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ЛЕВАНТ
ЛЕВАНТ - общее название стран Восточного Средиземноморья (Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция и др.), в более узком значении - Сирии и Ливана.
Точное время появления термина неизвестно. В широкое употребление вошёл в конце XI - XII веках с развитием торговли крестоносцев с городами Сидон и Тир. После Первой мировой войны (до 1946 года) использовался в качестве общего названия подмандатных Франции территорий Сирии и Ливана.
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