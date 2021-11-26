ОРДЕНА
ОРДЕНА (От латинского ordo - разряд, сословие, союз) - знаки отличия, почётные награды за подвиг, заслуги или выслугу лет.
Происхождение Орденов как знаков отличия имеет два источника. Первый из источников связан с духовно-рыцарскими орденами, возникшими во время крестовых походов в XII веке по образцу орденов монашеских. С гибелью государств крестоносцев на Востоке и секуляризацией орденов в XIV-XVI веках они утрачивали прежние функции и превращались в привилегированные корпорации, членство в которых было статусной наградой. Второй источник - создаваемые с XIV века и возглавляемые монархами союзы дворян с ограниченным числом членов, обязанностью рыцарского служения и строгого соблюдения устава ордена. Изначально кавалер мог состоять только в одном ордене, но со временем стала допускаться его принадлежность к другим орденам. Первыми общепризнанными светскими орденами стали английский Подвязки орден (1348), бургундский, а затем австрийский и испанский Золотого Руна орден (1430), французский орден Святого Духа (1579).
Знаками принадлежности к ордену, а впоследствии знаками награды были кресты, медальоны или особые геральдические фигуры. Атрибутом высшей степени начиная с XVII века стали серебряные или золотые звёзды как образ Вифлеемской звезды (первоначально звёзды были шитыми, в XIX веке появились кованые, ювелирной работы). Знак некоторых орденов носился на шее на золотой цепи (количество её звеньев означало уставное число кавалеров ордена или имело иной символический смысл). Особое значение приобрели орденские ленты, их происхождение и расцветка восходят к рыцарским плащам или мантиям кавалеров. Ленты первых Орденов чаще всего были одноцветными. Их ширина и длина определялись степенью награды. Знак 1-й степени (большой крест) подвешивался на широкой чересплечной ленте и располагался на бедре, как «палица» или набедренник, духовный меч священнослужителей или же перевязь, на которой носили меч воины. Крест 2-й степени (в наградной системе за ним закрепилось наименование «старший офицер») носился на шее на более узкой ленте, иногда также в сочетании со звездой на груди. Крест 3-й степени («командор») - на ещё более узкой ленте и был меньших размеров, кресты 4-й («офицер») и 5-й («кавалер») степеней - в петлице. Классическим западно-европейским вариантом обозначения 4-й степени стала розетка на ленте или орденской колодке.
Существенные перемены в награждении Орденами произошли в конце XVII- начале XIX веков. В 1693 году французский король Людовик XIV учредил военный орден Святого Людовика как офицерскую награду за боевые заслуги или долголетнюю службу вне зависимости от знатности кавалеров. Кавалеры получали солидные денежные премии. Позднее для наград безотносительно к происхождению был учреждён австрийский военный орден Марии Терезии (1757). В ходе Великой французской революции Учредительное национальное собрание 30.7.1791 года отменило все Ордена, ссылаясь на конституционные принципы равенства и единства. Наполеон Бонапарт модифицировал эту норму, издав в 1802 году декрет об организации Почётного легиона и учреждении Почётного легиона ордена для награждения за военную доблесть и гражданские заслуги. Получить награду могли люди любого статуса, но с 1808 году они удостаивались возрождённого во Французской империи дворянства и многочисленных привилегий. Орден стал высшей наградой Франции, сохранялся при всех сменах власти и вызвал немало подражаний в мире.
В конце XVII - начале XX веков учреждаются Ордена большинства современных государств, в том числе не имевших их ранее. Это германские и итальянские государства, Польша (1705), Османская империя (1799; ныне Турция), Нидерланды (1806), Бразилия (1808), Персия (Иран; 1808), Люксембург (1841), Черногория (1853), Монако (1858), Сан-Марино (1859), Сиам (1861; ныне Таиланд), Мадагаскар (1862), Сербия (1865), Королевство Гавайи (1865; ныне штат США), Эфиопия (1874), Япония (1875), Румыния (1877), Болгария (1879), Китай (1882), Корея (1900), Албания (1914) и др. В 1868 году учреждён сардинский орден Короны, который с самого начала стал общенациональным Орденом объединённой Италии, существовал в этой стране наряду со старыми савойскими орденами Благовещения (Аннунциаты) (1362) и Святых Маврикия и Лазаря (1572). С объединением Германии (1871) общенациональным стал прусский Железный крест (существовал с 1813 года). Большинство Орденов стран Востока создавались с заимствованием принципов наградных систем европейских держав. В Османской империи был основан орден Полумесяца, в Персии - орден Льва и Солнца, в Японии - орден Восходящего Солнца, в Китае - орден Двойного Дракона и др. В Японии и Китае количество степеней Орденов (7 или 9) отражало прежнюю иерархическую систему должностей и званий, а также символику священных чисел. В США Конгресс, апеллируя к идеалам демократии и равенства, в качестве награды ввёл не Ордена, а медали, которые и доныне являются высшими наградами в стране (медаль Почёта, президентская медаль Свободы и др.).
