КАТАРЫ

1) Са­мо­на­зва­ние но­ва­ци­ан . 2) По­сле­до­ва­те­ли средневековых ере­тических дви­же­ний, рас­про­стра­нён­ных в 12–14 вв. пре­имущественно в зем­лях Северной и Южной Фран­ции, Ита­лии, Северных Пи­ре­не­ев, до­ли­ны р. Рейн.

Са­мое ран­нее из­вест­ное упо­ми­на­ние лат. сло­ва «cathares» (пред­по­ло­жи­тель­но от греч.ϰαθαρός, по др. вер­сии, от лат. cattus – кот) со­дер­жит­ся в со­чи­не­нии Эк­бер­та из Шо­нау «Про­тив ка­таров» («Sermones adversus catharos», 1163). Час­то оно ис­поль­зо­ва­лось для обо­зна­че­ния ере­ти­ков во­об­ще, в то же вре­мя ряд тек­стов, опи­сы­ваю­щих уче­ние К., ог­ра­ни­чи­ва­ют­ся сло­вом «ере­ти­ки». К. Юж. Фран­ции так­же на­зы­ва­ют аль­би­гой­ца­ми (по г. Аль­би).

В 11 – сер. 12 вв. в ря­де об­лас­тей Зап. Ев­ро­пы бы­ли рас­про­стра­не­ны т. н. про­то­ка­тар­ские ре­лиг. дви­же­ния (ересь пет­роб­ру­си­ан, 1130–40-е гг.; ересь пиф­лов, 1150-е гг.; мн. те­че­ния не по­лу­чи­ли осо­бо­го на­име­но­ва­ния). Для них бы­ли ха­рак­тер­ны ост­рая кри­ти­ка свя­щен­ст­ва, от­ри­ца­ние ро­ли Церк­ви в де­ле спа­се­ния че­ло­ве­ка, не­при­ятие боль­шин­ст­ва или всех цер­ков­ных та­инств. Мн. ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют рост чис­ла ере­сей в этот пе­ри­од с дви­же­ни­ем за об­нов­ле­ние цер­ков­ной жиз­ни (см. в ст. Клю­ний­ская ре­фор­ма). Зна­чит. роль в иден­ти­фи­ка­ции са­мих ере­тич. те­че­ний сыг­ра­ло раз­ви­тие ка­но­нич. пра­ва.

Ста­нов­ле­ние и рас­цвет дви­же­ния К. при­хо­дят­ся на сер. 12 – нач. 13 вв. Их уче­ния ре­кон­ст­руи­ру­ют­ся на ос­но­ва­нии до­ку­мен­тов ин­кви­зи­ции , по­ле­мич. ан­ти­ере­ти­че­ских со­чи­не­ний, а так­же при­пи­сы­вае­мых К. двух бо­го­слов­ских трак­татов («De duobus principiis», 2-я треть 13 в., и т. н. «Ано­ним­ный трак­тат», нач. 13 в.) и трёх опи­са­ний об­ря­до­вых прак­тик – «ри­туа­лов» (Ли­он­ский, Про­ван­саль­ский и Дуб­лин­ский, все – сер. 13 в.). До сер. 20 в. в ис­то­рио­гра­фии гос­под­ство­ва­ла кон­цеп­ция про­ис­хо­ж­де­ния ка­та­риз­ма от рас­про­стра­нён­ной (с 10 в.) в Вост. Ев­ро­пе ере­си бо­го­ми­лов (см. Бо­го­миль­ст­во) и да­же от зна­чи­тель­но бо­лее древ­не­го уче­ния Ма­ни (см. Ма­ни­хей­ст­во). Од­на­ко ана­лиз най­ден­ных в 1-й пол. 20 в. ау­тен­тич­ных катар­ских со­чи­не­ний и сис­те­ма­тич. изу­че­ние мно­го­числ. до­ку­мен­тов ин­кви­зи­ции по­зво­ли­ли рас­смат­ри­вать ка­та­ризм как са­мо­сто­ят. дви­же­ние, воз­ник­шее не­по­сред­ст­вен­но в Зап. Ев­ро­пе. Род­ст­вен­ной уче­нию К. бы­ла ересь валь­ден­сов, впо­след­ст­вии от­ме­же­вав­ших­ся от них и всту­пив­ших с ни­ми в ост­рую по­ле­ми­ку.

