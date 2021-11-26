ЕЛЮЙ ЧУЦАЙ
ЕЛЮЙ ЧУЦАЙ - монгольский государственный деятель и учёный.
Происходил из киданьского императорского рода. Получил китайское классическое образование. С 1218 года советник Чингисхана, сопровождал его в завоевательных походах в Среднюю Азию. При преемнике Чингисхана Угэдэе (1229-1241) в 1230 году назначен главой центральной ханской канцелярии. Провёл реформу системы управления Северным Китаем, целью которой являлось ограничение произвола монгольской знати и усиление великоханской власти. Елюй Чуцай создал отдельную от управления кочевниками администрацию для оседлого населения этих областей. Территория Северного Китая была разделена на юлу (провинции) во главе с чжанли («старшими чиновниками»), которые руководили налоговыми управлениями (кэшуйсо) и по рангу приравнивались к темникам (командирам 10-тысячных отрядов в районах с монгольским населением). В 1231 году Елюй Чуцай создал и возглавил высший гражданский административный орган - чжуншушэн («дворцовый секретариат»), которому подчинялись 6 ведомств (чинов, налогов, ритуалов, судебное, общественных работ и военное). В провинциях были учреждены местные секретариаты (син-чжуншушэн). В 1237 году Елюй Чуцай добился согласия на привлечение к службе 4030 китайских сановников и восстановил экзаменационную систему для отбора на чиновничьи должности. Во 2-й половине 1230-х годов раздача Угэдэем под давлением монгольской знати значительной части территории и населения Северного Китая в уделы (фэнь да) своим родичам и военной верхушке фактически подорвала систему управления, созданную Елюем Чуцаем. Со смертью Угэдэя в 1241 году Елюй Чуцай был отстранён от двора. Труды Елюя Чуцая «Собрание сочинений отшельника Чжань-жаня» («Чжань-жань цзюй-ши вэнь-цзи») и «Описание путешествия на Запад» («Си-ю лу») являются ценными историческими источниками.