С учреждением австрийского ордена Рабынь Добродетели (1662) и Звёздного креста (1668) начинают появляться Ордена специально для дам, изначально - для представительниц царствующих династий и придворных. В XIX - начале XX веков ряд европейских государств учреждают так называемые колониальные Ордена для жителей своих заморских владений: английский орден Звезды Индии (1861), бельгийские ордена Звезды Африки (1888) и Льва (1891), французский орден Чёрной Звезды (1889), итальянский Колониальный орден Звезды Италии (1914), испвнский Гражданский орден Африки (1933) и др. После 1-й мировой войны некоторые новые государства, образовавшиеся после распада империй, возвратились к ранее существовавшим у них Орденам (Польша - к Белого Орла ордену и «Virtuti militari»), другие, не имевшие Орденов прежде, создавали их заново на основе национальной символики (Финляндия, Прибалтийские государства, Чехословакия). После 2-й мировой войны страны так называемого социалистического лагеря следовали образцам советских Орденов: многочисленные ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы, а также ордена Карла Маркса (ГДР), Георгия Димитрова (НРБ) и пр. После распада СССР ряд вышедших из его состава республик восстановил досоветские Ордена (все страны Балтии). Отдельные государства сохранили некоторые советские Ордена и модифицировали их на основе местных традиций (например, Белоруссия), большинство стран пошло по пути создания новых орденов. Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Узбекистан учредили Ордена в честь своих первых президентов.
В XIX-XX веках в Западной Европе происходил процесс «специализации» Орденов с их делением на Ордена военные, гражданские, за научные, торгово-промышленные, сельскохозяйственные, медицинские и другие заслуги. В XX веке получил своё завершение процесс демократизации наград. Он заключался в снятии сословных и гендерных ограничений, упрощении знаков, введении миниатюрных (фрачных) знаков Орденов или планок как замены Орденов в повседневном ношении. Вопросы, связанные с награждением Орденов, регулируются правилами (статутами). Во всех странах награждением Орденов в соответствии со статутами и положениями ведают специальные учреждения: капитулы Орденов, канцелярии монархов, президентов и пр. Изучением Орденов занимается фалеристика.
Ордена в Российской империи.
Система российских императорских Орденов формировалась с конца XVII века. Были учреждены: Андрея Первозванного орден (конец 1690-х годов, первое награждение - 1699), Екатерины орден (1713; для награждения женщин), Александра Невского орден (1725), Георгия орден (1769; вручался за воен. заслуги), Владимира орден (1782). В 1797 году к российским императорским Орденам законодательно причислен Анны орден. В 1798-1801 годах производились награждения Иоанна Иерусалимского орденом (упразднён в России в 1817 году). В соответствии с «Установлением о Российских Императорских орденах», утверждённым 5(16).4.1797 года императором Павлом I, ордена Святого Андрея Первозванного, Святой Екатерины, Святого Александра Невского и Святой Анны (перечислены в порядке установленного старшинства) получили новые статуты и были объединены в делившийся на 4 класса (по числу Орденов) Российский кавалерский орден (при этом ордена Святого Георгия и Святого Владимира не были включены в число российских наград). Образован Капитул орденский (в 1797-1798 годах назывался Орденской канцелярией) во главе с канцлером из числа кавалеров ордена Святого Андрея Первозванного [с 1892 года наряду с орденским Капитулом действовал Комитет для рассмотрения представлений к высочайшим наградам при Собственной Его Императорского Величества канцелярии (в 1894 году преобразован в Комитет о службе чинов гражданского ведомства и о наградах)]. Принципиальные изменения в системе Орденов произошли в правление императора Александра I, который указом от 12(24).12.1801 года восстановил «во всей силе» ордена Святого Владимира и Святого Георгия, а в целом все российские Ордена снова стали рассматриваться как самостоятельные (а не как классы единого Российского кавалерского ордена), хотя и подведомственные общему орденскому Капитулу. Ордена имели своих официалов (чиновников ордена), среди них - канцлер, церемониймейстер, секретарь, казначей и герольд. У каждого Ордена был свой орденский храм. В ноябре 1831 года к числу российских императорских и царских Орденов были причислены польские орден Белого Орла и Станислава орден. В 1831/32-1834 годах отличившиеся при подавлении Польского восстания 1830-1831 годов награждались «Польским знаком отличия за военные заслуги» (точная копия ордена «Virtuti militari»).
