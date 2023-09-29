Нур ад-­Дин Махму́д

Нур ад-­Дин Махму́д (аль-­Малик аль-­Адиль Абу-ль-­Касим) (11.02.1116, Алеппо — 05.05.1174, Дамаск) — атабек Алеппо из династии Зангидов (1146–1174), сын Имад ад-­Дина Зенги , чьи владения разделил со старшим братом. В 1146 отвоевал Эдесское герцогство и разорил его население. В 1149 вторгся в Антиохийское княжество , уничтожив князя Раймунда. Ввиду превосходства крестоносных рыцарей в открытом бою, прибег к вой­не на истощение, состоявшей из беспрерывных мелких нападений, обескровливавших противника; в противовес Антиохии и Иерусалимскому королевству поддерживал Триполийское графство. Когда предводители 3‑го крестового похода вынужденно сняли осаду Дамаска, Н. а-­Д. М., по приглашению жителей, вступил в город, низложив атабека из династии Буридов (1154), поставил наместником курда Айюба и опустошил всю Палестину . Воевал с Византией и Румским султанатом . После трех походов в Египет (1164, 1167, 1169) главный амир Н. а-­Д. М., Ширкух, брат Айюба, низложил халифа аль-­Адида из династии Фатимидов , а сам Н. а-­Д. М. в это время наносил поражения иерусалимскому королю Амори (битва при Артезии). По смерти Ширкуха (1169) Н. а-­Д. М. поручил начальство в Каире Салах ад-­Дину . К концу жизни ему так или иначе подчинялись территории от долины Нила до Месопотамии. Подчеркнутая набожность, личная отвага, полководческий дар и неукоснительное соблюдение шариата снискали Н. а-­Д. М. славу среди мусульман Вост. Средиземноморья: он направлял все средства, полученные в качестве добычи и трофеев, на строительство мечетей, школ, больниц, городских укреплений и караван-­сараев и на покровительство богословам и законоведам суннизма , на которых опирался для легитимации своей власти и джихада против крестоносцев.

Лит .: Sivan E . La genèse de la contre-­croisade: un traité damasquin du début du XIIe s. // Journal asiatique. CCLIV (1966). P. 197–224; Elisséeff N. Nur al-­Din. Un grand prince musulman de Syrie au temps des Croisades. Vol. I–III. Damas, 1967; Lev Y. The Social and Economic Policies of Nūr al-­Dīn (1146–1174): The Sultan of Syria // Der Islam. LXXXI/2 (2004). Р. 218–242. Т. К. Кораев.