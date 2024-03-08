РУМСКИЙ СУЛТАНАТ

Рýмский султанáт (в европейской традиции — Иконийский или Конийский) — тюрко-мусульманское государство на п-ове Малая Азия в конце XI — начале XIV в. Его ядро сложилось в 1070-е на землях, захваченных Сельджукидами у Византии (в арабо-персидской традиции — Рум), где, со ставкой в Никее, правил в 1081–1086 Сулайман, сын Куталмыша, двоюродного брата Тогрул-бека. С распадом Сельджукской державы после смерти Малик-шаха возвысился сын Сулаймана, Кылыч-Арслан (1092–1107), который, участвуя в сопротивлении Крестовым походам , в 1097 перебрался в Конью . Этот город сделали постоянной столицей его сыновья Малик-шах (или Шаханшах; 1107–1116) и Рукн-ад-Дин Масуд (1116–1156), которые, помимо Комнинов , воевали с Грузией, Киликийской Арменией и с другими беями огузов и дружинами воителей джихада — гази. Объединившись под их эгидой, полукочевые огузо-туркоманы стали господствовать над оседлым населением полуострова (греческим, армянским, картвельским).

Изз-ад-Дин Кылыч-Арслан II (1156–1192) подчинил эмиров Данишмендидов и воевал с Фридрихом I Барбароссой, но еще при жизни разделил султанат между своими 10 сыновьями. Это повлекло затяжное противостояние одного из них, Гияс-ад-Дина Кай-Хусрау (1192–1197, 1205–1211), с братьями Кутб-ад-Дином (1190) и Рукн-ад-Дином Сулайманом (1197–1204) и сыном последнего Изз-ад-Дином Кылыч-Арсланом III (1204–1205), по завершении которого ему все же удалось в 1207 захватить Анталью . Несмотря на гибель Кай-Хусрау в вой­не с Феодором I, его сын Изз-ад-Дин Кай-Кавус (1211–1220) одержал победу над Ласкарисами и в 1214 взял Синоп.

Наивысшего расцвета Р. с. достиг при брате Кай-Кавуса, Кай-Кубаде I ( Алаеддин Кейкубад ), который соперничал с Айюбидами . Спасаясь от монгольских завоеваний , в его пределах нашли убежище многие выдающиеся богословы, ученые, зодчие и мастера из Мавераннахра , Хорасана , Ирака Персидского и др. Конья стала очагом суфизма , а Кайсери, Сивас, Аксарай и другие крупные города Анатолии — важными торгово-ремесленными центрами и средоточием архитектурных памятников.

Баба Исхака восстание и поражение в 1243 от монголов, которые достигли Анкары, заставили сына Кай-Кубада, Гияс-ад-Дина Кай-Хусрау II (1237–1246) признать верховенство Каракорума . В 1246–1265 его сыновья, Изз-ад-Дин Кай-Кавус II, Рукн-ад-Дин Кылыч-Арслан и Ала-ад-Дин Кай-Кубад II, утверждались Гуюком , Мункэ и Хулагу то одновременно (на западе и востоке Р. с.), то попеременно. С подчинением ильханам Абаге и Тэгудэру Р. с. постепенно пришел в упадок. Газан-хан фактически поставил Р. с. под прямое управление из Тебриза , а в 1307 им стали править наместники Хулагуидов . Со смертью Гияс-ад-Дина Масуда в нищете около 1309 румская ветвь Сельджукидов пресеклась.

Лит .: Uzluk F. N. Anadolu Selçuklari tarihi. C. 1–3. Istanbul, 1952; Turan O. Türkiye Selçuklari hakkinda resmî vesikalar. Metin, tercüme ve arastirmalar. Ankara, 1958; Köprülü M. F. The Seljuks of Anatolia: Their History and Culture According to Local Muslim Sources. Salt Lake City, 1996; Lewis F. D. Rumi: Past and Present, East and West. Oxford, 2000; Cahen C. The Formation of Turkey: The Seljukid Sultanate of Rum; 11th to 14th Century / Transl. by P. M. Holt. Harlow, 2001. Т. К. Кораев.