Решения о награждении Орденом принимал император: высших чинов - по своему усмотрению, остальных - по представлению руководителей государственных ведомств (коллегий, министерств, в военное время - командующих фронтами, главнокомандующих российской армией). В XVIII веке подавляющее число награждённых составляли дворяне (изредка казаки), в XIX веке Ордена за особые заслуги и благотворительность иногда получали также мещане, купцы и чиновники недворянского происхождения. Орденами могли награждать и священнослужителей (в этом случае они именовались не кавалерами, а сопричисленными к Ордену). Великие князья получали российские Ордена всех наименований, кроме орденов Святого Георгия и Святого Владимира, при крещении (великие княжны - орден Святой Екатерины); князья (и княжны) императорской крови - аналогичные Ордена по достижении ими совершеннолетия.
Первоначально награждение любым Орденом давало права потомственного дворянства, с 1845 года они фактически приобретались с получением Ордена не ниже ордена Святого Владимира 4-й степени (законодательно закреплено в 1855 году), с 1900 года - не ниже ордена Святого Георгия 4-й степени. С 1874 года права потомственного дворянства распространялись и на детей, рождённых до получения их отцами - кавалерами Орденов потомственного дворянства. С 1845 года награждение низшими тремя степенями ордена Святой Анны, а с 1855 года и низшими двумя степенями ордена Святого Станислава стало давать права личного дворянства (в 1845-1855 годах награждение орденом Святого Станислава 2-й и 3-й степени не производилось).
Иерархия орденов.
Награждение Орденами производилось, как правило, «в порядке постепенности» - сначала младшими, затем старшими. Дважды одним и тем же Орденом (одного достоинства) не награждали. В связи с этим Ордена делились на степени старшинства. К середине XIX века сложилась следующая иерархия орденов: Святого Андрея Первозванного (с алмазами и без них), Святого Георгия 1-й степени, Святого Владимира 1-й степени, Святого Александра Невского (с алмазами и без них), Белого Орла, Святого Георгия 2-й степени, Святого Владимира 2-й степени, Святой Анны 1-й степени (с алмазами, под короной и без них), Святой Станислава 1-й степени, Святого Георгия 3-й степени, Святого Владимира 3-й степени, Святого Георгия 4-й степени, Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 2-й степени, Святого Станислава 2-й степени, Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 4-й степени. Дамский орден Святой Екатерины был сопоставим с первыми тремя высшими орденами.
Порядок ношения Орденов зависел от орденской иерархии и формы одежды. 15(27).12.1889 года император Александр III утвердил «Правила ношения орденов, медалей и других знаков отличия», действовавшие до 1917 года. Согласно им орденские звёзды при мундирах и виц-мундирах кавалерами носились в следующем порядке: ордена Святого Андрея Первозванного, Святого Георгия 1-й и 2-й степени, Святого Владимира 1-й степени, Святого Александра Невского, Белого Орла (не носилась при наличии более высоких Орденов), Святого Владимира 2-й степени (не носилась при наличии Ордена 1-й степени), Святой Анны 1-й степени (не носилась при наличии более высоких Орденах), Святого Станислава 1-й степени (не носилась при наличии более высоких Орденов). При мундирах и виц-мундирах на шее носились Ордена старших степеней, следующие по рангу носились на груди. Никогда не снимались кресты орденов Святого Георгия всех степеней и Святого Владимира 2-й, 3-й (оба - на шее) и 4-й (на груди) степени, крест с мечами ордена Святой Анны 2-й (на шее) и 3-й (на груди) степени, крест с мечами ордена Святого Станислава 1-й (на шее или на груди), 2-й (на шее) и 3-й (на груди) степени (даже при наличии более высоких степеней). При сюртуках гражданского покроя на шею надевался лишь Орден старшей степени, а Ордена прочих степеней, носимые на шее, не надевались; носилась также звезда ордена Святого Георгия 1-й степени на груди. На груди выстраивались в ряд соединённые на колодке в порядке старшинства младшие при данной комбинации кресты, слева от них - носимые при Орденах знаки отличия и медали и, наконец, иностранные Ордена (разрешение на их ношение давал российский император).
Хотя Ордена не были формально приравнены к классам Табели о рангах 1722 года (кроме ордена Святого Андрея Первозванного, отнесённого в 1797 году не менее чем к 3-му классу), в статутах некоторых из них пояснялось место кавалеров среди чиновных особ во время церемоний при высочайшем дворе и во всех торжественных случаях. Кавалеры ордена Святого Владимира двух старших степеней «имели вход... с особами 4-го класса», а младших степеней - «с особами 6-го класса» (если они не имели более высокого чина), кавалеры ордена Святого Георгия двух низших степеней - вместе с полковниками (даже если были в чине ниже полковника), кавалеры двух высших степеней ордена Святого Георгия - с генерал-майорами (но вместе с тем пользовались исключительной привилегией - имели такое же право входа при дворе, как и кавалергарды). Кроме того, возможность получения Ордена связывалась с классом чина награждаемого. Высшие Ордена могли даваться лишь чинам 1-3-го классов; ордена Белого Орла, Святого Владимира 2-й степени и Святой Анны 1-й степени - чинам не ниже 4-го класса; ордена Святого Станислава 1-й степени и Святого Владимира 3-й степени - чинам не ниже 6-го класса и т. д. Аналогичным образом орден Святого Георгия 3-й степени давался генералам и полковникам, 2-й степени только генералам, а 1-й степени - лишь генерал-фельдмаршалам и полным генералам. Вместе с тем награждение Орденом обычно сокращало срок выслуги следующего чина.
