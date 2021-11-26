ЕЛЮЙ ЧУЦАЙ

ЕЛЮЙ ЧУЦАЙ - монгольский государственный деятель и учёный.

Про­ис­хо­дил из ки­дань­ско­го императорского ро­да. По­лу­чил китайское классическое об­ра­зо­ва­ние. С 1218 года со­вет­ник Чин­гис­ха­на, со­про­во­ж­дал его в за­вое­ва­тель­ных по­хо­дах в Среднюю Азию. При пре­ем­ни­ке Чин­гис­ха­на Угэ­дэе (1229-1241) в 1230 году на­зна­чен гла­вой центральной хан­ской кан­це­ля­рии. Про­вёл ре­фор­му сис­те­мы уп­рав­ле­ния Северным Ки­та­ем, це­лью ко­то­рой яв­ля­лось ог­ра­ни­че­ние про­из­во­ла монгольской зна­ти и уси­ле­ние ве­ли­ко­хан­ской вла­сти. Елюй Чуцай соз­дал от­дель­ную от управ­ле­ния ко­чев­ни­ка­ми ад­ми­ни­ст­ра­цию для осед­ло­го на­се­ле­ния этих об­лас­тей. Тер­ри­то­рия Северного Ки­тая бы­ла раз­де­ле­на на юлу (про­вин­ции) во гла­ве с чжан­ли («стар­ши­ми чи­нов­ни­ка­ми»), ко­то­рые ру­ко­во­ди­ли на­ло­го­вы­ми управ­ле­ния­ми (кэ­шуй­со) и по ран­гу при­рав­ни­ва­лись к тем­ни­кам (ко­ман­ди­рам 10-ты­сяч­ных от­ря­дов в рай­онах с монгольским на­се­ле­ни­ем). В 1231 году Елюй Чуцай соз­дал и воз­гла­вил выс­ший гражданский административный ор­ган - чжун­шу­шэн («двор­цо­вый сек­ре­та­ри­ат»), ко­то­ро­му под­чи­ня­лись 6 ве­домств (чи­нов, на­ло­гов, ри­туа­лов, су­деб­ное, об­щественных ра­бот и во­ен­ное). В про­вин­ци­ях бы­ли уч­ре­ж­де­ны ме­ст­ные сек­ре­та­риа­ты (син-чжун­шу­шэн). В 1237 году Елюй Чуцай до­бил­ся со­гла­сия на при­вле­че­ние к служ­бе 4030 китайских са­нов­ни­ков и вос­ста­но­вил эк­за­ме­национную сис­те­му для от­бо­ра на чи­нов­ни­чьи долж­но­сти. Во 2-й половине 1230-х годов раз­да­ча Угэ­дэ­ем под дав­ле­ни­ем монгольской зна­ти зна­чительной час­ти тер­ри­то­рии и на­се­ле­ния Северного Ки­тая в уде­лы (фэнь да) сво­им ро­ди­чам и во­енной вер­хуш­ке фак­ти­че­ски по­дор­ва­ла сис­те­му управ­ле­ния, соз­дан­ную Елюем Чуцаем. Со смер­тью Угэ­дэя в 1241 году Елюй Чуцай был от­стра­нён от дво­ра. Тру­ды Елюя Чуцая «Со­б­ра­ние со­чи­не­ний от­шель­ни­ка Чжань-жа­ня» («Чжань-жань цзюй-ши вэнь-­цзи») и «Опи­са­ние пу­те­ше­ст­вия на За­пад» («Си-ю лу») яв­ля­ют­ся цен­ны­ми ис­то­рическими ис­точ­ни­ка­ми.