И печенеги, и половцы, и другие... Кочевники Великой степи в средние века Почти от самого Средиземноморья и до Тихого океана простирается по центру Евразии огромный степной пояс. Сегодня чаще можно встретить наименование «Евразийская степь», ранее её чаще называли «Великая степь». На чтение: 7 минут

Почти от самого Средиземноморья и до Тихого океана простирается по центру Евразии огромный степной пояс. Сегодня чаще можно встретить наименование «Евразийская степь», ранее её чаще называли «Великая степь». Именно этот регион стал связующим мостом между культурами географически разбросанных между собой регионов – Ближнего Востока, Китая, Индии, Европы. Целая сеть маршрутов пролегла на этих колоссальных пространствах ещё в верхнем палеолите, и чем дальше, тем гуще она становилась.

Древние времена

Кочевые племена стали складываться на этих землях ещё за тысячи лет до нашей эры. Промышляли они в первую очередь охотой и собирательством, и ещё в те времена не были привязаны к какому-то определённому месту, непрерывно двигаясь в поисках более плодородных и богатых всякой живностью мест. Склонность к мобильности степняков сыграла важнейшую роль в становлении животноводства – именно в Великой степи сумели одомашнить дикую лошадь. Произошло это ещё в 3700-3100 лет до нашей эры. Поставить лошадь на службу человеку сумели представители Ботайской культуры, жившие на севере современного Казахстана.

На долгие тысячелетия вперёд весь транспорт, которым обладали люди – это были в буквальном смысле лошадиные силы. И единственным мобильным видом войск с тех пор стала кавалерия, причём первопроходцами в массовом использовании оной стали как раз жители Великой степи. Так складывался известный всем нам образ степняка – неотделимого от лошади всадника, способного пролетать сотни километров.

Разумеется, такая возросшая мобильность сделала необратимые сдвиги в менталитете степных племён, которые из охотников и скотоводов стали превращаться в прирождённых воинов, не мысливших для себя мирного образа жизни. А пришедшие в степь лук и стрелы окончательно довершили превращение их в тех кочевников, о которых мы знаем по многочисленным историческим художественным произведениям. Конечно, когда в соседних землях появились гигантские крепости, армии нового образца, эффективность кочевых нападений стала снижаться, но ещё долгие и долгие века они оставались существенной проблемой для своих соседей.

Кто же были обитатели степей в те времена? Археологи датируют свои старейшие находки в этих землях IV тысячелетием до нашей эры. Интересно, что уже тогда заметны элементы культурного обмена народов – тем периодом датируются старейшие обнаруженные курганные погребения, что учёные связывают с предками современных индоевропейских народов.

Чётко обозначить этническую принадлежность населявших Великую степь в ту эпоху народов достаточно проблематично. Первые кочевники, которых историки чётко относят к конкретному этносу, жили в VIII-VII веках до нашей эры – это киммерийцы, одна из иранских ветвей. Одни из самых опасных кочевников той эпохи, они наводили ужас на Ассирию и государства Малой Азии, и даже попали на страницы «Одиссеи» Гомера. Однако со временем киммерийцев вытеснили из Северного Причерноморья представители другой иранской ветви – знаменитые скифы. На достаточно продолжительное время они стали контролировать значительную часть Великой степи, и их владения на пике простирались до Каспийского моря, и даже далее на восток. Нужно сказать, что среди историков нет единого мнения по поводу того, считать скифов более-менее единым народом, или же пёстрой смесью народов, но безусловно одно – это были действительно выдающиеся воины, но при этом очень жестокие и беспощадные люди, как к врагам, так и к собственным соплеменникам. Знаменитый Геродот оставил свои описания их обычаев, ужасавших даже по тем временам.

Могущество скифов было подорвано другими кочевниками, сарматами, нашествие которых состоялось в III веке до нашей эры. Но ещё около шести веков так или иначе они удерживали свои степные территории. Спустя ещё много времени, в начале ХХ века, в России стала модной теория, что именно от скифов пошли славяне – приверженцами этой теории были многие известные деятели науки и культуры той эпохи, чьи имена и сегодня известны каждому. И среди последующих поколений, вплоть до наших дней, есть адепты такого этногенеза наших предков.

