ГЕНРИХ ЛАТВИЙСКИЙ

ГЕНРИХ ЛАТВИЙСКИЙ - предполагаемый автор древнейшей «Хроники Ливонии» (Chronicon Livoniae) - важнейшего источника по истории христианизации прибалтийских земель, завоевания крестоносцами земель современной Латвии и Эстонии (с середине 80-х годов XII века до 1227 года) и основания первых католических епископств в Восточной Прибалтике и ордена меченосцев.

«Хроника Ливонии», написанная на лат. языке, анонимна, но большинство исследователей считают автором упомянутого в ней священника Г. Л. В связи с тем что в «Хронике» он назван «de Lettis» (из леттов, что можно трактовать и как живущий среди леттов), существуют 2 мнения по поводу его происхождения. Первое, что он был немцем, прибывшим из Германии вместе с крестоносцами в начале XIII века. Второе, что он был сыном латгальского нобиля, отправленного в детстве в Германию, возможно вместе с др. взятыми в заложники сыновьями местной знати, так что уже в отрочестве будующий хронист мог освоить леттские (латышские) и ливско-эстские наречия. Г. Л. воспитывался в Германии, предположительно в августинском монастуре Зегеберг в Гольштейне, откуда происходил и первый еп. Ливонский Мейнард.

Получив духовное образование, Генрих Лев вместе с настоятелем Зегебергского монастыря Ротмаром, братом епископа Рижского Альберта I, прибыл в Ливонию (1200 или 1205 год), где между 1207 (когда область была крещена) и 1213 годами был рукоположен во пресвитера и стал настоятелем прихода на р. Имера, в области сев. латгалов. Во время многочисленных военных походов сопровождал епископа, а благодаря знанию местных языков Генрих Лев в 1225-1226 годах был помощником и переводчиком папского посланника в Ливонии легата еп. Вильгельма Моденского.

Первый вариант «Хроники» был создан предположительно в 1225 году по заказу епископа Альберта к приезду в Ливонию Вильгельма Моденского как своеобразный отчет о крещении региона. В окончательном варианте «Хроника» охватывает события 1184-1227 годы. Написанная с позиций сторонника политики епископа Риги, она освещает сложные, порой конфликтные отношения епископа с орденом меченосцев и датчанами, закрепившимися с 1219 года в Эстляндии. При ее создании хронист использовал документы из канцелярии епископа Рижского, собственные наблюдения, рассказы др. участников событий. Деятельность епископа Альберта изображается в более выгодном, чем др. участников завоевания, свете, например братьев ордена меченосцев и датчан, чье стремление к преобладанию в регионе, по мнению автора «Хроники», лишь вредило утверждению христианства.

Одна из основных сюжетных линий повествования - отношения между католиками («латинянами») и православными («русскими христианами»). Замысел хрониста состоял, видимо, в том, чтобы показать моральное превосходство католич. Церкви как носительницы общехристианской идеи. Согласно «Хронике», проповедь христианства у язычников-ливов начал в 1184 году Мейнард, рукоположенный в 1186 году во епископа и действовавший при согласии полоцкого князя, верховная власть которого в низовьях Западной Двины признавалась в католическом мире. В землях новообращенных ливов, данников Полоцка, были построены каменные крепости для защиты от нападений язычников-литовцев. Но православные русские князья, заключившие, как сообщает хронист, союз с язычниками-эстами и литовцами, отвергли планы совместных действий по распространению христианства в регионе.

Генрих Лев, изображая победы «латинян» над превосходящими по численности силами русских и язычников, подчеркивает моральное «превосходство» католической Церкви над православной, в частности приводя примеры добровольного перехода из Православия в «латинскую» веру жителей бассейна р. Имера и правителей латгальской земли Толова (Талава). Последних крестил Генрих Лев по поручению епископа Альберта. Новгородцы, силой начав крестить эстов из крепости Оденпе (Отепя, в русских летописях - Медвежья голова), не смогли прислать священника для завершения крещения. Генрих Лев вместе с пресвятым Петром крестил язычников в разных областях Ливонии (современная Восточная Эстония). Захват православных княжеств Кукенойс (Кокнесе) и Герцике (Ерсика) хронист объясняет тем, что их князья поддерживали нападения литовцев, тем самым нанося вред как католикам, так и живущим здесь православным христианам. Согласно «Хронике», противников союза с католической Церковью настигает Божия кара: отправляясь в поход на Ливонию, внезапно погиб полоцкий князь Владимир (1216 Генрих Лев), а при осаде крестоносцами эстской крепости Дерпт (Юрьев, Тарту) - бывший князь Кукенойса Вячко (Ветсеке) (1224 год) и т. п.

В «Хронике» отражена также готовность еп. Альберта к сотрудничеству с православными: князь Герцике, будучи православным, стал в 1209 году вассалом епископа Рижского; в 1212-1215 годах на службе у Альберта состоял бежавший из Пскова князь Владимир; епископ в 1210 году взял на себя обязательство выплачивать ливскую дань полоцкому князю, чтобы сохранить мир в Ливонии.

В варианте «Хроники», представленном папскому легату, повествование, вероятно, кончалось сообщением о договоре епископа Альберта и меченосцев с князьями Новгорода и Пскова об установлении границы в Ливонии (1224 год). Дополнительные главы описывают триумфальную поездку легата по Ливонии как отражение торжества католической Церкви в регионе. Окончательным свидетельством торжества католической веры представлена в рассказе победа рыцарей ордена меченосцев в 1227 году над самыми последовательными противниками христианства в регионе - эстами острова Эзель (Сааремаа).

Многочисленны и часто уникальны сведения «Хроники» о псковско- и новгородско-ливонских отношениях, а также об истории Православия в конце XII - начале XIII века. Особенно ценными представляются данные по истории Полоцка, которая практически не отражена в древнерусских источниках: земли по Западной Двине, где происходили события, о которых в «Хронике» пишет Генрих Лев, входили в данническую сферу полоцких князей.

Сочинения:

Генрих Латвийский. Хроника Ливонии / Введ., пер. и коммент. С. А. Аннинского. М.; Л., 1938

Heinrichs Livländische Chronik = Heinrici Chronicon Livoniae / Hrsg. L. Arbusow, A. Bauer. Hannover, 1955. (MGH. Script. Rer. Germ.; 31)

Indrika hronika / Tulk A. Feldhüna, priekšv. un koment. E. Mugur êvi ša. Riga, 1993.

Иллюстрация:

Генрих Латвийский. Титульный лист «Хроники Ливонии». Франкфурт; Лпц., 1740 (ГПИБ). Архив ПЭ.

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