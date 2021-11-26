ДАЯН-ХАН
ДАЯН-ХАН - почётный титул монгольского хана Бату-Мункэ.
В результате длительной борьбы с владетельными князьями к 1488 году Бату-Мункэ объединил большинство наследственных владений - хошунов - и объявил себя «великим юаньским ханом», выразив тем самым претензии на восстановление правившей в 1271-1368 годах в Китае монгольской династии Юань. В течение ряда лет поддерживал мирные, в т. ч. торговые, отношения с Китаем. Кочевал в Халхе, близ хребта Хангай. С 1500 года перенёс свою ставку в Ордос, совершил несколько военных походов в Китай. Подавил ряд мятежей монгольских феодалов, в т. ч. выступление Ибири-тайши и Мандулая-Агулху, убивших сына Бату-Мункэ, назначенного ханским наместником. По китайским источникам, его войско достигало 100 тысяч человек. Был женат на знаменитой ханше Мандухай-хатун, ставшей его женой, когда он был ещё ребёнком, и начавшей дело объединения Монголии.
После смерти Бату-Мункэ его владения были поделены между сыновьями, уделы которых положили начало княжествам Аохан, Найман, Барин, Джаруд, Кэшиктэн, Уцзумчин, Хучит, Суннит, Ордос. Его младший сын Гэрэсэндзэ наследовал коренной отцовский улус и стал родоначальником владетельных князей Халха-Монголии.