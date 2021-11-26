АЛЕКСЕЙ V ДУКА, Мурзуфл (греч. Αλέξιος Ε’ Δούκας), (греч. Μούρ-τζουφλος)
Византийский император (05.02.1204–13. 04.1204) из рода Дук.
По мнению Никиты Хониата, А. получил свое прозвище «насупленный», потому что имел густые, сросшиеся на переносице брови. Вызволив А. из темницы, куда он был посажен Алексеем III (1195), император Алексей IV Ангел приблизил бывшего арестанта к себе, назначив его протовестиарием. В начале 1204, убив своего покровителя и устранив главного соперника, претендовавшего на престол — Николая Канаву, А. уже 5. 02. 1204 взошел на трон. С первых дней правления, А., как убежденный противник «латинян», начал готовить военную кампанию против крестоносцев. При первом же вооруженном конфликте с рыцарями Генриха Фландрского армия А., состоявшая по бóльшей части из наемников, потерпела поражение, забыв при отступлении драгоценную реликвию — древнюю икону Богоматери (так называемый палладиум Константинополя). 12.04.1204, после осады Константинополя крестоносцами (смотрите в статье Крестовые походы), А. бежал из города. Прибыв в Месинополь, А. сразу же отправился к находившемуся в изгнании императору Алексею III Ангелу и предложил ему заключить военный союз. Однако Алексей III, выдав свою дочь за А., не только ослепил его, но и передал в руки крестоносцев. В декабре 1204 А. был сброшен с колонны Феодосия в Константинополе.
Автор статьи: А. К. Гладков.