ВАН ЯНМИН

ВАН ЯНМИН - Китайский философ, представитель неоконфуцианства, создатель оригинальной философской доктрины в русле «учения о сердце», литератор, военачальник и государственный деятель.

Про­ис­хо­дил из ста­рин­но­го ро­да. Изу­чал кон­фу­ци­ан­скую , да­ос­скую и буд­дий­скую клас­си­ку, во­енное ис­кус­ст­во. В 1499 году сдал эк­за­ме­ны на выс­шую учё­ную сте­пень цзинь­ши. Слу­жил по ве­дом­ст­ву об­щественных ра­бот.

Вы­сту­пил в 1505 году в за­щи­ту ре­прес­си­рован­ных чи­нов­ни­ков, был за­клю­чён в тюрь­му, под­верг­нут те­лес­но­му на­ка­за­нию и со­слан в ок­ра­ин­ную провинцию Гуй­чжоу, где слу­жил смот­ри­те­лем поч­то­вой стан­ции. Здесь про­изо­шед­шее с ним в од­ну из но­чей 1508 года «оза­ре­ние» ста­ло от­прав­ным пунк­том для вы­ра­бот­ки им собственного уче­ния.

По­сле 1509 года на­чал ус­пеш­ную карь­е­ру, до­слу­жил­ся до по­ста во­еного ми­ни­ст­ра в Нан­ки­не (вто­рой сто­ли­це), в кон­це жиз­ни был гу­бер­на­то­ром про­вин­ций Гу­ан­дун и Гу­ан­си. Про­сла­вил­ся по­дав­ле­ни­ем мя­те­жей и вос­ста­ний за счёт во­ен­ных и главным образом со­ци­аль­но-по­ли­тических мер.

По­сле кон­чи­ны был ок­ле­ве­тан, на его уче­ние на­ло­жен за­прет, сня­тый в 1567 году.

Главные фи­лософские со­чи­не­ния: «Чу­ань си лу» («За­пи­си пре­по­дан­но­го и вос­при­ня­то­го»), «Да сюэ вэнь» («Во­про­сы к "Ве­ли­ко­му уче­нию"», русский перевод А. И. Коб­зе­ва // Кон­фу­ци­ан­ст­во в Ки­тае: про­бле­мы тео­рии и прак­ти­ки. М., 1982 год), «У цзин и шо» («Соб­ст­вен­ное мне­ние о "Пя­ти ка­но­нах"») и другие.

Идеи Ван Янмин от­ли­ча­ет пре­ем­ст­вен­ная связь с уче­ни­ем Лу Цзюю­а­ня (XII век), ос­но­во­по­лож­ни­ка «уче­ния о серд­це», од­на­ко сам Ван Янмин был скло­нен под­чёр­ки­вать свою идей­ную связь с уче­ни­ем главного оп­по­нен­та Лу Цзюю­а­ня – Чжу Си. В ран­ний пе­ри­од Ван Янмин, сле­дуя док­три­не Чжу Си, стре­мил­ся к прак­тическому осу­ще­ст­в­ле­нию те­зи­са о «вы­ве­ре­нии ве­щей», од­нако по­сле сво­его «вне­зап­но­го про­свет­ле­ния» при­шёл к вы­во­ду, что «серд­це (синь) и есть прин­цип (ли)» и что «вы­ве­рять ве­щи» сле­ду­ет в собственное серд­це. По­ня­тие прин­ци­па (ли) вста­ло у Ван Янмин в один ряд с этическими идеа­ла­ми «долж­ной спра­вед­ли­во­сти», «бла­го­при­стой­но­сти», «бла­го­на­дёж­но­сти» и т.п. При этом Ван Янмин ссы­лал­ся на ав­то­ри­тет кон­фу­ци­ан­ских ка­но­нов.

Вы­дви­ну­тая Ван Янмин док­три­на «сов­па­даю­ще­го един­ст­ва зна­ния и дей­ст­вия» пред­по­ла­га­ет по­ни­ма­ние по­зна­вательных функ­ций как дей­ст­вий, или дви­же­ний, и ис­тол­ко­ва­ние по­ве­де­ния как пря­мой функ­ции зна­ния: зна­ние есть дей­ст­вие, но не на­обо­рот; мо­де­лью для та­ко­го ото­жде­ст­в­ле­ния по­слу­жи­ло един­ст­во соз­на­ния и по­ступ­ка в мо­раль­ном ак­те, на ко­то­рый и бы­ло на­прав­ле­но основное вни­ма­ние Ван Янмин. Его те­зис о «до­ве­де­нии бла­го­смыс­лия до кон­ца» - син­тез по­ня­тий «до­ве­де­ние зна­ния до кон­ца» из кон­фу­ци­ан­­ско­го ка­но­на «Да сюэ» и «бла­го­смыс­лие» (ва­ри­ан­ты пе­ре­во­да - «вро­ж­дён­ное зна­ние», «ес­те­ст­вен­ное зна­ние», «ин­туи­тив­ное зна­ние» и т.п.) из «Мэн-цзы». «Бла­го­смыс­лие» - «то, что [че­ло­век] зна­ет без рас­су­ж­де­ния» - у Ван Янмин то­ж­де­ст­вен­но «серд­цу» и име­ет про­стран­ный смы­сло­вой диа­па­зон: «ду­ша», «дух», «по­зна­ние», «зна­ние», «чув­ст­ва», «во­ля», «соз­на­ние» и да­же «под­соз­на­ние». Оно са­мо­род­но и бес­пред­по­сы­лоч­но, на­дын­ди­ви­ду­аль­но, при­су­ще ка­ж­до­му и в то же вре­мя ин­тим­но, не мо­жет быть пе­ре­да­но дру­гим; ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с не­исчер­пае­мой и без­гра­нич­но вме­сти­мой «Ве­ли­кой пус­то­той», обу­слов­ли­ва­ет вся­кое зна­ние; яв­ля­ет­ся сре­до­то­чи­ем «не­бес­ных прин­ци­пов», ос­но­вой вро­ж­дён­но­го нравств. чув­ст­ва и дол­га. Таким образом, кон­фу­ци­ан­ский те­зис о «до­ве­де­нии зна­ния до кон­ца», ко­то­рый в чжу­си­ан­ской тра­ди­ции ос­мыс­лял­ся как при­зыв к максимальному рас­ши­ре­нию по­зна­ния, Ван Янмин тол­ко­вал с при­вле­че­ни­ем ка­те­го­рии «бла­го­смыс­лие» и по­ло­же­ния о «сов­па­даю­щем един­ст­ве зна­ния и дей­ст­вия» как мак­си­маль­но пол­ное во­пло­ще­ние в жизнь выс­ших нравственных идеа­лов.

