КАРАХАНИДЫ

КАРАХАНИДЫ - му­сульманская тюрк­ская ди­на­стия.

Стоя­ла во гла­ве Ка­ра­ха­нид­ско­го государства, воз­ник­ше­го в X веке в Се­ми­ре­чье и на за­па­де Восточного Тур­ке­ста­на (в Каш­га­рии). Све­де­ния о пер­вых Карахнидах ле­ген­дар­ны. Наи­боль­шую роль в об­ра­зо­ва­нии гос-ва Карахнидов сыг­ра­ли пле­ме­на тю­рок - кар­лу­ков, чи­ги­лей и яг­ма. Название ди­на­стии ус­лов­но и ос­но­ва­но на упот­реб­ле­нии в ти­ту­ла­ту­ре вер­хов­ных пра­ви­те­лей сло­ва «ка­ра» (ка­ра-хан, ка­ра-ка­ган) в зна­че­нии «глав­ный». Во гла­ве ди­на­стии Карахнидов сто­ял там­гач­хан (хан ха­нов).

Тер­мин «Карахниды» вве­дён российским вос­то­ко­ве­дом середины XIX века В.В. Гри­горь­е­вым. Есть раз­ные мне­ния о про­исхо­ж­де­нии Карахнидов. По од­ной вер­сии, ди­на­стия Карахнидов вы­шла из сре­ды яг­ма с Южного Тянь-Ша­ня, так как, со­глас­но персидскому ис­точ­ни­ку начала XII века, «па­ди­ша­ха яг­ма име­ну­ют "Бо­гра-ха­ном"». Имен­но этот ти­тул но­сил пер­вый Карахнид. По дру­гой вер­сии, Карахниды про­ис­хо­ди­ли из пле­ме­ни кар­лу­ков.

В 960 году в Се­ми­ре­чье 200 шат­ров тю­рок при­ня­ли ис­лам. Этот факт свя­зан с ро­до­на­чаль­ни­ком ди­на­стии Карахнидов - ка­га­ном Са­тук Бо­гра-ха­ном, ко­то­рый пер­вым при­нял но­вую ве­ру и му­сульманское имя Аб­дул-Ке­рим. Его сын Му­са, при­няв ти­тул ка­га­на, объ­я­вил ис­лам государственной ре­ли­ги­ей. Сто­ли­цей государства Карахнидов стал Каш­гар. Наи­бо­лее круп­ные пред­ста­ви­те­ли Карахнидов - Ха­сан, Наср, Юсуф Ка­дыр (конец X века), Иб­ра­хим (1046/47-1068 годы), Арс­лан (1102-1130 годы). Вер­хов­ная власть Карахнидов име­ла пат­ри­ар­халь­ные чер­ты. Все зем­ли счи­та­лись соб­ст­вен­но­стью пра­вя­щей ди­настии. Ста­рое со­сло­вие круп­ных зем­ле­вла­дель­цев дих­кан бы­ло уп­ра­зд­не­но. Струк­ту­ра государства Карахнидов от­ра­жа­ла син­тез ко­че­вой и осед­лой тра­ди­ций, по­сколь­ку в не­го вхо­ди­ли как об­лас­ти ко­че­во­го ско­то­вод­ст­ва, так и осед­ло­го зем­ле­де­лия. Сви­де­тель­ст­ва куль­тур­ных дос­ти­же­ний эпо­хи Карахнидов - письменные па­мят­ни­ки на тюркских язы­ках «Ку­тад­гу би­лиг» («Бла­го­дат­ное зна­ние») Юсу­фа Ба­ла­са­гу­ни, «Ди­ва­ну лу­гат-ат-тюрк» («Сло­варь тюрк­ских на­ре­чий») Мах­му­да Каш­га­ри и па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры (мав­зо­леи: Ай­ша-Би­би, Ба­бад­жи-ха­тун, Ка­ра­ха­на близ го­ро­да Та­ра­за).

В конце X века Карахниды ве­ли вой­ны с государством Са­ма­ни­дов, ос­па­ри­ва­ли у них власть в Ма­ве­ран­нах­ре и за­хва­ти­ли их сто­ли­цу Бу­ха­ру. К 1005 году Карахниды ов­ла­де­ли Ма­ве­ран­на­хром. Государство бы­ло раз­де­ле­но на уде­лы, в ко­то­рых пра­ви­ли чле­ны ка­ра­ха­нид­ско­го ро­да - илек­ха­ны. Се­ми­ре­чье и Каш­га­рия во­шли в вос­точ­ное вла­де­ние, а Ма­ве­ран­нахр - в западное вла­де­ние с цен­тром в Уз­ген­де, а за­тем в Са­мар­кан­де. Со вре­ме­нем эти вла­де­ния обо­соби­лись и вое­ва­ли друг с дру­гом, что пред­ре­ши­ло в 1089 году за­хват Са­мар­кан­да тюр­ка­ми-сель­джу­ка­ми, чьи вой­ска до­шли до Уз­ген­да. Карахниды при­зна­ли вер­хов­ную власть Сель­джу­ки­дов. В 1212 году по­след­ний Карахнид - Клыч Арс­лан был убит хо­резм­ша­хом Му­хам­ме­дом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)