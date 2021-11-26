ОЙРАТЫ
ОЙРАТЫ - западные монголы (самоназвания - ойрд, ойрад; тюрк. калмак, кит. вэйлатэ), группа монгольских народов: дэрбэты, баяты, захчины, торгуты, мянгаты, хошуты, олёты (огеледы), хойты.
Живут на западе Монголии (аймаки Увс, Баян-Улгий и Ховд; 198 тысяч человек - 2010 год, перепись) и в Северо-Западном и Северном Китае (провинция Цинхай, Синьцзян-Уйгурский автономный район и запад автономного района Внутренняя Монголия; 360 тысяч человек - 2010 год, оценка). Говорят на говорах ойратского языка ветви монгольских языков, переходят на монгольский язык.
Этноним «Ойраты» впервые упоминается в «Сокровенном сказании» (XIII век). В конце XIV века в Западной Монголии возник политический союз Дурбэн ойрат («Четыре ойрата»), в который первоначально входили предположительно торгуты, хошуты, дэрбэты, хойты. В 1609-1630 годах часть дэрбэтов, торгутов, хошутов и хойтов откочевала в низовья Волги, став предками калмыков. В 1635 году возникло Джунгарское ханство (разбито в 1758 году цинским Китаем). В 1860-е годы часть ойратов переселилась в район озера Иссык-Куль и приняла ислам (сарт-калмаки). Ойраты наиболее полно сохранили монгольский эпос (тууль), исполняемый профессиональными певцами (туульчи). В Монголии ойраты сильно ассимилированы халха.