С 1849 года имена всех кавалеров ордена Святоого Георгия (начиная с 1769 года) заносились на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве.
Орденские знаки состояли из трёх главных элементов - креста, звезды и ленты. Золотые кресты были покрыты красной, белой или синей эмалью. В центре их помещался круглый медальон с изображением святого, его вензелей или двуглавого орла. Все кресты были прямыми, некоторые из них с расширяющимися или рассечёнными концами; исключение составлял орден Святого Андрея Первозванного, имевший косой крест с изображением распятого апостола. С 1845 года при награждении Орденом лиц нехристианских вероисповеданий изображения святых или их вензеля на орденских знаках стали заменяться двуглавым орлом или другими символами. Указом от 5(17).8.1855 года предписано дополнять знаки орденских наград за военные подвиги (кроме ордена Святого Георгия) изображением перекрещенных мечей. На крестах орденов Святого Андрея Первозванного и Белого Орла мечи располагались сверху под короной, а на звёздах - в верхней их части. На прочих орденских знаках, пожалованных за военные подвиги, накрест лежащие мечи помещались посередине звезды и креста. При получении старших степеней этих же Орденов за гражданские заслуги мечи с ранее полученных за военную доблесть Орденов низших степеней переносились на знаки более старших степеней и располагались над крестом и звездой, что было отменено 3(15).12.1870 года в связи с разрешением носить Ордена с мечами низших степеней вместе с Орденами высших степеней без мечей. В зависимости от степени Ордена кресты отличались по размеру и способу ношения: крест 1-й степени носился на бедре (на ленте через плечо), 2-й и 3-й степени (ордена Святого Георгия и Святого Владимира) - на шее, низших степеней - в петлице (на левой стороне груди) или на холодном оружии. Звезда обычно обозначала высшую степень Ордена, исключение составляли звёзды орденов Святого Георгия и Святого Владимира, обозначавшие как 1-ю, так и 2-ю степень. Звёзды носились на левой стороне груди, кроме аннинской, которая помещалась на правой стороне груди. Они были золотыми (орден Святого Георгия), серебряными или комбинированными (орден Святого Владимира); также могли быть шитыми. Все Ордена имели ленты своей особой расцветки. Для Орденов первых степеней (кроме ордена Святого Иоанна Иерусалимского) полагалась широкая (около 10 см) лента, которая носилась через плечо - левое (ордена Святого Александра Невского, Белого Орла и Святой Анны) или правое (все остальные), а концы её скреплялись орденским знаком (крестом) на противоположном бедре. Наплечные ленты обозначали, наряду со звёздами, высшую степень Ордена. На узких лентах (шириной от 2 до 5 см) соответствующих цветов носились кресты на шее и в петлице (на груди). Крест ордена Святого Андрея Первозванного в особо торжественных случаях должен был носиться также на цепи ювелирной работы, надевавшейся на шею, а лента ордена Святого Георгия 1-й степени или ордена Святого Владимира 1-й степени пропускалась под мундиром по жилету. С началу XIX века существовала практика ношения миниатюрных копий Орденов - так называемых фрачных орденов.
До последней трети XIX века знаки Орденов изготавливались ювелирами и художниками, до 1820-х годов - нередко по заказу самих награждённых. Знаки высших Орденов часто украшались бриллиантами (с 1797 года запрещалось самовольно украшать орденские знаки драгоценными камнями и предписывалось обязательно возвращать их в орденский Капитул в случае смерти кавалера), кресты были золотыми и покрывались эмалью. Каждый знак представлял собой неповторимое произведение искусства. Начиная с 1820-х годов заказом орденских знаков занимался только орденский Капитул. В 1821 году он заключил контракт на поставку орденских знаков с золотых дел мастером Э. Паннашем (действовал до 1854 года). С 1836 года контракты заключены с Й.В. Кейбелем и Г.В. Каммерером. С последней трети XIX века начато производство орденских знаков на специализированных фабриках (среди них принадлежавшие фирмам А. Кейбеля, «Эдуард», Д.И. Осипова). С сентября 1916 года орденские знаки изготавливались только из позолоченной бронзы.
