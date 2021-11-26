Годфрид Бульонский
Го`дфрид Бульо`нский (фр. Godefroy de Bouillon, нид. Godfried van Bouillon) (ок. 1058 — 1100, Иерусалим) — герцог Нижней Лотарингии, один из предводителей Первого крестового похода (1096—1099), с 1099 — первый правитель Иерусалимского королевства. Г. Б. был вторым сыном графа Булони Евстахия II и Иды Арденнской, сестры герцога Нижней Лотарингии Годфрида III (1069—1076). После смерти дяди по материнской линии должен был унаследовать его титулы, но король Германии (будущий император) Генрих VI передал их своему сыну Конраду, предоставив во владение Г. Б. лишь сеньорию Бульон (Буйон) и маркграфство Антверпен. Тем не менее, Г. Б. поддерживал Генриха VI в борьбе за инвеституру против папы Григория VII и претендовавшего на престол Германии герцога Рудольфа Швабского, приняв участие в походах короля в Италию. После 1087 император признал за Г. Б. права на управление Нижней Лотарингией. Но его власть над этим герцогством осталась номинальной, так как в борьбе за инвеституру значительно укрепились позиции местных знатных родов. В 1096 Г. Б. стал одним из предводителей Первого крестового похода, вместе с ним отравились его старший брат граф Булони Евстахий III и младший брат — будущий король Иерусалимского королевства Балдуин (Бодуэн) I. Чтобы получить средства на сбор войска, Г. Б. заложил земли своего домена епископу Льежскому. После захвата Иерусалима крестоносцами в июле 1099 Г. Б. был избран правителем созданного ими королевства, но отказался от королевского титула. В результате походов конца 1099 — 1100 вассальную зависимость от Иерусалимского королевства признали Акра (совр. Акко), Яффа и Кейсария. Причина смерти Г. Б. достоверно неизвестна, источники сообщают разные версии: ранение стрелой, смертельная болезнь. Г. Б. стал героем средневековых французских жест и рыцарских романов. После образования Королевства Бельгия в 1830 Г. Б. стали представлять как одного из национальных бельгийских героев, памятник ему установлен на Королевской площади в Брюсселе в 1848. Лит.: Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980; Пиренн А. Средневековые города Бельгии / Пер. с фр. под ред. Е. А. Косминского. СПб., 2001; Aubé P. Godefroy de Bouillon. Paris, 1985.