ДИМИТРИЙ II САМОПОЖЕРТВОВАТЕЛЬ

ДИМИТРИЙ II САМОПОЖЕРТВОВАТЕЛЬ (Самоотверженный; Деметре Тавдадебули; грузинское დემეთრე თავდადებული) - благоверный царь единой Грузии (1269/1270-1289), мученик Грузинской Православной Церкви (память 12 марта). Сведения о нем содержатся в летописи историка XIV века Жамтаагмцерели.

Сын грузинского царя Давида VII (1247-1269/1270) и дочери Рачинского эристава Кахаберисдзе Гванцы, убитой монголами, когда Димитрий Самопожертвователь был еще младенцем (Жамтаагмцерели. 1959. С. 237). В этот период в Восточной Грузии господствовало монгольское ханство ильханов, в западной части страны правил Давид VI Нарин (1247-1293), княжество Самцхе подчинялось непосредственно монгольскому хану. В 1269/1270 году, после кончины Давида VII, монголы утвердили на престоле Восточной Грузии 10-летнего Димитрия Самопожертвователя, спустя 2 года он получил в Орде от Абага-хана ярлык на царство. Ставленник монгальского хана, подданный князей Мхаргрдзели Садун Манкабердели был назначен атабагом - везиром, который фактически правил страной и вскоре занял должность амирспасалара (военного министра). Смерть Садуна в 1281 году позволила юному Димитрию Самопожертвователю укрепить свою власть: сын везира, Хутлу-Буга, наследовал лишь амирспасаларство, атабагом Димитрий Самопожертвователь назначил его соперника - Тарсаича Орбели. Молодой царь заново заселил опустошенные монгольскими набегами земли, делал пожертвования в монастыри и храмы, раздавал милостыню больным и сиротам. Восстановил в Тбилиси церковь Метехи во имя Пресвятой Богородицы.

Католикос-патриарх всей Грузии Николай III (1250-1282) не раз обличал Димитрия Самопожертвователя в многоженстве. Царь, согласно принятому в то время при дворе монгольскому обычаю, имел 3 жен. От дочери трапезундского императора у него было 5 детей (Давид, Вахтанг, Лаша, Мануил, Русудан), от дочери монгольского воина - трое детей (Баадур, Ядгар, Джигда) и от дочери самцхийского князя Беки Джакели - сын (впоследствии царь Георгий V Блистательный (1314-1346), объединивший Грузию) (Там же. С. 285-286).

Большую часть жизни Димитрий Самопожертвователь провел на военной службе у монголов: грузинское войско под его началом выступало на стороне ильханов против Золотой Орды (сражение 1289 года у Дарубандской (Дербентской) крепости) и египетского султаната (сражения 1277, 1280, 1281). Особенно тяжелой была битва в 1281 году, в которой монголы потерпели поражение, грузинское войско было практически полностью уничтожено, Димитрий Самопожертвователь чудом уцелел.

В 1289 году 1-й везир Аргун-хана Буга, женатый на дочери Димитрия Самопожертвователя Русудан, был обвинен в заговоре против хана и казнен, а Димитрий Самопожертвователь как его родственник и возможный соучастник был вызван в Орду. Зная, что его также могут казнить, Димитрий Самопожертвователь перед отъездом собрал дарбази (придворный совет), который предложил ему укрыться в горах Мтиулети или Западной Грузии. Однако царь не принял совета и ответил: «Коли уберегу себя... пред ним (монгольским ханом.- Т.К.) возлежит все царство мое, смотрите, сколько душ христианских смерти предаст и в плен возьмет и церкви осквернит и разрушит, кресты и иконы уничтожит... Я сложу душу мою для народа моего и не откажусь пойти в Орду» ( Там же. С. 287-288).

На пути в Орду Димитрий Самопожертвователь сопровождали католикос-патриарх Авраам I (1282/1283-1310), старший сын Димитрия Самопожертвователя Давид, священник Моисей и несколько вельмож. За пределами Грузии Димитрий Самопожертвователь был арестован и конвоирован в Орду, однако Аргун-хан, не видя другого кандидата на грузинский царский престол, отложил разбор дела. Сын Садуна Манкабердели, Хутлу-Буга, предложил хану возвести на трон воцарившегося в Западной Грузии сына Давида VI - Вахтанга, дабы объединить под властью хана оба царства - Восточную и Западную Грузию. Аргун одобрил план, что решило участь Димитрия Самопожертвователя. По свидетельству летописца, Димитрий Самопожертвователь перед смертью причастился и вознес молитву Господу. 12 марта 1289 года ему отрубили голову (Там же. С. 289).

Католикос-патриарх Авраам I и священник Моисей тайно выкупили тело царя, а купцы, торговавшие рыбой, помогли доставить его в Грузию. Димитрий Самопожертвователь был похоронен в кафедральном соборе Светицховели в Мцхете (могильная плита утеряна, точное место захоронения неизвестно). Грузинская Церковь еще в средние века причислила Димитрия Самопожертвователя к лику святых как царя-мученика, пострадавшего за свой народ.

Именем Димитрия Самопожертвователя названа одна из улиц Тбилиси в районе Диди-Дигоми.

Иконография:

Изображение Димитрия Самопожертвователя сохранилось на северной стене малой церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы монастыря Удабно в Гареджи. Царь представлен в 3/4-ном повороте, обращенным к алтарю, руки воздеты в молении на уровне груди, его крупная фигура (230 см) отличается монументальностью. Изображение Димитрия Самопожертвователя помещено в 3-частную декоративную арку на колонках. Парадное царское облачение следует византийской традиции и состоит из дивитисия и лора, на голове высокая корона с перпендулиями, состоящая из вертикальных пластин.

Несмотря на плохую сохранность живописного слоя, можно различить общий тип молодого безбородого лица, короткие пышные вьющиеся волосы светло-каштанового цвета зачесаны, уши открыты. Считается, что роспись выполнена при жизни Димитрия Самопожертвователя, около 1280 года.

Источники :

Жамтаагмцерели. Столетняя летопись // КЦ. 1959. Т. 2. С. 237, 287-292 (на груз. яз.);

То же / Под ред. Р. Кикнадзе. Тбилиси, 1987. С. 105.

Иллюстрация:

Св. Димитрий II Самопожертвователь. Роспись церкви мон-ря Удабно в Гареджи. Ок. 1280 г.