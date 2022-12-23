МУХАММАД II АЛА АД-ДИН Мухаммад II Ала ад-Дин (? — 12.1220 или 01.1221, о. Абескун, Каспийское море) — хорезмшах из династии Ануштегинидов (1200—1220).

Мухаммад II Ала ад-Дин (? — 12.1220 или 01.1221, о. Абескун, Каспийское море) — хорезмшах из династии Ануштегинидов (1200—1220). Второй сын хорезмшаха Текеша, отец Джалаль-ад-Дина . В 1197, после смерти старшего брата Малик-шаха, назначен престолонаследником и наместником Хорасана , куда отправился походом против исмаилитов , с которыми вынужден был примириться при вести о кончине отца, отозвавшей его в столицу Хорезма — Ургенч (старый). Взойдя на трон, он должен был вернуться в Иран, чтобы восстановить там свое владычество (1201—1204). Расширил границы державы, которая при нем достигла пределов своего могущества, распространившись на земли от Иранского Азербайджана и Мазандерана до Мавераннахра . В 1205 столкнулся с Гуридами , которых оттеснил в Индию, завладев не только Гератом, но и собственно Гуром (ныне центральный Афганистан). В 1207 подавил восстание ремесленников Бухары под руководством Санджар-малика, а в 1212 — восстание в Самарканде, вслед за чем устранил своего зятя Усмана, эмира города из династии Караханидов . В 1210 разгромил войска каракитаев государства , после чего принял почетное имя «Второго Александра» (Искандар-и Сани), что сопровождалось введением особого парадного церемониала — «стражи Двурогого» (наубат-и Зул-Карнайн). Это обозначило, в том числе, его притязания на наследие Сельджукидов , что подкрепило подчинение Кермана , Систана и Фарса. Во время похода против кипчаков (1216) навязал войскам монголов под командованием Джучи сражение на берегах Иргиза. В 1217 вступил в конфликт с халифом Насиром из династии Аббасидов , который завершился выдвижением М. II «антихалифа» Ала-аль-Мулька, что нанесло серьезный символический ущерб авторитету хорезмшаха. В 1218 по подозрению в разведывательной деятельности допустил уничтожение купеческого каравана из владений Чингисхана , чем спровоцировал его вторжение в Хорезм. В 1220, не решившись дать захватчикам генеральное сражение, оставил свою армию разбросанной отдельными отрядами по городам и крепостям. Потерпев поражение, бежал с небольшим отрядом в Прикаспий, где и умер. Останки его подверглись осквернению по приказу Угэдэя.

Лит .: Ghulam Rabbani Aziz . A Short History of the Khwarazmshahs. Karachi, 1978; Kafesoglu I . Harezmsahlar Devleti Tarihi. Ankara, 1984; Тимохин Д. М. ‘Ала’ ад-Дин Мухаммад и расцвет хорезмийского государства: 1200—1220 гг. М., 2019. Т. К . Кораев.