С 1797 года существовали специальные орденские капиталы, складывавшиеся главным образом из государственных ассигнований и денежных взносов самих кавалеров (в 1860 году размер взносов составлял: при получении ордена Святого Андрея Первозванного - 500 рублей, Святого Владимира 1-й степени - 450 рублей, Святого Александра Невского и Святой Екатерины 1-й степени - 400 рублей, Белого Орла - 300 рублей и т. д.). За счёт этих капиталов назначались пенсионы «недостаточным» кавалерам (их число было строго лимитировано по каждому Ордену), дети кавалеров содержались в специальных учебных заведениях и т. п.
Регулярно отмечались орденские праздники; более торжественно праздновались дни орденов Святого Андрея Первозванного (30 ноября по старому стилю) и Святого Георгия Победоносца (26 ноября по старому стилю), а также установленный в 1797 году общий орденский праздник в день собора Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил небесных (8 ноября по старому стилю). В 1797 году кавалерам и официалам орденов Святого Андрея Первозванного, Святой Екатерины, Святого Александра Невского и Святой Анны (с 1833 года и ордена Святого Георгия) установлены особые парадные одеяния для участия в орденских праздниках и особых церемониях при дворе. У кавалеров Орденов они не прижились (были необязательны, дороги и архаичны), а у официалов были обязательны для ношения наряду с особыми должностными знаками. Со временем парадные наряды официалов стали своего рода общим символом для каждой орденской корпорации, заменявшим во время церемоний орденские одеяния отдельных кавалеров. Для официалов ордена Святого Станислава (церемониймейстера, секретаря и двух герольдов) статутом 1839 года устанавливался официальский знак в виде уменьшенного креста этого Ордена 3-й степени, заключённого в два золотых обруча с вензелями святого между ними. Церемониймейстер носил этот знак на шее на ленте Ордена 2-й степени, а секретарь и герольды - в петлице на ленте Ордена 3-й степени. Аналогичные знаки имели по статуту 1845 года официалы ордена Святой Анны.
Канцлер Орденов и чиновники орденского Капитула в качестве обычной официальной одежды с декабря 1829 года имели гражд. мундиры тёмно-зелёного сукна с голубыми бархатными воротниками и обшлагами, с серебряным шитьём особого узора и белыми пуговицами с изображением звезды ордена Святого Андрея Первозванного. Знаки этого Ордена канцлер должен был носить только на цепи. В 1833 году в качестве особого знака своего звания канцлер получил трость чёрного дерева с белым из слоновой кости круглым набалдашником с изображением ордена Святого Андрея Первозванного на нём, по боковым сторонам трости располагались 8 золотых андреевских крестов, ниже - золотое кольцо с андреевской лентой. Обер-церемониймейстер всех Орденов носил придворный мундир, крест Святого Андрея Первозванного на голубой ленте на шее и короткую епанчу из зелёного бархата. Церемониймейстеры отдельных Орденов также носили придворные мундиры, кресты соответствующих Орденов на шее и короткие епанчи; секретари и герольды - соответствующие орденские кресты на лентах в петлице. Герольды, кроме того, имели особое праздничное «герольдское одеяние». В 1855-1856 годах разработан новый унифицированный наряд орденских цветов для герольдов всех Орденов с укрупнёнными изображениями орденских знаков на груди.
С 1770-х годов на ведущих фарфоровых заводах России (завод Ф.Я. Гарднера, Императорский фарфоровый завод) изготовлялись специальныеорденские сервизы, использовавшиеся в дни орденских праздников.
Российские императорские и царские Ордена упразднены Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10(23).11.1917года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», декретом СНК РСФСР от 16(29).12.1917 года «Об уравнении всех военнослужащих в правах»; орденский Капитул - постановлением Наркомата имуществ РСФСР от 9(22).1.1918 года.
Ордена Белого движения.
В Гражданскую войну 1917-1922 годов императорские и царские Ордена для награждения за военные заслуги в боях с РККА продолжали вручать в белых армиях А.В. Колчака, Е.К. Миллера и Н.Н. Юденича (в Добровольческой армии, позднее и в Вооруженных силах Юга России считали невозможным награждать Орденом Российской империи за отличия в боях против соотечественников и награждали чинами). В ряде формирований Белого движения были учреждены новые награды (в 1918 году - Знак отличия Первого Кубанского похода, Крест Всевеликого войска Донского, Крест Михаила Архангела, в 1919 году - Крест храбрых). Бароном П.Н. Врангелем для награждения за личный подвиг в бою, приведший к военному успеху, в 1920 году учреждён орден Святителя Николая Чудотворца двух степеней (1-я степень - для ношения на шее, 2-я - на груди). На орденском знаке в круглом медальоне изображение Святителя Николая Чудотворца (для лиц нехристианского вероисповедания - двуглавого орла), девиз - «Верою спасется Россия», лента - бело-сине-красная (использовалась также в качестве коллективной воинской награды), по статуту приравнивался к ордену Святого Георгия, хотя носиться должен был ниже него. Орден был возрождён главой Российского Императорского Дома императором Кириллом Владимировичем в 1929 году и реформирован в 2001 году главой Российского Императорского Дома великой княжной Марией Владимировной, получил наименование Имперский военный орден Святителя Николая Чудотворца, имеет 3 степени. Ряд наград и памятных знаков Белого движения учреждён в эмиграции.
