Рашид-ад-­Дин, Фазлаллаx ибн Абуль-Xайр

Рашид-ад-­Дин, Фазлаллаx ибн Абуль-Xайр (1247, Xамадан — 18.07.1318, Тебриз) — государственный деятель, хронист и ученый при дворе Хулагуидов . Родился в еврейской семье, занимался врачеванием. Около 1277 обратился в суннизм , сменив первоначальное имя Рашид-ад-­Даула на Р.-а.-Д. Карьеру начал, предположительно, в финансовом ведомстве при Абага-хане. При Газан-xане выдвинулся как придворный врач, с 1298 назначен вазиром , отвечал за упорядочение фискальной системы и денежного обращения. Строгой фиксацией налогов и сборов способствовал стабилизации экономики Ирана. Как второе лицо в государстве после самого ильхана сосредоточил в своих руках обширные сельскохозяйственные угодья, сделав сыновей вали в ряде областей. При Ольджейту-хане фактически руководил внутренней политикой, превратил столицы ( Тебриз , позднее Султанию) в блестящие культурные центры. После смерти Ольджейту, в результате происков противников, ложно обвинен в его отравлении и четвертован по приказу Абу-­Саид-хана вместе со своим сыном, кравчим Ибрахимом. Похоронен как мусульманин, но в 1407 по приказу Тимурида Миран-шаxа, правившего Иранским Азербайджаном , перезахоронен как «неверный» на иудейском кладбище.

Автор трудов по медицине, ботанике, компендиума по естествознанию, агротехнике и строительству — «Кварталы и памятники» (ал-­Ахйа’ ва-л-асар), а также 4 трактатов по каламу , шариату и суфизму . В 1302–1311 создал одно из наиболее значительных исторических сочинений на персидском языке, в 3 частях:

1. «Газанова летопись» («Тариx-и Газани»), составлена по приказу ильхана Газана. Является основным источником по истории монгольских завоеваний и с официальных позиций повествует о племенах монголов , жизни и царствовании Чингис­хана и Чингисидов в различных улусаx до 1304. Использование не сохранившейся в других изводах летописи «Алтан дэбтэр» делает ее уникальной с точки зрения ценности биографических сведений об основателях Монгольской империи . Содержит важное собрание ярлыков (указов) Газана. Отличается богатством социально-­экономического материала, особенно в частях, современных автору.

2. «Сборник летописей» («Джами‘ ат-тавариx») составлена по приказу ильхана Ольджейту коллективом ученых: иранцев , индийцев (в том числе бхикшу из Кашмира ), монголов (в том числе придворных Хубилая), китайцев и, по-видимому, католического монаха-­француза; Р.-а.-Д. выступил как редактор. Описывает судьбы мира ислама при Омейядов халифате и Аббасидов халифате , «сынов Израиля» (т. е. древних евреев), римлян в имперский и папский период, «франков» (т. е. западных европейцев), Вост. Европы (включая славян и русов), Индии, Китая. Проводит мысль о том, что всеобщая история должна охватывать все человечество, не ограничиваясь исламской ойкуменой (как было принято в арабо-­персидском историописании), и основываться главным образом на первоисточниках. К нему примыкают:

3. «Пятеричные разветвления» («Шу‘аб-и панджгана») — родословия царствующих династий мусульман (начиная с халифов ), тюрков (включая монголов), израильтян, франков и китайцев.

4. «Картины климатов» («Сувар ал-акалим») — географическое описание Земли и дорожной сети Монгольской державы (не сохранилось).

Р.-а.-Д. отличается от других выдающихся персоязычных хронистов эпохи ( Джувейни и Вассафа) простотой, ясностью стиля и содержательностью изложения. Большое значение для изучения общества и хозяйства Ближнего Востока XIII–XIV вв. имеет также его «Переписка» («Мукатабат») с сыновьями, чиновниками и богословами.

Наследие Р.-а.-Д. в XIX в. привлекло внимание западной и российской иранистики : 1‑й перевод на европейский язык принадлежит Э. Катрмеру (Histoire de Mongols de la Perse, 1836), на русский — И. Н. Березину (Сборник летописей. История монголов, 1858).

Соч .: Сборник летописей. В 3 т. / Пер. с перс. Л. А. Хетагурова, О. И. Смирновой, Ю. П. Верховского, А. К. Арендса. М. – Л., 1946–1960; Переписка / Пер. с перс. А. И. Фалиной. М., 1971.

Лит .: Петрушевский И. П. К вопросу о подлинности переписки Рашид-ад-дина // Вестник Ленинградского государственного университета. 1948. № 9. С. 124–130; Его же. Феодальное хозяйство Рашид-ад-дина // Вопросы истории. 1951. № 4. С. 87–104; Фалина А. И. Рашид-ад-­Дин — врач и естествоиспытатель // Письменные памятники Востока: Историко-­филологические исследования, 1971. М., 1974. С. 127–142. Т. К. Кораев.