Годфрид Бульонский

Го`дфрид Бульо`нский (фр. Godefroy de Bouillon, нид. Godfried van Bouillon) (ок. 1058 — 1100, Иерусалим) — герцог Нижней Лотарингии, один из предводителей Первого крестового похода (1096—1099), с 1099 — первый правитель Иерусалимского королевства. Г. Б. был вторым сыном графа Булони Евстахия II и Иды Арденнской, сестры герцога Нижней Лотарингии Годфрида III (1069—1076). После смерти дяди по материнской линии должен был унаследовать его титулы, но король Германии (будущий император ) Генрих VI передал их своему сыну Конраду, предоставив во владение Г. Б. лишь сеньорию Бульон (Буйон) и маркграфство Антверпен. Тем не менее, Г. Б. поддерживал Генриха VI в борьбе за инвеституру против папы Григория VII и претендовавшего на престол Германии герцога Рудольфа Швабского, приняв участие в походах короля в Италию. После 1087 император признал за Г. Б. права на управление Нижней Лотарингией. Но его власть над этим герцогством осталась номинальной, так как в борьбе за инвеституру значительно укрепились позиции местных знатных родов. В 1096 Г. Б. стал одним из предводителей Первого крестового похода, вместе с ним отравились его старший брат граф Булони Евстахий III и младший брат — будущий король Иерусалимского королевства Балдуин (Бодуэн) I. Чтобы получить средства на сбор войска, Г. Б. заложил земли своего домена епископу Льежскому. После захвата Иерусалима крестоносцами в июле 1099 Г. Б. был избран правителем созданного ими королевства, но отказался от королевского титула. В результате походов конца 1099 — 1100 вассальную зависимость от Иерусалимского королевства признали Акра (совр. Акко), Яффа и Кейсария. Причина смерти Г. Б. достоверно неизвестна, источники сообщают разные версии: ранение стрелой, смертельная болезнь. Г. Б. стал героем средневековых французских жест и рыцарских романов. После образования Королевства Бельгия в 1830 Г. Б. стали представлять как одного из национальных бельгийских героев, памятник ему установлен на Королевской площади в Брюсселе в 1848. Лит.: Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980; Пиренн А. Средневековые города Бельгии / Пер. с фр. под ред. Е. А. Косминского. СПб., 2001; Aubé P. Godefroy de Bouillon. Paris, 1985.