КАТАРЫ
1) Самоназвание новациан. 2) Последователи средневековых еретических движений, распространённых в 12–14 вв. преимущественно в землях Северной и Южной Франции, Италии, Северных Пиренеев, долины р. Рейн.
Самое раннее известное упоминание лат. слова «cathares» (предположительно от греч.ϰαθαρός, по др. версии, от лат. cattus – кот) содержится в сочинении Экберта из Шонау «Против катаров» («Sermones adversus catharos», 1163). Часто оно использовалось для обозначения еретиков вообще, в то же время ряд текстов, описывающих учение К., ограничиваются словом «еретики». К. Юж. Франции также называют альбигойцами (по г. Альби).
В 11 – сер. 12 вв. в ряде областей Зап. Европы были распространены т. н. протокатарские религ. движения (ересь петробрусиан, 1130–40-е гг.; ересь пифлов, 1150-е гг.; мн. течения не получили особого наименования). Для них были характерны острая критика священства, отрицание роли Церкви в деле спасения человека, неприятие большинства или всех церковных таинств. Мн. исследователи связывают рост числа ересей в этот период с движением за обновление церковной жизни (см. в ст. Клюнийская реформа). Значит. роль в идентификации самих еретич. течений сыграло развитие канонич. права.
Становление и расцвет движения К. приходятся на сер. 12 – нач. 13 вв. Их учения реконструируются на основании документов инквизиции, полемич. антиеретических сочинений, а также приписываемых К. двух богословских трактатов («De duobus principiis», 2-я треть 13 в., и т. н. «Анонимный трактат», нач. 13 в.) и трёх описаний обрядовых практик – «ритуалов» (Лионский, Провансальский и Дублинский, все – сер. 13 в.). До сер. 20 в. в историографии господствовала концепция происхождения катаризма от распространённой (с 10 в.) в Вост. Европе ереси богомилов (см. Богомильство) и даже от значительно более древнего учения Мани (см. Манихейство). Однако анализ найденных в 1-й пол. 20 в. аутентичных катарских сочинений и систематич. изучение многочисл. документов инквизиции позволили рассматривать катаризм как самостоят. движение, возникшее непосредственно в Зап. Европе. Родственной учению К. была ересь вальденсов, впоследствии отмежевавшихся от них и вступивших с ними в острую полемику.
Учение К. было близко дуалистам-гностикам (см. Гностицизм). В основе доктрины катаризма лежало противопоставление духовного, невидимого мира добра, сотворённого «истинным Богом Любви», несправедливому материальному миру, устроенному Люцифером (дьяволом) для заточения ангельских душ в человеческих телах. Вместе с «суетой» земного мира К. отвергали Церковь, также считая её творением дьявола. Многие К. полагали, что Иисус Христос не родился физически, а снизошёл с небес и имел тело, лишь кажущееся материальным (см. Докетизм). Он явился напомнить людям об их ангельской сущности и указать путь возвращения к истинному Богу. Этот путь понимался К. как отвержение мирских благ и всего плотского, даже до полного отказа от принятия пищи (голодное самоубийство), и связывался с крещением огнём (в противоположность церковной практике использования при крещении воды) и Святым Духом. Такое крещение, называвшееся «утешением» (лат. consolamentum), производилось через наложение рук «совершенными» К., делало крещёного «совершенным» и в идеале означало уход от мирских благ в общину верующих. В иерархии К. выделялось неск. уровней: прихожане – «совершенные» члены общин; «старшие» – главы общин; диаконы, управлявшие несколькими общинами; епископы, возглавлявшие крупные епархии.
Распространение учения К. вызвало ожесточённую богословскую полемику между ними и католиками. К нач. 13 в. на фоне обостряющихся антиклерикальных движений и феод. войн в Юж. Франции возник конфликт между Св. престолом и местными сеньорами (в первую очередь графом Тулузским), который привёл к объявлению в 1208 папой Римским Иннокентием III крестового похода в Лангедок против еретиков и непокорных сеньоров (см. Альбигойские войны). Во 2-й трети 13 – 1-й пол. 14 вв. в районах распространения катаризма активно действовала инквизиция. К этому периоду относятся обширные материалы инквизиционных допросов, свидетельствующие о многообразии катарских верований, особенно долго сохранявшихся в отдалённых горных деревнях. В это же время движения К. активно распространялись на Апеннинском п-ове, во многом благодаря бегству в Италию «совершенных» К. из разорённых крестоносцами земель Юж. Франции. В 1321 в Вильруж-Терменесе (ныне деп-т Од) был сожжён «последний катар» Г. Белибаст. К сер. 14 в. ересь К. почти полностью исчезла.
Автор статьи: А. С. Позняков.