Переселения народов

Окончательно скифов добило знаменитое Великое переселение народов – самое, пожалуй, известное среди подобных. С самого востока Великой степи, из нынешнего Забайкалья и Монголии пошло небывалое передвижение людских масс, навсегда изменившее политическую и этнографическую карту Азии и Европу. Именно там ещё в I тысячелетии до нашей эры кочевники хунну были разбиты сяньби – предками монголов. Так хунну, выдавленные из современной Монголии, ушли севернее и западнее – сегодня это территории Казахстана, Якутии, Урала и Приуралья. Попутно они веками смешивались с другими племенами, породив новый народ – знаменитых гуннов. Стремясь на запад, они смели многие народы и государственные образования, дойдя к середине IV века до Европы. Ими было уничтожено и северно-причерноморское государство германцев-остготов. При этом гунны вовсе не вырезали поголовно всех, кто имел несчастье встретиться им на их пути – немалая часть германских и славянских племён союзничала с ними, а порой даже использовала в решении своих междоусобных вопросов.

Великое переселение народов продлилось несколько веков, и навсегда изменило облик Европы. Следом за гуннами с востока Великой степи пришли другие кочевники – авары. А когда переселение более-менее сошло на нет, то степь вновь стала пристанищем для кочевников, которые хранили обычаи своих предшественников. Они также предпочитали жить в лучшем случае скотоводством, но чем дальше, тем больше среди них господствовали паразитические настроения – зачем заниматься мирным созидательным трудом, когда гораздо проще добывать всё, что нужно для жизни, при помощи оружия?

Первые государства степи. Хазарский каганат

Впрочем, в VI-VIII веках степняки стали создавать свои государственные образования, впрочем, просуществовавшие недолго и вскоре распавшиеся. Наиболее известен появившийся в VI веке Тюркский каганат, который в следующем столетии распался на две части – восточную и западную. В свою очередь, из Западно-Тюркского каганата к концу VII века выделилось государство хазаров. Оно контролировало огромные земли – Кавказ, Среднее и Нижнее Поволжье, северо-запад современного Казахстана, побережье Азовского моря, а на западе их владения простирались до Днепра и Крыма.

Более чем на три века Хазарский каганат стал одним из главных игроков в регионе. Они успешно воевали с кавказскими государствами, Персией, арабами; отбили у Византии Крым, установив протекторат над Херсонесом. В принципе, первые два века существования хазарского государства – это непрерывная история их завоевательных походов в разных направлениях. Но к IX веку, с новой волной переселения народов, хазаров основательно потеснили другие кочевники – печенеги, половцы, огузы, воевавшие друг с другом. При этом сам каганат вёл успешную торговлю и внешнюю дипломатическую политику, а для защиты от новых противников обустроил целый ряд крепостей, давший Великой степи период относительной стабильности.

Формирование и возвышение Древнерусского государства создало опасность Хазарскому каганату с севера и северо-запада. Имея хорошие отношения с Византией и Арабским халифатом, хазары при их помощи обустроили по берегам Дона и его притоков ряд крепостей, самой крупной из которых стало укрепление Саркел – уже в ХХ веке место, где оно находилось, было затоплено Цимлянским водохранилищем. Однако Византия, ввиду принятия Русью христианства, стала терять интерес к хазарам, и даже стала интриговать против них, стремясь ослабить их гегемонию в регионе. В конце IX века Византия атаковала Хазарский каганат при поддержке печенегов, булгар и других кочевников. Хазары, в свою очередь, объединились с кавказским племенем аланов, и нанесли византийцам и их союзникам сильное поражение. Византия извлекла урок из этих событий, и путём интриг разрушила впоследствии хазаро-аланский союз, и даже спровоцировала войну между ними.

На юге хазары долгое время оставались главнейшей проблемой Древнерусского государства. Не раз их пограничные земли становились ареной тяжёлых сражений. В свою очередь, Хазарский каганат в Х веке и вовсе оказался во враждебном окружении – на его южных рубежах стали появляться мусульманские эмираты, а затем и мощное Государство Саманидов на юге Каспийского моря. В горах нынешнего Дагестана возвысилось государство Сарир, также доставлявшее массу проблем Хазарии. Мусульманской стала Волжская Булгария, стремившаяся освободиться от хазарского господства. Однако правители каганата, судя по всему, до поры не сильно волновались о столь бурных событиях на своих рубежах.

Решающими в судьбе Хазарского каганата стали 960-980-е годы. Сначала князь Святослав Игоревич довершил дело освобождения славянских племён от хазарского владычества, освободив вятичей. Хазарский каган выслал против них своё войско, но русы разбили его и захватили Саркел, который с того момента стал именоваться Белая Вежа. Далее последовательно были заняты Самкерц (он же Тмутаракань), и хазарские столицы Итиль и Семендер. Таким образом, независимое хазарское государство прекратило своё существование к концу 60-х годов X века. Но каган не оставил своих стремлений вернуть отвоёванные славянами земли. Уже в 985 году князь Владимир Святославич совершил очередной поход в Хазарию, окончательно добив её. Те земли, которые не заняли русы, перешли в другие руки – в Поволжье к Волжской Булгарии, на Кавказе – к Алании, а в Великой степи на протяжении от Чёрного до Каспийского морей – вновь к кочевым племенам.

