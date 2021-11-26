ДАЯН-ХАН

ДАЯН-ХАН - почётный титул монгольского хана Бату-Мункэ.

В ре­зуль­та­те дли­тель­ной борь­бы с вла­де­тель­ны­ми князь­я­ми к 1488 году Ба­ту-Мун­кэ объ­е­ди­нил боль­шин­ст­во на­следственных вла­де­ний - хо­шу­нов - и объ­я­вил се­бя «ве­ли­ким юань­ским ха­ном», вы­ра­зив тем са­мым пре­тен­зии на вос­ста­нов­ле­ние пра­вив­шей в 1271-1368 годах в Ки­тае монгольской ди­на­стии Юань. В те­че­ние ря­да лет под­дер­жи­вал мир­ные, в т. ч. тор­го­вые , от­но­ше­ния с Ки­та­ем. Ко­че­вал в Хал­хе, близ хреб­та Хан­гай. С 1500 года пе­ре­нёс свою став­ку в Ор­дос, со­вер­шил несколько во­енных по­хо­дов в Ки­тай. По­да­вил ряд мя­те­жей монгольских фео­да­лов, в т. ч. вы­сту­п­ле­ние Иби­ри-тай­ши и Ман­ду­лая-Агул­ху, убив­ших сы­на Ба­ту-Мун­кэ, на­зна­чен­но­го хан­ским на­ме­ст­ни­ком. По китайским ис­точ­ни­кам, его вой­ско дос­ти­га­ло 100 тысяч человек. Был же­нат на зна­ме­ни­той хан­ше Ман­ду­хай-ха­тун, став­шей его же­ной, ко­гда он был ещё ре­бён­ком, и на­чав­шей де­ло объ­е­ди­не­ния Мон­го­лии.

По­сле смер­ти Ба­ту-Мун­кэ его вла­де­ния бы­ли по­де­ле­ны ме­ж­ду сы­новь­я­ми, уде­лы ко­то­рых по­ло­жи­ли на­ча­ло кня­же­ст­вам Ао­хан, Най­ман, Ба­рин, Джа­руд, Кэ­шик­тэн, Уц­зум­чин, Ху­чит, Сун­нит, Ор­дос. Его млад­ший сын Гэ­рэ­сэнд­зэ на­сле­до­вал ко­рен­ной от­цов­ский улус и стал ро­до­на­чаль­ни­ком вла­де­тель­ных кня­зей Хал­ха-Мон­го­лии.