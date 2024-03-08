«СОКРОВЕННОЕ СКАЗАНИЕ»

«Сокровéнное сказáние» (иначе «Тайная история монголов»; монг. «Монголын нууц товчоо», кит. «Юань чао би ши») — древнейший монгольский историко-литературный памятник. Описывает предысторию монголов, этапы жизни Чингисхана , начиная с детства, борьбу за власть и создание Монгольской империи , события правления его сына и преемника Угэдэя . Написан на так называемом среднем монгольском языке, который соответствовал разговорному языку XIII в. Изначально представлял сплошной текст. Позднее был разбит на главы и 282 параграфа. Текст записан китайскими иероглифами, сопровождался параллельным китайским переводом и использовался в эпоху Мин для составления словарей и обучения переводчиков, благодаря чему сохранился в двух версиях. В настоящее время оба списка хранятся в Пекинской национальной библиотеке. Считается, что текст «Сокровенного сказания» восходит к священной секретной истории Чингисхана — «Золотой книге» («Алтан дэбтэр»), к которой имели доступ только чингисиды. Состоит из трех частей: генеалогия и предыстория монголов (§ 1–58), история Чингисхана (§ 59–268), история Угэдэя (§ 268–282). Значительно отличается по содержанию от официальных династийных историй китайской «Юань ши» и персидской «Джами ат-таварих» (Сборник летописей) Рашид ад-Дина , где история переписана в соответствии с политическим заказом. Имеет сложносоставной характер, включает компоненты героического эпоса, народных преданий, летописного повествования, исторических документов (биликов — распоряжений) Чингисхана и Угэдэя. Значительная часть источника записана в стихо­творной форме и включает элементы песен, благопожеланий, наставлений и увещеваний и др.

Дата создания «С. с.» дискутируется. В последних строках произведения указано, что это был год Крысы, или Мыши. По мнению большинства исследователей, это 1240. Другие версии — 1228 или 1252. Автор неизвестен. Очевидно, что он был участником событий и находился в ставке. Некоторые полагают, что это мог быть приемный сын Чингисхана Шиги-хутуху. «С. с.» изучалось китайскими историками в XVIII–XIX вв. (Цянь Дасинь, Бао Тимбо, Гу Гуанци, Вэнь Тинши, Ли Вэньтянь и др.). Существует несколько транслитераций оригинального текста латиницей. Первый перевод с краткой версии был сделан П. И. Кафаровым в 1866 на русский язык. Впоследствии источник многократно переводился на различные языки (Э. Хэниш, С. А. Козин, П. Пелльо, Л. Лигети, Ф. Кливз, У. Онон, Ц. Дамдинсурэн и др.). Наиболее точным считается современный перевод И. Рахевилца, который снабдил его трехтомником подробных комментариев.

Публ .: Козин С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. М.–Л., 1941; Rachewiltz I. de. The Secret History of the Mongols: A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century. 3 vols. Leiden–Boston, 2004–2013. Лит.

Лит. : Mongolica. К 750-летию «Сокровенного сказания». М., 1993; «Тайная история монголов»: источниковедение, филология. Новосибирск, 1995. Н. Н. Крадин .