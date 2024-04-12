ТАХИРИДЫ
Тахири́ды — династия, правившая восточным Ираном и большей частью Центральной Азии (территория современных Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана) в IX в. Происходила из среды наследственных дехканов Хорасана, возводивших свою родословную к эпическому богатырю Рустаму. Предок Т., Разик, в конце VII в. принял ислам как клиент (маула) одного из племен кайситов. Его сын, Мусаб, и внук, аль-Хусайн, владели городом Пушанг в округе Герата, а правнука, Тахира Зу-ль-Яминайна («Две Десницы»), Мамун в 821 назначил «эмиром Востока» за помощь, оказанную в борьбе с его братом аль-Амином. Опираясь на хорасанскую родовую знать, Тахир, правивший из Мерва, проявил стремление к полной самостоятельности, но уже в 822 умер при неясных обстоятельствах, возможно, отравленный по тайному распоряжению Аббасидов. Его сыновья, Тальха (822–828) и Абдаллах (828–844), номинально придерживавшиеся лояльности Аббасидов халифату, были фактически независимы и самостоятельно боролись с восставшими приверженцами хариджизма в Систане и шиизма в Мазандеране. Наибольшего могущества достиг Абдаллах ибн Тахир, который перенес столицу в Нишапур и правил огромным пространством от Аральского до Аравийского моря и от гор Эльбурс до Гиндукуша. С целью укрепления центральной власти он смягчил фискальный гнет и провел большие работы по орошению земель. Власть Т. ослабла при его сыне, Тахире (844–862), сохранявшем еще, однако, славу щедрого покровителя наук и искусств. Один из сыновей Тахира ибн Абдаллаха, Мухаммад, свергнутый в 873 Саффаридами, в 876 освободился и неоднократно формально занимал должность эмира Хорасана. Другой, Хусайн, бежал в Хорезм, в 874, после неудачной попытки овладеть Бухарой, разбил Якуба близ Мерверруда и отвоевал Нишапур, но в 877 удалился в Мерв.
Лит.: Нафиси С. Тарих-е ханедан-е тахери. Дж. I. Тегеран, 1335 г. х. [1956]; Кадырова Т. Из истории крестьянских восстаний в Мавераннахре и Хорасане в VIII — начале IX в. Ташкент, 1965; Kaabi M. Les Tahirides: Etude historico-littéraire de la dynastie des Banu Tahir b. al-Husayn au Hurasan et en Iraq au IIIème s. de l’Hégire/IXème s. J.-C. Vol. I–II. Paris, 1983. Янь Миньцзя.