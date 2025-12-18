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Доктор исторических наук, главный научный сотрудник института востоковедения РАН Александр Кадырбаев расскажет о народах великой степи – злободневная тема, будоражащая умы интересующихся историей. Что такое «Великая степь» и какую территорию она занимает? Какую роль сыграли кочевники в повороте исторических судеб России, Китая и Ирана? Какая религия зародилась тогда среди кочевых племен? Что породило в китайской цивилизации веру в собственную исключительность? Ответы на эти и многие другие вопросы – в новой лекции.