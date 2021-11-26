ЛЕВАНТ

ЛЕВАНТ - общее название стран Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья (Си­рия, Ли­ван , Еги­пет, Тур­ция, Гре­ция и др.), в бо­лее уз­ком зна­че­нии - Си­рии и Ли­ва­на.

Точ­ное вре­мя по­яв­ле­ния тер­ми­на не­из­вест­но. В ши­ро­кое упот­реб­ле­ние во­шёл в конце XI - XII веках с раз­ви­ти­ем тор­гов­ли кре­сто­нос­цев с го­ро­да­ми Си­дон и Тир. По­сле Первой ми­ро­вой вой­ны (до 1946 года) ис­поль­зо­вал­ся в ка­че­ст­ве об­ще­го на­зва­ния под­ман­дат­ных Фран­ции тер­ри­то­рий Си­рии и Ли­ва­на.

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