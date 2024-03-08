ТЮРКИ ДРЕВНИЕ

Тюрки дрéвние — конфедерация кочевых племен, основавших в VI–VIII вв. н. э. Тюркский каганат . Их история известна по письменным источникам (главным образом китайские династийные хроники и тюркские рунические тексты), а также по материалам археологических памятников Центральной и Средней Азии.

Ранняя история Т. д. известна фрагментарно. Согласно одной из легенд, представленной в китайских летописях, их предки некогда жили на побережье Западного моря. Они были полностью истреблены жестокими врагами, сохранившими жизнь только одному мальчику, у которого отрубили руки и ноги и бросили в болото умирать. Здесь его нашла и выкормила волчица, поселившаяся затем в горах Гаочана (Вост. Туркестан). В числе детей, родившихся от брака волчицы и мальчика, был Ашина. Он стал вождем возродившегося племени, а именем Ашина был назван правящий род. Один из его потомков Асянь-шад переселился на Алтай. Здесь предки тюрок оказались под властью жужаней , выполняя функции плавильщиков железа.

Не исключено, что переселение племени Ашина на Алтай, осуществленное в 460, было частью целенаправленной политики правителей Жужаньского каганата. Так или иначе, на новой для себя территории предки тюрок столкнулись с местным населением. Именно на Алтае с течением времени сложился союз племен, получивший название «тюрк». Сведения письменных источников подтверждаются результатами раскопок археологических памятников в горной части Алтая. К настоящему времени только на этой территории исследованы наиболее ранние объекты, демонстрирующие процессы формирования тюркской общности после 460, происходившее в ходе слияния Ашина с местным населением (булан-кобинская археологическая культура). Эти находки демонстрируют черты преемственности с традициями местного населения предшествующего времени как в материальной культуре, так и в погребально-поминальной обрядности.

В 540-е Т. д. вышли на историческую арену — установили прямые контакты с Западной Вэй, подавили восстание племен теле, вступили в конфликт с Жужаньским каганатом. В 552 тюркский вождь Бумын разгромил вой­ско жужаней и принял титул кагана, основав новую империю — Тюркский каганат. Ключевым направлением политики первых каганов Т. д. стала военная экспансия. Довольно быстро были подчинены все кочевые племена Центральной Азии, а также кыргызы енисейские и кидани в Маньчжурии. На западе Т. д. разгромили эфталитов, завязали дипломатические отношения с Византией и Сасанидским Ираном. В результате была создана империя евразийского масштаба — одно из крупнейших политических образований в истории, основанных кочевниками.

Закономерным итогом внутренних конфликтов и династических споров, отмеченных уже в 581–583, стал распад Тюркской империи в начале VII в. на Западный и Восточный каганаты. Эти державы также просуществовали недолго — завершение их истории относится к 629–630. Спустя почти полвека зависимости от Китая, восточные Т. д. в 679 подняли восстание и сумели на насколько десятилетий вновь объединить кочевые племена Центральной Азии. Однако после смерти ключевых политических деятелей (Ильтериш-каган, Капаган-каган, Бильге-каган, Кюльтегин, Тюньюкук) начались распри и восстания, которые привели каганат к окончательной гибели в 744. Т. д. завершили свое существование как единая общность, но не исчезли, а были включены в состав Уйгурского и Кыргызского каганатов .

Лит. : Golden P. B. An Introduction to the History of the Turkic Peoples: Ethnogenesis and State-Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden, 1992; Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005. Н. Н. Серегин.