ТОЛУЙ

Толýй (около 1191/1193 — 1232) — младший сын Чингисхана от старшей жены Бортэ, давший начало династии толуидов, правившей Китае, а также династии хулагуидов в Передней Азии. В детстве чудом избежал смерти во время набега татар. В 1203 его женили на Сорхахтани-беки (Соркоктани-беки), племяннице Ван-хана (Тоорила). В этом браке родились будущие великие монгольские ханы Мункэ , Хубилай , основатель государства ильханов Хулагу , а также претендент на ханский престол Ариг-буга. Активный участник военных походов на чжурчжэней и хорезмшаха. Проявил себя храбрым, талантливым и жестоким военачальником. В 1221 устроил резню в Мерве и Нишапуре . Находился в последнем походе с Чингисханом на тангутов, а после его смерти до выборов Угэдэя в 1227–1229 был фактическим регентом империи. Унаследовал в управление монгольские степи, участвовал в завершающей фазе вой­ны с чжурчжэнями. Имел прозвище «великий нойон». Статус «отчигина» (младшего сына, хранителя очага) давал его потомкам основание претендовать на ханский престол, что произошло с 1251 с воцарением Мункэ. Мункэ дал ему посмертный титул «Доблестный и воинственный император», а также храмовое имя Жуйцзун. Впоследствии Хубилай в 1265 изменил посмертный титул на «Блистательный и помогавший император».

Смерть Т. овеяна легендами, гласящими, что, выпив заговоренную шаманами воду, он ценой собственной жизни спас своего брата хана Угэдэя. В них исследователи видят то намек на злоупотребление Т. алкоголем, то попытку обосновать последующий захват толуидами власти, то даже самоубийство Т. вследствие раскрывшегося заговора с целью отравления Угэдэя.

Ист. : Бичурин И. Я. История первых четырех ханов из Дома Чингисова. СПб., 1829; Козин С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. Т. 1. М.–Л., 1941; Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. II. М.–Л., 1960; Ата-Мелик Джувейни. Чингисхан: История Завоевателя Мира. М., 2004. Н. Н. Крадин .