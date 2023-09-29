Ногáй, Иису

Ногáй (Нокай) , Иису (1‑я половина XIII в. — 1299/1300) — военный и политический деятель Золотой Орды , чингисид, правнук Джучи . В правление Берке отличился во время вой­н на Кавказе с Хулагуидами , в битве потерял глаз. Между 1250–1262 принял ислам. При Менгу-­Тимуре занимал должность командующего правым крылом, управлял территориями от Дона до Нижнего Дуная. Самостоятельно организовывал военные предприятия и вел дипломатическую переписку с Византийской империей , Мамлюкским султанатом и государством Хулагуидов. В 1272 получил в жены незаконнорожденную дочь Михаила VIII Палеолога. Зависимость от Ногая признало Болгарское царство . Н. вмешивался в вопросы передачи верховной власти в Золотой Орде. Около 1296 Н. начал чеканку собственных монет, в том числе с титулом хан. Погиб в сражении в ходе вой­ны с ханом Токта.

Лит. : Веселовский Н. И. Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922; Vásáry I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-­Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge, 2005; Почекаев Р. Ю. Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды. 2‑е, испр. и доп. СПб., 2012; Узелац А. Почеци Ногајеве власти у западној степи и на доњем Дунаву // Историјски часопис. 2013. Књ. LXII. С. 11–34; Uzelac A. An Empire within an Empire? Ethnic and Religious Realities in the Lands of Nogai (c. 1270–1300) // Chronica: Annual of the Institute of History. 2018. Vol. 18. P. 271–283. В. В. Тишин.