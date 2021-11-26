АРАТЫ
На территории Монголии, Тувы и Китая, населенных монголами, название трудящихся, занимающихся скотоводством.
В широком смысле — трудящиеся, народ в целом. До Монгольской революции 1921 правящие круги Монголии выделяли аратам пастбищную землю, и они имели возможность организовывать свои индивидуальные хозяйства, выполняя две основных повинности — отработочную и продуктовую (как в пользу государства, так и на отдельных представителей элиты). Аратство делилось на несколько категорий, самыми привилегированными из которых считались дарханы, имевшие право свободной кочевки. Затем шли зажиточные А., не имевшие привилегий и званий. И внизу этой социальной категории находились «простолюдины».
Автор статьи: Конорева И.А., Селиванов И.Н.
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