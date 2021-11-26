КАРМЕЛИТЫ

КАРМЕЛИТЫ - чле­ны ка­то­лического мо­на­ше­ско­го Ор­де­на брать­ев Пре­свя­той Де­вы Ма­рии с го­ры Кар­мель (Or­do Fratrum Beatae Mariae Virginis de Mon­te Carmelo) и Ор­де­на бо­сых брать­ев Пре­свя­той Де­вы Ма­рии с го­ры Кар­мель (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Ma­riae Virginis de Monte Carmelo).

Ис­то­рия Кармелитов вос­хо­дит к эпо­хе кре­сто­вых по­хо­дов, ко­гда в середине XII века несколько мо­на­хов из Западной Ев­ро­пы прие­ха­ли в Па­ле­сти­ну и по­се­ли­лись у горного хребта Кар­мель, где ве­ли от­шель­ни­че­ский об­раз жиз­ни, под­ра­жая про­ро­ку Илие. Офи­ци­аль­но ор­ден воз­ник в 1206-1214 годах, ко­гда ка­то­лический пат­ри­арх Ие­ру­са­ли­ма Аль­берт Вер­челль­ский со­ста­вил его пер­вый ус­тав, ут­вер­ждён­ный в 1226 году па­пой Рим­ским Го­но­ри­ем III (1216-1227 годы). Кармелитам над­ле­жа­ло жить в уеди­нён­ных кель­ях, со­блю­дать стро­гие по­сты и прак­ти­ку мол­ча­ния. Гла­ва ор­де­на дол­жен был из­би­рать­ся боль­шин­ст­вом го­ло­сов мо­на­хов. По­сле зна­чительных тер­ри­то­ри­аль­ных по­терь, по­не­сён­ных кре­сто­нос­ца­ми в 1238-1241 годах, Кармелиты на­ча­ли ос­но­вы­вать мо­на­сты­ри на Ки­пре, Си­ци­лии, в Ита­лии, Анг­лии, Фран­ции, Ис­па­нии, Гер­ма­нии. В 1245 году со­стоя­лось пер­вое со­б­ра­ние ге­не­раль­но­го ка­пи­ту­ла ор­де­на. В 1247 году па­па Рим­ский Ин­но­кен­тий IV из­ме­нил ус­тав Кармелитов, при­дав им ста­тус ни­щен­ст­вую­ще­го ор­де­на: они по­лу­чи­ли пра­во се­лить­ся в го­ро­дах и за­ни­мать­ся про­по­вед­ни­че­ст­вом. К 1291 году су­ще­ст­во­ва­ло уже около 150 оби­те­лей Кармелитов, раз­де­лён­ных на 10 про­вин­ций. В середине XIV века в свя­зи со Сто­лет­ней вой­ной 1337-1453 годов и эпи­де­ми­ей чу­мы Кармелиты всту­пи­ли в по­ло­су кри­зи­са, усу­гу­бив­ше­го­ся во вре­мя Ве­ли­кой схиз­мы, ко­гда про­изош­ло раз­де­ле­ние ор­де­на на 2 час­ти с соб­ст­вен­ны­ми ге­не­раль­ны­ми ка­пи­ту­ла­ми (рас­кол был пре­одо­лён толь­ко в 1411 году).

В 1432 году па­па Рим­ский Ев­ге­ний IV смяг­чил ус­тав ор­де­на, что вы­зва­ло не­до­воль­ст­во час­ти Кармелитов. В XV - начале XVI веков пред­при­ни­ма­лось несколько по­пы­ток ре­фор­ми­ро­ва­ния ор­де­на с це­лью воз­вра­та к пер­во­на­чаль­но­му ас­ке­тиз­му. Во 2-й половине XVI века в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти в Ис­па­нии Те­ре­зы Авиль­ской и Хуа­на де ла Крус воз­ник­ла ав­то­ном­ная ветвь (т. н. «бо­сые» Кармелиты), в 1593 году став­шая са­мо­сто­ятельным ор­де­ном. И «бо­сые», и «обу­тые» Кармелиты с XVI века ак­тив­но за­ни­ма­лись мис­сио­нер­ской дея­тель­но­стью в Аме­ри­ке, Аф­ри­ке, Азии и Ав­ст­ра­лии. В начале XXI века ор­ден «обу­тых» Кармелитов вклю­ча­ет около 2,1 тысяч мо­на­хов, «бо­сых» Кармелитов - свыше 4 тысяч мо­на­хов.

Жен­ская ветвь Кармелитов - кар­ме­лит­ки - воз­ник­ла в середине XV века и бы­ла ут­вер­жде­на в 1452 году па­пой Рим­ским Ни­ко­ла­ем V. В середине XVI века от них от­де­ли­лась ветвь «бо­сых» кар­ме­ли­ток, ут­вер­ждён­ная как отдельный ор­ден в 1593 году. Ны­не ор­ден «обу­тых» кар­ме­ли­ток на­счи­ты­ва­ет около 1 тысячи мо­на­хинь, ор­ден «бо­сых» кар­ме­ли­ток - 10,5 тысяч мо­на­хинь. «Бо­сых» кар­ме­ли­ток Те­ре­зу Авиль­скую и Те­ре­зу Ма­лую из Ли­зьё (1873-1897 годы) Рим­ско-ка­то­лическая цер­ковь про­воз­гла­си­ла учи­те­ля­ми Церк­ви, Эди­ту Штайн (1891-1942 годы), по­гиб­шую в Ос­вен­ци­ме, - од­ной из не­бес­ных по­кро­ви­тель­ниц Ев­ро­пы.

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