АСКОЛОН (битва при Асколоне)

Одно из сражений Первого Крестового похода .

Произошло около города А. (современная Палестина) 19 августа 1099 (или 12.08.1099) между крестоносцами Готфрида Буль­онского и египетским войском под командованием сельджукского правителя Кылыч Арслана (Килидж-Арслана). Крестоносцы одержали победу, внезапно напав на противника, разгромив его и захватив лагерь со всем имуществом и знаменем. Египтяне спрятались в А. и откупились от победителей 20 тыс. динаров .

Автор статьи: Серегичев С.Ю.

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