КАРАКОРУМ

КАРАКОРУМ - древ­ний го­род на пра­вом бе­ре­гу вер­хо­вий реки Ор­хон, у под­но­жия южных скло­нов гор Хан­гай [тер­ри­то­рия современного Ара­хан­гай­ско­го ай­ма­ка (об­лас­ти) Мон­го­лии], в XIII веке сто­ли­ца Монгольской им­пе­рии .

Опи­сан В. Руб­ру­ком (1254 год) и другими. Рас­коп­ки и на­учные опи­са­ния с 1880-х годов (Н.М. Яд­рин­цев и другие), важ­ней­шие - советско-монгольские экс­пе­ди­ции во гла­ве с С.В. Ки­се­лё­вым в 1948-1949 годах, во­зоб­нов­ле­ны монгольско-германской экс­пе­ди­ци­ей в 2000 году.

Ос­но­ван в 1220 году Чин­гис­ха­ном на мес­те уй­гур­ско­го го­ро­да. Наи­боль­ше­го рас­цве­та дос­тиг при его пре­ем­ни­ках Угэ­дэе, Гую­ке (1246-1248 годы), Мун­кэ. Осо­бен­но ин­тен­сив­но строи­тель­ст­во ве­лось при Угэ­дэе, около 1235 года Каракорум был об­не­сён гли­но­бит­ной сте­ной с 4 во­ро­та­ми (ого­ро­жен­ное про­стран­ст­во в пла­не близ­ко пря­моуголь­ни­ку - бо­лее 2 км в дли­ну и до 1,5 км в ши­ри­ну). Главным со­ору­же­ни­ем, рас­по­ло­жен­ным в юго-западной час­ти Каракорума, был дво­рец Угэ­дэя (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1235 году): на на­сып­ной плат­фор­ме и гра­нит­ном цо­ко­ле; с крас­но-зе­лё­ной кров­лей из по­лив­ной че­ре­пи­цы, опи­рав­шей­ся на 64 де­ревянные ко­лон­ны на гра­нит­ных ба­зах; с по­лом, по­кры­тым гла­зу­ро­ван­ны­ми плит­ка­ми; с леп­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми, фре­ска­ми и другим; в трон­ном за­ле стоя­ло де­ре­во из се­реб­ра (из­го­тов­ле­но французским мас­те­ром), из от­вер­стий в ко­то­ром по рас­по­ря­же­ни­ям ха­на ли­лись различные на­пит­ки; в 1256 году по по­ве­ле­нию Мун­кэ ком­плекс до­стро­ен 5-этаж­ной буд­дий­ской сту­пой. В центральной час­ти Каракорума на­хо­ди­лись административные и тор­го­во-ре­мес­лен­ные квар­та­лы (многие зда­ния по­строе­ны под влия­ни­ем китайской ар­хи­тек­ту­ры; основные мас­те­ра - из по­ко­рён­ных стран). Име­лись 4 буд­дий­ских, му­суль­ман­ский, хри­сти­ан­ский хра­мы; мно­го гон­чар­ных, чу­гун­оли­тей­ных, ору­жей­ных и других мас­тер­ских; со­хра­ни­лись ог­ром­ные гра­нит­ные изваяния че­ре­пах, пред­на­зна­чен­ные для ус­та­нов­ки ка­мен­ных стел с ука­за­ми. Сре­ди на­хо­док – из­де­лия китайского про­из­вод­ст­ва. В ок­ру­ге Каракорума на­хо­ди­лись оро­шае­мые по­ля, но основное про­до­воль­ст­вие дос­тав­ля­ли из по­ко­рён­ных стран.

В 1261 году, в хо­де борь­бы за пре­стол по­сле смер­ти Мун­кэ, вой­ска Ху­би­лая за­хва­ти­ли и час­тич­но раз­ру­ши­ли Каракорум, а сто­ли­ца вско­ре бы­ла пе­ре­не­се­на в Кай­фын , за­тем в Да­ду; во вре­мя усо­биц 1296 года Каракорум был опять раз­граб­лен. По­сле из­гна­ния мон­го­лов из Ки­тая (1368 год) го­род вос­ста­нов­лен и со­хра­нял зна­че­ние главной став­ки «ма­лых ха­нов» Мон­го­лии (в 1380 году на ко­рот­кое вре­мя за­хва­чен китайскими вой­ска­ми). В 16 веке при­шёл в за­пус­те­ние. В 1585-1586 годах на его южной ок­раи­не воз­ник буд­дий­ский монастырь Эр­дэ­ни-Дзу (пе­ре­стро­ен в XVIII-XIX веках; по­стра­дал в 1939-1940 годах; с 1947 года му­зей; вос­ста­нов­лен как мо­на­стырь в 1990 году); ок­ру­жён сте­ной со 108 су­бур­га­на­ми; ком­плекс вклю­ча­ет хра­мы Гур­бан-Дзу (Три со­кро­ви­ща) - в монгольско-китайском сти­ле (1586 год), Лаб­ран - в ти­бететско-монгольском сти­ле (XVIII век), Бо­ди-су­бур­ган (1799 год) и другие.

Под двор­цом Угэ­дэя об­на­ру­же­ны ос­тат­ки буд­дий­ско­го хра­ма XIII века с фреска­ми (фраг­мен­ты - в Эр­мита­же , Санкт-Пе­тер­бург), сти­ли­сти­че­ски близ­ки­ми рос­пи­сям Ха­ра-Хо­то.

Каракорум вме­сте с руи­на­ми сто­ли­цы Уй­гур­ско­го ка­га­на­та Ха­ра-Бал­гас (Ор­ду-Ба­лык; в 17 км к се­ве­ру от Каракорума; ос­но­ван в 744 году; ос­тат­ки до­мов, кре­по­ст­ной баш­ни, ка­мен­ные сте­лы, рель­е­фы), древне-тюркскими по­ми­наль­ни­ками Биль­ге-ка­га­на, Кюль-те­ги­на, ка­мен­ны­ми ба­ба­ми и другим вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия как часть куль­тур­но­го ланд­шаф­та до­ли­ны реки Ор­хон.

Иллюстрации:

Ка­ра­ко­рум. Ка­мен­ное изваяние че­ре­па­хи близ ру­ин го­ро­да.

Ка­ра­ко­рум. Фраг­мент фре­ски с изо­бра­же­ни­ем Буд­ды из храма под двор­цом Угэ­дэя. XII век (по Л. А. Ев­тю­хо­вой).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)