Ордена в СССР.
В Советской России стала создаваться собственная государственная наградная орденская система, первые Ордена - «Красное Знамя» (учреждён ВЦИК 16.9.1918 года как высшая боевая награда подразделениям, отличившимся в боях Гражданской войны 1917-1922 годов) и «Трудовое Красное Знамя» (учреждён 8-м Всероссийским съездом Советов 28.12.1920 года для поощрения граждан и трудовых коллективов в деле социалистического строительства). Ордена Красного Знамени (с различными вариациями названия) учреждались также ЦИК других советских республик: Азербайджанской ССР (1920), Армянской ССР (1921), Грузинской ССР (1923). С 1922 года существовал орден Красной Звезды и Красного Полумесяца 3 степеней Бухарской народной советской республики, с 1924 года - орден Красного Знамени Хорезмской ССР (в 1922 году Военный Красный орден Хорезмской народной советской республики). Наряду с ними ЦИК советских республик для награждения за трудовые заслуги ввели ордена Труда или Трудового Красного Знамени, которые существовали в Украинской ССР и Грузинской ССР (с 1921 года), Азербайджанской ССР и Хорезмской народной советской республике (с 1922 года), Армянской ССР (с 1923 года), Белорусской ССР (с 1924 года), Узбекской ССР (с 1925 года), Туркменской ССР (с 1926 года), Таджикской ССР (с 1930 года). В 1923 году учреждён (вручался с 1932 года) также орден Трудового Красного Знамени ЗСФСР, единый для входивших в неё республик. В 1933 году союзные республики утратили право учреждать Ордена, что стало прерогативой исключительно ЦИК СССР или его Президиума, с 1936 года - Президиума ВС СССР.
Ордена «Красное Знамя» и «Трудовое Красное Знамя» РСФСР в составе СССР преобразованы в общесоюзные Ордена - Красного Знамени орден (1924) и Трудового Красного Знамени орден (1928). Союзная наградная система была дополнена Красной Звезды орденом, Ленина орденом (оба 1930), «Знак Почёта» орденом (1935). В Великую Отечественную войну учреждены новые ордена: Отечественной войны орден, Суворова орден, Кутузова орден, Александра Невского орден (все 1942), Богдана Хмельницкого орден, Славы орден, «Победа» орден (все 1943), Нахимова орден, Ушакова орден (оба 1944). В 1944 году введены специальные награды для многодетных матерей, в том числе высшая степень отличия - звание и орден «Мать-героиня», а также орден «Материнская слава». Позднее учреждены Октябрьской Революции орден (1967), Дружбы народов орден (1972), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» орден, Трудовой Славы орден (оба 1974), «За личное мужество» орден (1988). В 1988 году орден «Знак Почёта» переименован в Почёта орден. Всего в государственную наградную систему СССР входил 21 орден.
Вручение Орденов, как правило, производилось предсидетелем Президиума ВС СССР и его заместителями. С началом Великой Отечественной войны оно осуществлялось также от имени ВС СССР председателями Президиумов ВС союзных и автономных республик, исполкомов областных, краевых Советов депутатов трудящихся, а также депутатами ВС СССР по месту жительства или работы награждённых; в действующей армии - членами военных советов фронтов, флотов, армий и флотилий (Указ Президиума ВС СССР от 19.8.1941 года и др.). С 1942 года в Вооруженных Силах командование (от командующего фронтом до командира корпуса) получило право награждать бойцов некоторыми военными Орденами непосредственно в боевой обстановке, в таком случае приказы о вручении награды впоследствии утверждались Президиумом ВС СССР. Лишение граждан государственных наград производилось специальными постановлениями ЦИК СССР или его Президиума, с 1936 года - Президиума ВС СССР на основании судебных приговоров. Ордена могли получить как отдельные лица (в праве на награду женщины были уравнены с мужчинами), так и производственные коллективы, государственные учреждения, республики, города, воинские подразделения и др. Вместе с Орденом вручались грамота и свидетельство о награждении, с 1930 года - орденская книжка (с 1943 года оставалась в семье погибшего или умершего, а орденские знаки, кроме знака ордена Отечественной войны, возвращались в Президиум ВС СССР; с 1977 года все орденские знаки оставались в семье умерших награждённых или посмертно награждённых).
