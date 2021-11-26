ДУХОВНО-РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНЫ

Духовно-рыцарские ордены — военные монашеские братства в Зап. Европе в XII—XVII вв.

Целью их создания была защита христиан и христианской веры, защита и расширение владений на Ближнем Востоке, на Пиренейском п-ове, в Прибалтике. Виды Д.-р. о.: 1) военно-странноприимные, возникшие в XII—XIII вв. в Святой Земле в связи с Крестовыми походами ; 2) военные подразделения монашеских орденов, возникшие, как правило, в ходе Реконкисты на Пиренейском п-ове; 3) королевские национальные ордены, создававшиеся с целью консолидации знати в интересах королевской власти.

Ранее других возникли Д.-р. о., ставившие задачи обеспечения пути паломников в Святую Землю, выкупа пленных. Хотя их члены при посвящении принимали монашеское послушание и монашеским обеты (целомудрия, и добровольной нищеты), такие Д.-р. о. являлись преимущественно военными организациями. Таковы иерусалимские ордены: Св. Лазаря (конец XII в.), Св. Гроба (1099), Госпиталя Св. Иоанна (госпитальеры, они же иоанниты , 1113—1130; впоследствии орден был известен как Родосский, а с 1530 — как Мальтийский), орден Храма ( тамплиеры , 1118), Тевтонский орден (1190), орден Меченосцев, основанный в Ливонии в 1197 для христианизации Прибалтики; в 1237 он объединился с тевтонским. В 1218 в Арагоне для выкупа пленников был учрежден орден Богоматери-Искупительницы, или орден Милосердия Святой Девы (Nuestra Señora de Merced); в 1317 его рыцари перешли в новый орден Монте`сы. Ранняя история орденов изобилует множеством полудостоверных сведений.

Воины-монахи (milites,chevaliers) духовно окормлялись духовенством соответствующих монашеских орденов (например, цистерцианского). Структурно Д.-р. о. делились на нации, приорства, бальяжи и командорства, за счет доходов от которых финансировалась их деятельность. Организация Д.-р. о. была строго иерархической: во главе стоял магистр или великий магистр, подчинявшийся папе римскому, за ним следовали командор, маршал, казначей. Рыцари были освобождены от десятины , пошлин и налогов, за исключением коммерческой деятельности, наделены и другими экономическими и правовыми привилегиями. На Пиренейском п-ове великие магистры рыцарских орденов имели право на титульный предикат «дон» перед личным именем. Далеко не все воины принадлежали к привилегированному сословию, часть рекрутировалась из свободного крестьянства; рыцарями они не становились. Кроме рыцарей в орден входили монастырские братья и клирики церквей соответствующих приходов. Визуально различия отражались в церемониальном одеянии. Знаком орденов был крест: красный мечевидный процветший ( Сантьяго ), красный процветший ( Калатрава ), зеленый процветший (Алька`нтара, Ависский ), черный процветший, обремененный красным крестом (Монте`сы), восьмиконечный белый (иоанниты), красный костыльный (Св. Гроба), черный лапчатый (тевтонский) и др.

Возникшие на Пиренейском п-ове ордены Алькантара (1154), Калатрава (1158), Ависский (св. Бенедикта) (1167), Сантьяго (1170), постепенно продвигая границы христианских королевств к югу, сыграли важную роль в Реконкисте. Им даровались замки, населенные пункты, земли и права, что включало их в сеньориальную и экономическую структуру регионов. С момента завершения Реконкисты (в Португалии в 1249) проблемой стали взаимоотношения Д.-р. о. с короной. Идеальный пример сотрудничества представляет португальский орден Христа, созданный в 1319 после ликвидации ордена тамплиеров (22 марта 1312) на основе их имущества. В Валенсии имущество тамплиеров было передано ордену Монтесы (1317), который в 1400 объединился с орденом Св. Георгия Альфамы, основанным в 1201 и признанным в 1373.

Королевские национальные, так называемые светские, Д.-р. о. создавались с целью консолидировать знать вокруг королевской власти и отличались гораздо меньшим религиозным компонентом. Таковыми во Франции являлись орден Звезды (1352), орден Св. Михаила (1469), орден Св. Духа (1570); в Англии орден Бани (1339), орден Подвязки (1349); в Дании орден Белого Слона (1464); в Бургундии орден Золотого Руна (1430). Основанный в конце XIV в. восточноевропейский рыцарский орден Дракона, формально считавшийся странствующим, относится к национальным королевским орденам. Старые ордены сближались с короной, создавались новые региональные. В орденах первого типа великий магистр избирался рыцарями, в орденах второго избирался рыцарями и утверждался капитулом монашеского ордена, а затем папой; в орденах королевского типа назначался из принцев или бастардов королевского дома. В XVI в. многие ордены были аннексированы короной.

В Новое время к членам в Д.-р. о. стали предъявлять строгие требования подтверждения знатности. В ходе либеральных революций начала XIX в. военные ордены были ликвидированы, но их наименования подчас были возвращены в виде орденов — наград за заслуги. Большая часть Д.-р. о. исчезла или продолжала номинальное существование. Ряд Д.-р. о. был восстановлен под старыми названиями в самые недавние времена; часть существует как самопровозглашенные.

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