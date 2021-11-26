ЛАТИНСКАЯ ИМПEРИЯ

Лати́нская импeрия — государство со столицей в Константинополе, образованное на части территории Византийской империи участниками IV крестового похода (см. Крестовые походы ) и существовавшее в 1204—1261. Современники называли Л. и. империей Романии, или Константинопольской империей. Основой государственного устройства Л. и. стало феодальное право и договор о «разделе Византии», заключенный крестоносцами накануне захвата Константинополя: император избирался коллегией выборщиков из 6 венецианцев и 6 представителей других групп крестоносцев, получал в свое управление часть Константинополя и четверть других земель Л. и.; оставшиеся земли разделялись пополам между венецианцами и другими участниками похода. В мае 1204 императором был избран Балдуин I , граф Фландрии и Эно, вскоре коронованный в соборе Св. Софии. Л. и. претендовала на суверенитет над всеми территориями, захваченными крестоносцами, а также над теми, которые планировалось завоевать. В ее состав вошли Вост. Фракия, северное побережье Малой Азии до Синопа, побережья Мраморного и Эгейского морей, острова Кос, Лемнос, Лесбос, Проконнис, Самос, Самофракия, Скирос, Тинос и Хиос. Предводитель крестового похода Бонифаций Монферратский получил Фессалонику, земли Фессалии и Македонии; венецианцы — Грецию к западу от хребта Пинд, Ионические острова, Зап. Пелопоннес, Крит и другие земли (Венеция контролировала торговлю Константинополя и других важных портов Л. и.; глава венецианской администрации, подеста, мог накладывать вето на решения императора). Сюзеренитет Л. и. признавали Фессалоникское королевство, Морейское княжество, Афинское герцогство и другие государства, возникшие на землях Византии. В Л. и. использовались как византийские (кесарь, протовестиарий, протостратор, мегадука), так и западные (сенешаль, маршал, коннетабль) титулы и названия должностей; в церемониале и делопроизводстве сохранялись некоторые византийские обычаи. Однако византийская знать была отстранена от управления и утратила часть земельных владений, переданных латинским феодалам. Территория Л. и. была поделена на феоды рыцарей, в экономике преобладали консервативные формы феодализма: повсеместно строились крепости и замки, усилилась личная зависимость крестьян, распространились барщина и натуральный оброк. Большинство городов, в том числе Константинополь, находились в упадке; более выгодным было положение областей, подчиненных Венеции и вовлеченных в ее торговые связи. В 1204 в Константинополе был избран латинский патриарх, венецианец Томмазо Морозини, вскоре получивший признание папы Римского. В Л. и. фактически существовала церковная уния, при этом некоторые храмы передавались католикам. Отношения между католическим и православным духовенством были напряженными, нередко вспыхивали конфликты; некоторые латинские иерархи, в том числе патриарх Морозини, пытались искоренить греческие церковные обряды, захватывали церкви и монастыри. Конфликты возникали между церковными иерархами и светскими сеньорами, духовенство венецианского и французского происхождения соперничало между собой. Земли бывшей Византии, не вошедшие в состав Л. и., со временем признали церковную юрисдикцию православного патриарха Михаила IV Авториана, избранного в 1208 в Никее.С самого начала Л. и. столкнулась с сопротивлением местного греческого населения и соседних государств (Болгарии, Эпирского деспотата, Никейской империи). В 1205 вспыхнуло восстание во Фракии. Болгарский царь Калоян разгромил крестоносцев в битве у Адрианополя (14 апреля 1205), император Балдуин I попал в плен и вскоре умер. Его преемником стал его брат Генрих