Уче­ние К. бы­ло близ­ко дуа­ли­стам-гно­сти­кам (см. Гно­сти­цизм). В ос­но­ве док­три­ны ка­та­риз­ма ле­жа­ло про­ти­во­пос­тав­ле­ние ду­хов­но­го, не­ви­ди­мо­го ми­ра до­б­ра, со­тво­рён­но­го «ис­тин­ным Бо­гом Люб­ви», не­спра­вед­ли­во­му ма­те­ри­аль­но­му ми­ру, уст­ро­ен­но­му Лю­ци­фе­ром (дья­во­лом) для за­то­че­ния ан­гель­ских душ в че­ло­ве­че­ских те­лах. Вме­сте с «суе­той» зем­но­го ми­ра К. от­вер­га­ли Цер­ковь, так­же счи­тая её тво­ре­ни­ем дья­во­ла. Мно­гие К. по­ла­га­ли, что Ии­сус Хри­стос не ро­дил­ся фи­зи­че­ски, а сни­зо­шёл с не­бес и имел те­ло, лишь ка­жу­щее­ся ма­те­ри­аль­ным (см. До­ке­тизм). Он явил­ся на­пом­нить лю­дям об их ан­гель­ской сущ­но­сти и ука­зать путь воз­вра­ще­ния к ис­тин­но­му Бо­гу. Этот путь по­ни­мал­ся К. как от­вер­же­ние мир­ских благ и все­го плот­ско­го, да­же до пол­но­го от­ка­за от при­ня­тия пи­щи (го­лод­ное са­мо­убий­ст­во), и свя­зы­вал­ся с кре­ще­ни­ем ог­нём (в про­ти­во­по­лож­ность цер­ков­ной прак­ти­ке ис­поль­зо­ва­ния при кре­ще­нии во­ды) и Свя­тым Ду­хом. Та­кое кре­ще­ние, на­зы­вав­шее­ся «уте­ше­ни­ем» (лат. con­so­lamentum), про­из­во­ди­лось че­рез на­ло­же­ние рук «со­вер­шен­ны­ми» К., де­ла­ло кре­щё­но­го «со­вер­шен­ным» и в идеа­ле оз­на­ча­ло уход от мир­ских благ в об­щи­ну ве­рую­щих. В ие­рар­хии К. вы­де­ля­лось неск. уров­ней: при­хо­жа­не – «со­вер­шен­ные» чле­ны об­щин; «стар­шие» – гла­вы об­щин; диа­ко­ны, управ­ляв­шие не­сколь­ки­ми об­щи­на­ми; епи­ско­пы, воз­глав­ляв­шие круп­ные епар­хии.

Рас­про­стра­не­ние уче­ния К. вы­зва­ло ожес­то­чён­ную бо­го­слов­скую по­ле­ми­ку ме­ж­ду ни­ми и ка­то­ли­ка­ми. К нач. 13 в. на фо­не обо­ст­ряю­щих­ся ан­ти­кле­ри­каль­ных дви­же­ний и феод. войн в Юж. Фран­ции воз­ник кон­фликт ме­ж­ду Св. пре­сто­лом и ме­ст­ны­ми сень­о­ра­ми (в пер­вую оче­редь гра­фом Ту­луз­ским), ко­то­рый при­вёл к объ­яв­ле­нию в 1208 па­пой Рим­ским Ин­но­кен­ти­ем III кре­сто­во­го по­хо­да в Лан­ге­док про­тив ере­ти­ков и не­по­кор­ных сень­о­ров (см. Аль­би­гой­ские вой­ны). Во 2-й тре­ти 13 – 1-й пол. 14 вв. в рай­онах рас­про­стра­не­ния ка­та­риз­ма ак­тив­но дей­ст­во­ва­ла ин­кви­зи­ция. К это­му пе­рио­ду от­но­сят­ся об­шир­ные ма­те­риа­лы ин­кви­зи­ци­он­ных до­про­сов, сви­де­тель­ст­вую­щие о мно­го­об­ра­зии ка­тар­ских ве­ро­ва­ний, осо­бен­но дол­го со­хра­няв­ших­ся в от­да­лён­ных гор­ных де­рев­нях. В это же вре­мя дви­же­ния К. ак­тив­но рас­про­стра­ня­лись на Апен­нин­ском п-ове, во мно­гом бла­го­да­ря бег­ст­ву в Ита­лию «со­вер­шен­ных» К. из ра­зо­рён­ных кре­сто­нос­ца­ми зе­мель Юж. Фран­ции. В 1321 в Виль­руж-Тер­ме­не­се (ны­не деп-т Од) был со­жжён «по­след­ний ка­тар» Г. Бе­ли­баст. К сер. 14 в. ересь К. поч­ти пол­но­стью ис­чез­ла.

Автор статьи: А. С. По­зня­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)