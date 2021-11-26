АЛЕКСЕЙ V ДУКА, Мурзуфл (греч. Αλέξιος Ε’ Δούκας), (греч. Μούρ-τζουφλος)

Византийский император (05.02.1204–13. 04.1204) из рода Дук .

По мнению Никиты Хониата , А. получил свое прозвище «насупленный», потому что имел густые, сросшиеся на переносице брови. Вызволив А. из темницы, куда он был посажен Алексеем III (1195), император Алексей IV Ангел приблизил бывшего арестанта к себе, назначив его протовестиарием. В начале 1204, убив своего покровителя и устранив главного соперника, претендовавшего на престол — Николая Канаву, А. уже 5. 02. 1204 взошел на трон. С первых дней правления, А., как убежденный противник «латинян», начал готовить военную кампанию против крестоносцев. При первом же вооруженном конфликте с рыцарями Генриха Фландрского армия А., состоявшая по бóльшей части из наемников, потерпела поражение, забыв при отступлении драгоценную реликвию — древнюю икону Богоматери (так называемый палладиум Константинополя). 12.04.1204, после осады Константинополя крестоносцами (смотрите в статье Крестовые походы ), А. бежал из города. Прибыв в Месинополь, А. сразу же отправился к находившемуся в изгнании императору Алексею III Ангелу и предложил ему заключить военный союз. Однако Алексей III, выдав свою дочь за А., не только ослепил его, но и передал в руки крестоносцев. В декабре 1204 А. был сброшен с колонны Феодосия в Константинополе.

Автор статьи: А. К. Гладков.