Граждане, удостоенные Ордена, имели ряд привилегий и льгот: ежемесячные выплаты определённых (для каждого Ордена разных) денежных сумм, льготы при оплате жилой площади и исчислении стажа работы при уходе на пенсию, освобождение от подоходного налога, бесплатный проезд один раз в год до места назначения и обратно железнодорожным или водным транспортом, бесплатный проезд на городском транспорте и др. Больша часть привилегий и льгот отменена Указом Президиума ВС СССР от 10.9.1947 года (кроме льгот для награждённых орденами Славы 3 степеней и «Мать-героиня», с 1974 года - также орденами Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степеней). Военнослужащие - кавалеры орденов Славы 3 степеней имели также право на присвоение внеочередного воинского звания и право носить мундир в отставке.
Правила ношения Орденов утверждены Указом Президиума ВС СССР от 19.6.1943 года (новая редакция 28.3.1980 года). На левой стороне груди носились: в верхнем ряду - знаки особого отличия «Золотая Звезда» медаль и «Серп и Молот» медаль, ниже - знаки орденов «Мать-героиня», «Материнская слава» 1, 2, 3-й степени; в следующем ряду - справа налево ордена Ленина, Окт. Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», Славы 1, 2, 3-й степени, Трудовой Славы 1, 2, 3-й степени. Высший военный орден «Победа» носился на левой стороне груди на 12-14 см выше пояса. На правой стороне груди носились: в верхнем ряду слева направо ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова, Богдана Хмельницкого 1-й степени, затем 2-й степени, после них - 3-й степени; далее размещались ордена Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 1, 2, 3-й степени. При наличии двух или нескольких Орденов одного наименования и одинаковой степени они размещались рядом. Ордена, не умещавшиеся в один ряд, переносились в последующие ряды. Иностранные Ордена при ношении располагались ниже советских орденов.
Форма Орденов СССР - пятиконечная звезда (восьмиконечная у ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР») или овал. В орденских знаках, учреждённых в Великую Отечественную войну, использована также форма, образованная наложенными друг на друга двумя пятиконечными звёздами с поворотом нижней по своей оси на 36° по отношению к верхней. Орденские знаки овальной формы прикреплялись к одежде с помощью 5-угольных колодок, обтянутых орденской лентой, знаки звездообразной формы - при помощи штифта и гайки (за исключением Ордена Славы, имевшего 5-угольную колодку), ордена «Мать-героиня», «Материнская слава» - при помощи металлической фигурной колодки, покрытой эмалью. Для каждого Ордена (кроме орденов «Мать-героиня» и «Материнская слава») учреждены ленты определённых цветов. Это позволяло награждённым вместо орденских знаков носить орденские ленты, укреплённые на специальных планках. Орденская лента (как и сам Орден) награждённых коллективов, учреждений, организаций, воинских частей и соединений, республик, краёв, областей, округов, городов и населённых пунктов крепилась к их знамени. В создании орденских знаков участвовали известные художники, скульпторы, архитекторы, медальеры и ювелиры. При разработке нового Ордена проводились конкурсы, утверждение основы художественного решения являлось прерогативой Президиума ВС СССР. В художественной композиции орденских знаков включались символы Советского государства и государственные эмблемы (герб СССР, изображение Кремлёвской стены с Мавзолеем В.И. Ленина и др.), портретные изображения исторических личностей. В 1919-1941 годах орденские знаки изготавливались на Ленинградском (до 1924 года - Петроградском) монетном дворе, с 1941 года в его филиале в городе Краснокамск, с конца 1942 года на Московском монетном дворе. В Великую Отечественную войну государственные заказы на изготовление Орденов поступали также на другие предприятия (например, на завод «Платинаприбор»). Большинство Орденов изготавливалось из серебра 952-й пробы, использовалось также золото 583-й и 950-й пробы, платина 99,8-й и 99,93-й пробы, Орден «Победа», изготовленный на Московской ювелирной фабрике, украшен драгоценными камнями - бриллиантами и рубинами. В производстве Орденов использовались техники золочения, серебрения, чернения, многоцветной горячей эмали, а также ручная гравировка, огранка камней. Советские Ордена, изготавливавшиеся из драгоценных металлов, являются высокохудожественными произведениями декоративно-прикладного искусства.
Ордена Российской Федерации.