С самого начала Л. и. столкнулась с сопротивлением местного греческого населения и соседних государств (Болгарии, Эпирского деспотата, Никейской империи). В 1205 вспыхнуло восстание во Фракии. Болгарский царь Калоян разгромил крестоносцев в битве у Адрианополя (14 апреля 1205), император Балдуин I попал в плен и вскоре умер. Его преемником стал его брат Генрих I, пытавшийся привлечь греков на свою сторону различными уступками, в том числе в вопросах отношений между православными и католиками. Ко двору были допущены греческие архонты, важные должности предоставлялись византийским чиновникам. В 1211 Генрих I одержал победу над войском никейского императора, но не смог расширить границы Л. и. и в 1213 заключил мир. После смерти императора Генриха I (1216) начался необратимый упадок Л. и. Престол занял Петр де Куртене, зять Генриха, но в 1217 он попал в плен к Феодору Ангелу, греческому правителю Эпира. Его супруга Иоланта до своей смерти в 1219 правила с помощью совета баронов. С 1220 императорский престол последовательно занимали сыновья Петра — Филипп, Роберт и Балдуин II, но никто из них не достиг успехов в управлении государством. В 1228—1236 совместно с малолетним Балдуином II империей правил бывший Иерусалимский король Жан де Бриенн; впоследствии Балдуин неоднократно посещал Европу, добиваясь помощи в борьбе с врагами Л. и.В 1220-х соседние государства начали теснить Л. и., одновременно соперничая между собой. Эпирский правитель Феодор Ангел захватил Фессалию и Охрид, в 1224 — Фессалонику, провозгласил себя императором ромеев. В 1224 никейский император

В 1220-х соседние государства начали теснить Л. и., одновременно соперничая между собой. Эпирский правитель Феодор Ангел захватил Фессалию и Охрид, в 1224 — Фессалонику, провозгласил себя императором ромеев. В 1224 никейский император Иоанн III Ватац разгромил войско Л. и. и изгнал латинян со всех земель Малой Азии (под их властью осталась только Никомидия). В 1230 болгарский царь Иоанн II Асень разгромил и пленил Феодора Ангела в битве при Клокотнице и захватил земли Фракии и Южн. Македонии до Адрианополя. В 1242—1246 эти земли перешли под власть Никейской империи. В 1259 в битве при Пелагонии никейцы разгромили коалицию Эпира и княжества Мореи, вассала Л. и., после чего получили возможность наступать с суши на Константинополь. Некоторое время никейцев сдерживал венецианский флот, но в июле 1261 венецианцы отплыли в Черное море. К Константинополю подошел отряд никейского военачальника Алексея Стратигопула, перед которым горожане открыли ворота. Латиняне и венецианцы бежали из Константинополя. Балдуин II сохранил лишь титул императора ромеев, который его потомки носили до 1383.Императоры: Балдуин I Фландрский (1204—1205); Генрих I Фландрский (1206—1216); Пьер де Куртене (1217); Иоланта (1217—1219); Робер де Куртене (1221—1228); Балдуин II (1228—1273; с 1261 в изгнании), Жан де Бриенн (император-соправитель, 1231—1236/37).

Императоры: Балдуин I Фландрский (1204—1205); Генрих I Фландрский (1206—1216); Пьер де Куртене (1217); Иоланта (1217—1219); Робер де Куртене (1221—1228); Балдуин II (1228—1273; с 1261 в изгнании), Жан де Бриенн (император-соправитель, 1231—1236/37).

Лит .: Longnon J. L’Empire Latin de Constantinople et la Principaute de Moree. Paris, 1949; Wolff R. L. Studies in the Latin Empire of Constantinople. London, 1976; Данчева-Василева А. България и Латинската империя, 1204—1261. София, 1985; ????????? ?. Regestes des empereurs Latins de Constantinople (1204—1261/72) // Byzantina. Vol. 14 (1988). P. 7—222; Карпов С. П. Латинская Романия. СПб., 2000; Jacoby D. Byzantium, Latin Romania and the Mediterranean. Aldershot — Burlington (Vt.), 2001; Quarta Crociata: Venezia, Bisanzio, Impero Latino / А cura G. Ortalli, G. Ravegnani, P. Schreiner. Venezia, 2006.