Печенеги

Приблизительно во второй половине IX года в северных причерноморских степях осели печенеги. Считается, что их этнос сложился в VII-VIII веках в Средней Азии, на территории современного Узбекистана. На запад их вынудила двинуться засуха и конфликты с соседними племенами. Переправившись через Волгу, они попали в восточно-европейские степи, что, разумеется, совсем не понравилось тем, кто контролировал эти земли на тот момент – половцам и хазарам. В результате вооружённых конфликтов с ними печенеги были вынуждены двинуться ещё дальше, на запад от Днепра, где столкнулись со славянами.

Когда в X веке пал Хазарский каганат, власть над степями в низовьях Днепра окончательно закрепилась за печенегами. Их укреплению содействовало и то, что могущественная Византия сделала на них ставку как на преграду набегам киевских князей на её земли. В нашей истории печенеги прославились многочисленными походами на Русь, шедших с переменным успехом. Так, в 968 году они осадили столицу Древнерусского государства Киев, но не смогли его взять. Особенно известны события, сопровождавшие княжение Святослава Игоревича, с которым поначалу были в союзе и даже сражались вместе с ним в знаменитой битве при Аркадиополе против византийцев. Однако спустя два года уже русы и печенеги сошлись в смертельной схватке у днепровских порогов, в которой, как известно, пал сам князь Святослав, из черепа которого, по свидетельствам современников, кочевники сделали чашу.

Сын Святослава Владимир продолжил дело своего отца, стремясь обезопасить южные рубежи своего государства. В 992 году он нанёс поражение печенегам в битве на реке Трубеж – в тех местах князь потом основал город Переяславль. Но четырьмя годами позже Владимир Святославич сам потерпел поражение под Василёвом (ныне – Васильков Киевской области), и сам еле спасся от гибели.

Как некогда хазары от русских, так теперь русские от печенегов стали покрывать всю границу линиями крепостей, особенностью которых была своеобразная система оповещения о возможном нашествии. Первыми кочевников должны были встретить Поросская (по реке Рось) и Посульская (по реке Суле) линии, второй же линией обороны стала Стугнинская линия (по северному берегу реки Стугна) южнее Киева.

Начало XI века на Руси было отмечено междоусобной войной между Ярославом Мудрым и Святополком Окаянным. Последний прибег к помощи печенегов, которые вместе с его дружиной сражались против Ярослава в битвах под Любечем и на Альте, но оба раза потерпели неудачу. В 1036 году степняки вновь предприняли попытку покорить Киев – они осадили город, но были вынуждены отступить после того, как Ярослав Мудрый подоспел со своим войском. То была последняя их попытка пойти на север. К тому времени племенные вожди перессорились между собой, часть приняла ислам, часть стала христианами и ушла на подконтрольную византийцам территорию. Некогда поддерживаемые Византией, через некоторое время они сами развязали войну против своих покровителей. В битвах против них кочевые племена понесли огромные потери, и фактически печенеги исчезли, оставшись только в летописях – те, кто не погиб, ассимилировался либо среди других кочевников, либо среди византийцев.

Половцы

К началу XI века остатки печенегов и другого племени – торков – вытеснили из Северного Причерноморья пришедшие по Великой степи с востока половцы. Другое их название – кипчаки – дало название этой степи на годы вперёд. Неудивительно – ведь в период Кипчакской степи их племена жили от Иртыша до Дуная. И, конечно, для Древнерусского государства после падения печенегов они стали главной внешней проблемой.

Считается, что впервые половцы вошли в пределы русских княжеств в 1055 году. Под удар попало Переяславское княжество, где тогда правил сын Ярослава Мудрого Всеволод. Первый конфликт разрешился мирным – стороны, встретившись, сумели договориться. Но шестью годами позже в результате нового половецкого нашествия половцы разорили переяславскую землю, а дружину князя разгромили. С тех пор нашествие кочевников приняло небывалый по своей регулярности характер. Во время междоусобных войн князья иногда прибегали к их помощи для решения своих проблем. Серьёзный удар по половцам нанёс Владимир Мономах, в 1096 году разбив их на реке Трубеж, причём в сражении погиб половецкий хан Тугоркан.