Наградная система РФ формировалась на основе Указа Президента РФ «О Комиссии по государственным наградам при Президенте Российской Федерации» от 29.12.1991 года, Указа Президиума ВС РФ «О государственных наградах Российской Федерации» от 2.3.1992 года, а также Указа Президента РФ «О государственных наградах Российской Федерации» от 2.3.1994 года и утверждённого этим Указом «Положения о государственных наградах Российской Федерации» (новая редакция - 6.1.1999 года, изменения и дополнения от 27.6.2000, 17.4.2003, 25.11.2003, 5.10.2004, 28.6.2005, 12.8.2008, 2.12.2008 года). Основополагающими документами, регулирующими современную систему российских Орденов, являются Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» от 7.9.2010 года и утверждённое этим указом новое «Положение о государственных наградах Российской Федерации» (изменения и дополнения от 29.3.2013 года). В орденской системе РФ нашли отражение попытки соединить некоторые черты и символы наградных систем Российской империи и СССР. Восстановлены ордена Российской империи - Святого Георгия (1992) и Святого Андрея Первозванного (1998). До 1994 года награждённым вручались ордена СССР - Дружбы народов и «За личное мужество» с небольшими изменениями (на орденских знаках отсутствовала надпись «СССР», герб СССР был заменён на герб РСФСР). Сохранены советские военные Ордена - Кутузова, Нахимова, Суворова, Ушакова, а также Александра Невского (в 2010 году знаку Ордена возвращён внешний вид креста имперского Ордена несколько уменьшенного размера и на колодке). Вместо советских орденов Дружбы народов, «Мать-героиня», «Материнская слава», «За личное мужество» учреждены Дружбы орден, Мужества орден (оба 1994), «Родительская слава» (2008). К новым Орденам относятся «За заслуги перед Отечеством» орден, Жукова орден, «За военные заслуги» орден (все 1994); «За морские заслуги» (2002, для награждения за заслуги в области изучения, освоения и использования Мирового океана в интересах обороноспособности страны, обеспечения её национальной безопасности, социально-экономического и культурного развития, а также за большой вклад в укрепление морского. потенциала России). Всего в государственную наградную орденскую систему РФ входит 15 орденов (2012). Она дополняется знаками особого отличия - медалью «Золотая Звезда» к званию Герой Российской Федерации (с 1992 года) и золотой медалью «Герой Труда Российской Федерации» (с 2013 года). Орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени с цепью является Знаком Президента Российской Федерации.
Награждения Орденами производятся за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, укрепления законности, охраны здоровья и жизни, защиты прав и свобод граждан, воспитания, развития спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги. Решение о награждении принимает Президент РФ. Ордена вручаются Президентом РФ или от его имени высшими должностными лицами, руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, президентами государственных академий наук, командирами воинских частей, соединений, командующими объединениями. В случае смерти награждённого лица Орден и документы к нему хранятся у наследников, при их отсутствии возвращаются в Администрацию Президента РФ.
В соответствии с правилами ношения кресты высших Орденов носятся на плечевой ленте, проходящей через правое плечо, - орденов Святого Андрея Первозванного (в особо торжественных случаях - на орденской цепи), Святого Георгия 1-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени (если у награждённого нет других высших Орденов). Звёзды орденов Святого Андрея Первозванного, Святого Георгия и «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени располагаются друг под другом на левой стороне груди левее и ниже любых орденов. Кресты орденов Святого Георгия и «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й степени носятся на шейной ленте. На левой стороне груди, ниже знаков особого отличия СССР и РФ, на 5-угольных колодках располагаются остальные Ордена по старшинству в порядке убывания: Святого Георгия 4-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Александра Невского, Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова, Нахимова, Мужества, «За военные заслуги», «За морские заслуги», Почёта, Дружбы, «Родительская слава». На правой стороне груди носятся ордена СССР без колодок. При наличии у лица одноимённых Орденов различных степеней носится только награда более высокой степени, за исключением ордена Святого Георгия, который носится всегда. Лица, награждённые государственными наградами, за исключением знаков особого отличия, могут на левой стороне груди носить вместо Орденов их миниатюрные копии установленных размеров или орденские планки.
Ордена Святого Андрея Первозванного, Святого Георгия 1-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени изготавливает ФГУП Центр «Русские ремёсла», остальные Ордена, а также их миниатюрные копии - ФГУП «Гознак».
В Российской Федерации Ордена учредили также многие субъекты федерации, общественные организации, политические партии; к категории государственных наград они не относятся.
Дополнительная литература:
Исторический очерк российских орденов и сборник основных орденских статутов. 2-е изд. СПб., 1892. М., 2008;
Винклер П.П. Очерки истории орденов и знаков отличия в России от Петра Великого до наших дней. СПб., 1899. Вып. 1;
Квадри В.В., Конаржевский К. Г. Российские императорские и царские ордена. СПб., 1901;
Кузнецов А.А. Ордена и медали России. М., 1985; Дуров В.А. Ордена России. М., 1993;
он же. Ордена Российской империи. М., 2007;
он же. Русские награды XVIII – начала XX в. 3-е изд. М., 2008;
Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Ордена Советских Республик. Донецк, 1996;
Можейко И.В. Награды. М., 1998;
Шепелев Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. СПб., 1999;
он же. Титулы, мундиры, ордена Российской империи. М., 2004;
Бантыш- Каменский Н.Н. Списки кавалерам российских императорских орденов… 2-е изд. М., 2006;
Гаврилова Л.М., Левин С.С. Европейские ордена в России. Конец XVII – начало XX в. М., 2007;
Рудиченко А.И. Награды и знаки Белого движения. М., 2008;
Спасский И.Г. Иностранные и русские ордена до 1917 г. М., 2009.
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