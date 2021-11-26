ВАН ЯНМИН
ВАН ЯНМИН - Китайский философ, представитель неоконфуцианства, создатель оригинальной философской доктрины в русле «учения о сердце», литератор, военачальник и государственный деятель.
Происходил из старинного рода. Изучал конфуцианскую, даосскую и буддийскую классику, военное искусство. В 1499 году сдал экзамены на высшую учёную степень цзиньши. Служил по ведомству общественных работ.
Выступил в 1505 году в защиту репрессированных чиновников, был заключён в тюрьму, подвергнут телесному наказанию и сослан в окраинную провинцию Гуйчжоу, где служил смотрителем почтовой станции. Здесь произошедшее с ним в одну из ночей 1508 года «озарение» стало отправным пунктом для выработки им собственного учения.
После 1509 года начал успешную карьеру, дослужился до поста военого министра в Нанкине (второй столице), в конце жизни был губернатором провинций Гуандун и Гуанси. Прославился подавлением мятежей и восстаний за счёт военных и главным образом социально-политических мер.
После кончины был оклеветан, на его учение наложен запрет, снятый в 1567 году.
Главные философские сочинения: «Чуань си лу» («Записи преподанного и воспринятого»), «Да сюэ вэнь» («Вопросы к "Великому учению"», русский перевод А. И. Кобзева // Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. М., 1982 год), «У цзин и шо» («Собственное мнение о "Пяти канонах"») и другие.
Идеи Ван Янмин отличает преемственная связь с учением Лу Цзююаня (XII век), основоположника «учения о сердце», однако сам Ван Янмин был склонен подчёркивать свою идейную связь с учением главного оппонента Лу Цзююаня – Чжу Си. В ранний период Ван Янмин, следуя доктрине Чжу Си, стремился к практическому осуществлению тезиса о «выверении вещей», однако после своего «внезапного просветления» пришёл к выводу, что «сердце (синь) и есть принцип (ли)» и что «выверять вещи» следует в собственное сердце. Понятие принципа (ли) встало у Ван Янмин в один ряд с этическими идеалами «должной справедливости», «благопристойности», «благонадёжности» и т.п. При этом Ван Янмин ссылался на авторитет конфуцианских канонов.
Выдвинутая Ван Янмин доктрина «совпадающего единства знания и действия» предполагает понимание познавательных функций как действий, или движений, и истолкование поведения как прямой функции знания: знание есть действие, но не наоборот; моделью для такого отождествления послужило единство сознания и поступка в моральном акте, на который и было направлено основное внимание Ван Янмин. Его тезис о «доведении благосмыслия до конца» - синтез понятий «доведение знания до конца» из конфуцианского канона «Да сюэ» и «благосмыслие» (варианты перевода - «врождённое знание», «естественное знание», «интуитивное знание» и т.п.) из «Мэн-цзы». «Благосмыслие» - «то, что [человек] знает без рассуждения» - у Ван Янмин тождественно «сердцу» и имеет пространный смысловой диапазон: «душа», «дух», «познание», «знание», «чувства», «воля», «сознание» и даже «подсознание». Оно самородно и беспредпосылочно, надындивидуально, присуще каждому и в то же время интимно, не может быть передано другим; отождествляется с неисчерпаемой и безгранично вместимой «Великой пустотой», обусловливает всякое знание; является средоточием «небесных принципов», основой врождённого нравств. чувства и долга. Таким образом, конфуцианский тезис о «доведении знания до конца», который в чжусианской традиции осмыслялся как призыв к максимальному расширению познания, Ван Янмин толковал с привлечением категории «благосмыслие» и положения о «совпадающем единстве знания и действия» как максимально полное воплощение в жизнь высших нравственных идеалов.
Гносеологические воззрения Ван Янмин нашли выражение в его «четырёх постулатах», сформулированных им в беседе с учениками на мосту Небесного источника в 1527 году: «Отсутствие и добра и зла - такова сущность (буквально – тело) сердца. Наличие добра и зла - таково движение помыслов. Знание добра и зла - таково благосмыслие. Совершение добра и устранение зла - таково выверение вещей». Первый постулат отражает решение Ван Янмин общеконфуцианской проблемы природы человека: он определяет её как абсолютно благую и потому находящуюся за пределами соотносительных добра и зла.
