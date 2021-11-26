КАРМЕЛИТЫ
КАРМЕЛИТЫ - члены католического монашеского Ордена братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo) и Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo).
История Кармелитов восходит к эпохе крестовых походов, когда в середине XII века несколько монахов из Западной Европы приехали в Палестину и поселились у горного хребта Кармель, где вели отшельнический образ жизни, подражая пророку Илие. Официально орден возник в 1206-1214 годах, когда католический патриарх Иерусалима Альберт Верчелльский составил его первый устав, утверждённый в 1226 году папой Римским Гонорием III (1216-1227 годы). Кармелитам надлежало жить в уединённых кельях, соблюдать строгие посты и практику молчания. Глава ордена должен был избираться большинством голосов монахов. После значительных территориальных потерь, понесённых крестоносцами в 1238-1241 годах, Кармелиты начали основывать монастыри на Кипре, Сицилии, в Италии, Англии, Франции, Испании, Германии. В 1245 году состоялось первое собрание генерального капитула ордена. В 1247 году папа Римский Иннокентий IV изменил устав Кармелитов, придав им статус нищенствующего ордена: они получили право селиться в городах и заниматься проповедничеством. К 1291 году существовало уже около 150 обителей Кармелитов, разделённых на 10 провинций. В середине XIV века в связи со Столетней войной 1337-1453 годов и эпидемией чумы Кармелиты вступили в полосу кризиса, усугубившегося во время Великой схизмы, когда произошло разделение ордена на 2 части с собственными генеральными капитулами (раскол был преодолён только в 1411 году).
В 1432 году папа Римский Евгений IV смягчил устав ордена, что вызвало недовольство части Кармелитов. В XV - начале XVI веков предпринималось несколько попыток реформирования ордена с целью возврата к первоначальному аскетизму. Во 2-й половине XVI века в результате деятельности в Испании Терезы Авильской и Хуана де ла Крус возникла автономная ветвь (т. н. «босые» Кармелиты), в 1593 году ставшая самостоятельным орденом. И «босые», и «обутые» Кармелиты с XVI века активно занимались миссионерской деятельностью в Америке, Африке, Азии и Австралии. В начале XXI века орден «обутых» Кармелитов включает около 2,1 тысяч монахов, «босых» Кармелитов - свыше 4 тысяч монахов.
Женская ветвь Кармелитов - кармелитки - возникла в середине XV века и была утверждена в 1452 году папой Римским Николаем V. В середине XVI века от них отделилась ветвь «босых» кармелиток, утверждённая как отдельный орден в 1593 году. Ныне орден «обутых» кармелиток насчитывает около 1 тысячи монахинь, орден «босых» кармелиток - 10,5 тысяч монахинь. «Босых» кармелиток Терезу Авильскую и Терезу Малую из Лизьё (1873-1897 годы) Римско-католическая церковь провозгласила учителями Церкви, Эдиту Штайн (1891-1942 годы), погибшую в Освенциме, - одной из небесных покровительниц Европы.