УГЭДЭЙ

Угэдэ́й (Огодай, Огэдэй) (10.1186 — 12.1241) — третий сын Чингисхана и его наследник, великий хан Монгольской империи (1229–1241). Был выбран Чингисханом еще при жизни как оптимальная кандидатура, поскольку его старшие братья Джучи и Джагатай (Чагатай) враждовали между собой. Отличался спокойным, уравновешенным характером, умел урегулировать конфликтные ситуации. В молодости активно участвовал в объединении монголов под предводительством Чингисхана, был тяжело ранен, после создания империи — в походах на чжурчжэней и в Среднюю Азию. После избрания на курултае кааном в 1229 У. продолжил завоевательную политику. В период его правления окончательно пала чжурчжэньская империя Цзинь, государство Корё , совершены вторжения в Южную Сун и Индию, покорены половцы , народы Закавказья, Волжская Булгария и Русь, разорены Венгрия и Польша. По мере расширения территории империи основным источником дохода стали дань и налоги. Для этих целей был сформирован бюрократический аппарат, создана система наместников даругачи ( баскаков ), переписывалось население. При У. была построена столица Монгольской империи Каракорум, ставшая центром международной торговли. У. поощрял торговцев, давая им большие льготы, завершил создание почтовой ямской службы. Массово рылись колодцы в пустынных районах Гоби, что позволило заселить эти территории скотоводами. Оставаясь приверженцем шаманизма и тэнгрианства, продолжил политику веротерпимости в отношении разных религий. При дворе существовали группировки конфуцианцев, мусульман и христиан-несторианцев. Нередко к управлению привлекались выходцы из местной знати ( Елюй Чуцай , Махмуд Явлач). У. прослыл щедрым правителем, прославившимся массовыми раздачами завоеванных богатств. Хронисты отмечают любовь У. к вину и развлечениям. Несмотря на увещевания ближних, У. продолжал злоупотреблять алкоголем, что ускорило его смерть. Фактическим регентом на несколько лет стала его вдова Туракина-хатун. Она проигнорировала пожелание усопшего видеть на престоле внука Ширамуна и в 1246 возвела на трон сына Гуюка.

Ист .: Бичурин И. Я. История первых четырех ханов из Дома Чингисова. СПб., 1829; Козин С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. Т. 1. М.–Л., 1941; Рашид-ад-дин . Сборник летописей. Т. I. Кн. 2. М.–Л., 1952. Т. II. М.–Л., 1960; Abramowski W. Die chinesische Annalen von Ogödei und Güytik. Ubersetzung des 2. Kapitels des Yuan-Shi // Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universitat Bonn. Bd. 10. 1976; Ата-Мелик Джувейни . Чингисхан: История Завоевателя Мира. М., 2004.

Лит. : Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. 2-е изд. М., 2022. Н. Н. Крадин .