Школа Ван Янмина. Развитие В. Я. ряда идей Лу Цзююаня дало основание для соединения их учений: Лу – Ван школа (Лу – Ван сюэ пай). Её представителей принято подразделять на семь региональных группировок, важнейшими среди которых в XVI веке были чжэцзянская (Цянь Дэхун, Ван Цзи и др.), цзянсиская (Не Бао, Ло Хунсянь и др.) и тайчжоуская (Ван Гэнь, Ло Жуфан, Ли Чжи и др.) школы. В конце XVI - первой половине XVII века помимо тайчжоуской школы наибольшим влиянием пользовались три противостоящих ей учения: 1) учение «[о знании, на чём] остановиться, [и умении] совершенствоваться» Ли Цая, ученика Цзоу Шоуи; 2) учение дунлиньской школы; 3) цишаньское учение.
Основные дискуссии среди янминистов конца эпохи Мин развёртывались вокруг вопросов о соотношении духовной «первосущности» и «нравственных усилий», о связи «[индивидуальной] природы» и «сердца» с добром, злом и «высшим благом», о способах обнаружения и практической реализации «истинной», доброй и «благосмысленной» природы человека. По характеру решения этих проблем янминисты разделялись на три больших течения.
Представители первого (его основоположники – Ван Цзи, Ван Гэнь, наибольшее развитие оно получило в тайчжоуской школе) считали каждую отдельную личность «актуально совершенной», готовой к «мгновенному просветлению» и нуждающейся лишь в свободном и деятельном проявлении своего врождённого всеблагого «естества» в обыденной жизни. Отождествлявшаяся с «отсутствием/небытием» и «пустотой/вместимостью» духовная «первосущность» трактовалась ими как образующая неразрывное единство с повседневными нравств. усилиями. Источник «истинных» идей и чувств усматривался в полной свободе и возможности абсолютного отрицания. Из содержащегося в «четырёх постулатах» Ван Янмин отсутствия добра и зла на уровне «сущности сердца» Ван Цзи выводил отсутствие добра и зла и на уровне «вещей/дел», а Ло Жуфан и Ли Чжи пришли к апологии спонтанно самопроявляющегося, интуитивно мудрого «детского сердца». Это течение, часто открыто смыкавшееся с чань-буддизмом и даосизмом, обычно квалифицируется как отдающее приоритет «действию».
Сторонники второго, противоположного, течения (его родоначальники – Не Бао и Ло Хунсянь) строго разделяли духовную «первосущность» и нравств. усилия, считая, что выявление «совершенной природы» личности требует постепенного самоуглубления в безмятежности и «покое». В «доведении благосмыслия до конца» они видели не единовременный акт, а особый медитативный процесс, приводящий к внутреннему «просветлению». Это направление обычно квалифицируется как «квиетистское», отдающее приоритет «покою».
Третье течение (у истоков его стояли зять Ван Янмин – Сюй Ай и его земляк Цянь Дэхун, а также Цзоу Шоуи и Оуян Дэ) составляли сторонники «ортодоксального» янминизма, также разделявшие духовную «первосущность» и нравственного усилия, но отстаивавшие их гармонию в стремлении избежать крайностей двух других течений. Они проповедовали традиционные пути личного совершенствования как возвращения к самому себе через служение людям. Из положений «четырёх постулатов» о наличии добра и зла на уровнях «вещей/дел», знания и волевых помыслов Цянь Дэхун выводил их наличие и на уровне «сущности сердца» (концепция «четырёх наличий»).
Маньчжурское завоевание и общее изменение духовного климата в Китае во второй половине XVII века привели к распаду школы Ван Янмин, до этого идейно доминировавшей. Начавшееся в XVI веке проникновение идей Ван Янмин в Японию и Корею привело в XVII веке к возникновению там собственных янминистских школ, оказавших сильное влияние на развитие философской мысли в этих странах, особенно в Японии, где преимущественное развитие социально-практические стороны янминизма позволило ему стать идеологией «революции Мэйдзи» (1867-1868), модернизировавшей страну.
В Новейшее время воздействие идей Ван Янмин испытали Кан Ювэй, Тань Сытун, Сунь Ятсен, Фэн Юлань и другие китайские мыслители.