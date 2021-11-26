ЛАСКАРИСЫ

Знатный византийский род, правивший в Никее в 1204-59 гг.

Фамилия Л., чье родовое прозвище, возможно, персидского происхождения и переводится как «воин», известна с сер. XI в.

После разгрома Константинополя участниками IV крестового похода 13.04.1204 г. и ликвидации Византии в Никее (Изник) осел деспот Феодор Л., зять царя Алексея III Ангела. Воспользовавшись недооценкой значения Малой Азии со стороны вождей новой Латинской империи, Феодор Л. организовал действенную оборону Никеи и ее окрестностей от латинян, что остановило их продвижение на Восток. 03.1205/6 г. Феодор Л. был провозглашен василевсом, а 8.04.1208 г. короновался под именем Феодора I, став основателем новой царской династии.

Феодор I решительно реформировал защиту границ, вверенную теперь воссозданному сословию акритов, а также упорядочил систему центрального управления. Во главе каждого ключевого ведомства встал единый руководитель: гражданская администрация оказалась в ведении великого логофета, военная – под контролем великого стратопедарха, а дислоцированный в столице наемный гвардейский корпус был поручен великому коноставлу. Л. не только надежно оградили греческий Восток от крестоносцев, но не позволили и сельджукам расширить свои западные границы: весной 1211 г. Феодор I наголову разбил войска румского султана Кей-Хюсрева I, погибшего в сражении. В 1214 г. по соглашению в Нимфее (Кемальпаша) – второй столице Никейской империи – была демаркирована граница державы Л. и Латинской Романии, удержавшей в Малой Азии лишь ее северо-западный угол с г. Адрамитием (Эдреметом).

По смерти Феодора I 11.1221 г., согласно завещанию, никейский престол унаследовал его зять (муж дочери Ирины Л.) Иоанн III Дука Ватац. Братья Феодора I Алексей и Исаак не признали воли почившего василевса и бежали к латинянам с малолетней племянницей, еще одной дочерью Феодора I, которую тот собирался выдать за константинопольского императора Роберта I. Вероятно, вместе с ними должна была уйти и вдова Феодора I, младшая сестра Роберта I, но Иоанн III сумел этому помешать. Вскоре в Никейской империи фактически началась гражданская война: весной 1224 г. в Вифинии Ватац одержал победу над армией латинских наемников во главе с изменниками Алексеем и Исааком Л., которые попали в плен и подверглись ослеплению.

Деятельность Иоанна III ознаменовалась дальнейшим политическим и экономическим укреплением Никейской империи, которая к нач. 1250-х гг. превратилась в лидера греческих государств, образовавшихся на развалинах Византии. Стремясь укрепить тыл и надежно оградить малоазийские рубежи, никейское правительство организовало эффективную оборону за счет воссоздания стратиотского землевладения. Поощряя развитие военной пронии среди мелких и средних вотчинников – основных поставщиков тяжелой кавалерии (катафрактариев), – Иоанн III также способствовал подъему царских доменов и стимулировал интенсификацию и модернизацию аграрного и ремесленного производств. Активно внедряя передовой экономический опыт, василевс преследовал генеральную цель – достижение полной хозяйственной самостоятельности Никеи, которая сильно зависела от венецианско-генуэзского импорта.

Сын и преемник Иоанна III Феодор II, ставший императором 3.11.1254 г., принял родовое имя матери – Л. Короткое царствование Феодора II, продолжившего внутри- и внешнеполитический курс отца, ознаменовалось укреплением фискальной дисциплины и выдающимся культурным подъемом Никеи. Кончина страдавшего эпилепсией (как и Иоанн III) Феодора II 16.08.1258 г. вызвала династический кризис: корона оказалась в руках его малолетнего сына Иоанна IV, регентом при котором стал фаворит покойного василевса Георгий Музалон. Однако уже на 9-й день правления во время поминального богослужения по Феодору II в Сосандрском монастыре Музалон и его братья были зверски убиты группой заговорщиков во главе с великим коноставлом Михаилом Палеологом.

Поддержанный армией и аристократией, Палеолог 24.08.1258 г. совершил государственный переворот, после чего синклит присвоил Михаилу ранг мегадуки и права регента, а чуть позже – титул деспота. 1.01.1259 г. Михаил Палеолог был объявлен императором формально в качестве соправителя Иоанна IV. Вскоре удаленный от двора, Иоанн IV попал под домашний арест и в день своего 11-летия 25.12.1261 г. был ослеплен и пострижен. Последний представитель царской линии Л. надолго пережил преемника: искалеченный Иоанн IV умер ок. 1305 г.

Исторические источники:

Георгий Акрополит. История / Пер., вступ. ст., комм., прил. П.И. Жаворонкова; отв. ред. Г.Г. Литаврин. СПб., 2005.

Никифор Григора. История ромеев. В 3 т. / Пер. с греч. Р.В. Яшунского, вступ. ст. Л.А. Герд. СПб., 2013-2014.

Иллюстрации:

Император Феодор I Ласкарис (XV в. Библиотека университета д’Эсте. Модена).

Автор статьи: А. Н. Слядзь