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АСКОЛОН (битва при Асколоне)
Одно из сражений Первого Крестового похода.
Произошло около города А. (современная Палестина) 19 августа 1099 (или 12.08.1099) между крестоносцами Готфрида Бульонского и египетским войском под командованием сельджукского правителя Кылыч Арслана (Килидж-Арслана). Крестоносцы одержали победу, внезапно напав на противника, разгромив его и захватив лагерь со всем имуществом и знаменем. Египтяне спрятались в А. и откупились от победителей 20 тыс. динаров.
Автор статьи: Серегичев С.Ю.
© Российская Историческая Энциклопедия
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