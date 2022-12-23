МУХАММАД ХАЙДАР ДУГЛАТ МИРЗА Мухаммад Хайдар Дуглат Мирза (1499/1500, Ташкент — 1551, Кашмир) — чингисидский царевич, представитель дома Джагатаидов, внук хана Джагатайского улуса Юнуса и двоюродный брат Бабура (по материнской линии).

Мухаммад Хайдар Дуглат Мирза (1499/1500, Ташкент — 1551, Кашмир) — чингисидский царевич, представитель дома Джагатаидов , внук хана Джагатайского улуса Юнуса и двоюродный брат Бабура (по материнской линии). В 1508—1509, после гибели отца, бежал из Бухары через Бадахшан в Кабул, к Бабуру, участвовал в его походах против Мухаммада Шейбани и во временном отвоевании Бухары и Самарканда . В 1512, вследствие поражения Бабура от Шейбани, покинул его и переселился к своему двоюродному брату (по отцовской линии) Султан Саид-хану в Кашгар и Яркенд, где, с титулом гурган («зять»), прожил как советник и полководец (в набегах на Большой и Малый Тибет, Кафиристан и Бадахшан) до смерти Саида в 1533, когда, ввиду враждебности к нему следующего хана, Абд-ар-Рашида, перешел на службу к своим племянникам, сыновьям Бабура, Хумаюну (Моголам) и Камрану, владетелю Лахора . Около 1541 по поручению Хумаюна завоевал Кашмир и основал там полунезависимое государство, к которому вскоре присоединил и Малый Тибет (Ладакх). В 1541—1547 составил по-персидски «Рашидову хронику» (Тарих-и Рашиди), которая посвящена истории ханов Моголистана и эмиров Кашгара, содержит некоторые сведения о происхождении узбеков и описывает события, связанные со временем Мухаммада Шейбани ; важнейший источник по положению в Восточном Туркестане и Казахстане XV — 1-й половины XVI в.

Публ. : The Tarikh-i-Rashidi: A History of the Moghuls of Central Asia; An English Version / Ed. by N. Elias. London, 1895.

Лит .: Validi A.-Z. Ein turkisches Werk von Haydar-Mirza Dughlat // Bulletin of the School of Oriental Studies. Vol. VIII/4. 1937. P. 983—989; Haidar M. Mirza Haidar Dughlat as Depicted in Persian Sources. New Delhi, 2002. С. С . Вдовин.