наступление на Тунис и смогла захватить город. Но полководец умер от болезни. После смерти короля армией командовал его сын - Филипп III.

Крестоносцы не имели успеха на поле боя. После неудачных сражений Филипп III принял решение оставить Святую Землю и вернуться во Францию.

В результате Восьмой Крестовый поход не привел к освобождению Иерусалима. Таким образом, европейцы за несколько столетий так и не смогли отвоевать Святую землю. Это стало одной из причин начала упадка идеи крестовых походов в Европе.