Впрочем, действия русских не ограничивались исключительно оборонительной тактикой, не раз ими предпринимались и походы на половецкие земли с тем, чтобы привести южного агрессивного соседа в сущее бессилие. И здесь заметна такая тенденция – если князьям удавалось договориться и объединить свои силы, то походы становились успешными. Если же кто-то предпринимал подобные наступления в одиночку, он был обречён на поражение – вспомнить хотя бы неудачу Игоря Святославича, известную нам по «Слову о Полку Игореве». К началу XII века усилиями русских князей половцы окончательно были оттеснены за Волгу и Дон, но после смерти Владимира Мономаха продолжили свои походы, причём вновь поддерживали разные стороны в междоусобных княжеских конфликтах. В 1169 и 1203 годах им в союзе с русскими князьями удалось разорить Киев.

Половцы активно взаимодействовали и с другими своими соседями. С Византией, которой они помогли окончательно добить печенегов, у них в дальнейшем были сложные отношения, несмотря на даже на частичную христианизацию половецкой знати. Однако в конце XI века они поддержали самозванца, выдававшего себя за Константина, сына свергнутого византийского императора Романа IV Диогена, вошедшего в историю как Лжедиоген. В 1095 году войско половцев было разбито Византией, те, кто выжил, вернулись в Великую степь.

Немалое влияние оказали половцы и на историю Второго Болгарского царства. Они не раз приходили болгарам на помощь в вооружённых конфликтах с Византией и Венгрией. В 1205 году в известной битве при Адрианополе болгары и половцы разгромили армию императора Латинской империи Балдуина I и взяли его в плен. В этом сражении половецкая кавалерия сыграла важнейшую роль, предприняв два обманных манёвра, в результате которого рыцарская конница попала в засаду. В 1230 году половцы вновь помогли болгарам в сражении при Клокотнице, взяв в плен правителя Эпирского царства Феодора Комнина и его семью.

Но половецкое владычество в степях стало клониться к закату в период завоевательных монгольских походов. Когда полчища Чингисхана дошли до Кавказа, половцы пообещали поддержать в борьбе с ними племена аланов. Однако монголы сумели вбить клин между союзниками, и подкупленные половцы не сдержали своего обещания помощи. В итоге, когда монголы дошли уже до собственно половецких земель, им пришлось просить о помощи своих извечных врагов – русских князей. В 1223 году объединённые русско-половецкие силы были разбиты в битве на реке Калке. А шестью годами монголы начали новый поход на запад. Они нанесли поражение половцам на Урале, а затем и непосредственно в их землях. Таким образом, они прекратили существование как самостоятельный народ, войдя в состав Золотой Орды. От половцев берут своё начало многие современные народы Российской Федерации, живущие на юге и в Поволжье. Те, кто не пожелал покориться Орде, рассеялись по Европе и Азии. Имеются сведения, что некоторые половецкие племена дошли до Африки, где поступили на службу к египетскому султану (в частности, из них во многом формировались знаменитые мамлюкские подразделения – личная гвардия правителя, и даже некоторые из последующих султанов имели половецкое происхождение). Храбрых и умелых наездников и стрелков, половцев охотно принимали в армии самых разных государств – например, доподлинно известно об их службе в Грузии и Венгрии, Болгарии и Византии.

Торговля вместо войн

Читая строки выше, может показаться, что степь была исключительно ареной сражений непрерывно сменяющих друг друга кочевых племён, менявших устройство Евразии. Но Великая степь не была бы великой, если бы народы не стали благодаря ей взаимодействовать. И то верно – едва ли по ней могли так активно передвигаться торговые люди, если бы она представляла собой не степь, а тайгу, тундру или пустыню. И сегодня, спустя многие века, археологи находят здесь оружие, украшения, орудия труда, прочие предметы обихода разных культур, оставшиеся здесь от некогда существовавших торговых маршрутов. И как бы ни менялись отдельные этапы маршрутов и государства, под контролем которых они были, великий торговый путь между Западом и Востоком продолжал функционировать. Немногочисленные европейские путешественники оставили нам воспоминания, их которых можно приблизительно представить масштаб этих маршрутов.

В целом, на примере исторических событий мы можем видеть, что обладающий Великой степью народ получал уникальную возможность влиять и на Азию, и на Европу. Но кочевники едва ли могли представить, какое богатство находится в их руках, и как они могли расцвести, если бы переломили свой разбойничий менталитет. Практика показала, что лишь сильное государство способно держать крепкой рукой эти стратегически важные для всей Евразии земли.

Сегодня большая часть Великой степи находится в составе России, которая продолжает играть важнейшую роль в жизни континента. А что касается торговых путей, то они, что интересно, пролегают во многом примерно там же, где и тысячи лет назад – только вместо караванных троп с цепочками гружёных ишаков и верблюдов на их местах мы можем увидеть асфальтированные автострады с тысячами большегрузов и железные дороги с многочисленными товарными поездами…

Источник обложки: Государственный Русский музей.