Гно­сео­ло­гические воз­зре­ния Ван Янмин на­шли вы­ра­же­ние в его «че­ты­рёх по­сту­ла­тах», сфор­му­ли­ро­ван­ных им в бе­се­де с уче­ни­ка­ми на мос­ту Не­бес­но­го ис­точ­ни­ка в 1527 году: «От­сут­ст­вие и до­б­ра и зла - та­ко­ва сущ­ность (буквально – те­ло) серд­ца. На­ли­чие до­б­ра и зла - та­ко­во дви­же­ние по­мы­слов. Зна­ние до­б­ра и зла - та­ко­во бла­го­смыс­лие. Со­вер­ше­ние до­б­ра и уст­ра­не­ние зла - та­ко­во вы­ве­ре­ние ве­щей». Пер­вый по­сту­лат от­ра­жа­ет ре­ше­ние Ван Янмин об­ще­кон­фу­ци­ан­ской про­бле­мы при­ро­ды че­ло­ве­ка: он оп­ре­де­ля­ет её как аб­со­лют­но бла­гую и по­то­му на­хо­дя­щую­ся за пре­де­ла­ми со­от­но­си­тель­ных до­б­ра и зла.

Шко­ла Ван Ян­ми­на. Раз­ви­тие В. Я. ря­да идей Лу Цзюю­а­ня да­ло ос­но­ва­ние для со­еди­не­ния их уче­ний: Лу – Ван шко­ла (Лу – Ван сюэ пай). Её пред­ста­ви­те­лей при­ня­то под­раз­де­лять на семь ре­гио­наль­ных груп­пи­ро­вок, важ­ней­ши­ми сре­ди ко­то­рых в XVI веке бы­ли чжэ­цзян­ская (Цянь Дэ­хун, Ван Цзи и др.), цзян­си­ская (Не Бао, Ло Хун­сянь и др.) и тай­чжоу­ская (Ван Гэнь, Ло Жу­фан, Ли Чжи и др.) шко­лы. В конце XVI - первой половине XVII века по­ми­мо тай­чжоу­ской шко­лы наи­боль­шим влия­ни­ем поль­зо­ва­лись три про­ти­во­стоя­щих ей уче­ния: 1) уче­ние «[о зна­нии, на чём] ос­та­но­вить­ся, [и уме­нии] со­вер­шен­ст­во­вать­ся» Ли Цая, уче­ни­ка Цзоу Шо­уи; 2) уче­ние дун­линь­ской шко­лы; 3) ци­шань­ское уче­ние.

Основные дис­кус­сии сре­ди ян­ми­ни­стов кон­ца эпо­хи Мин раз­вёр­ты­ва­лись во­круг во­про­сов о со­от­но­ше­нии ду­хов­ной «пер­во­сущ­но­сти» и «нрав­ст­вен­ных уси­лий», о свя­зи «[ин­ди­ви­ду­аль­ной] при­ро­ды» и «серд­ца» с доб­ром, злом и «выс­шим бла­гом», о спо­со­бах об­на­ру­же­ния и прак­тической реа­ли­за­ции «ис­тин­ной», доб­рой и «бла­го­смыс­лен­ной» при­ро­ды че­ло­ве­ка. По ха­рак­те­ру ре­ше­ния этих про­блем ян­ми­ни­сты раз­де­ля­лись на три боль­ших те­че­ния.

Пред­ста­ви­те­ли пер­во­го (его ос­но­во­по­лож­ни­ки – Ван Цзи, Ван Гэнь, наи­боль­шее раз­ви­тие оно по­лу­чи­ло в тай­чжоу­ской шко­ле) счи­та­ли ка­ж­дую отдельную лич­ность «ак­ту­аль­но со­вер­шен­ной», го­то­вой к «мгно­вен­но­му про­свет­ле­нию» и ну­ж­даю­щей­ся лишь в сво­бод­ном и дея­тель­ном про­яв­ле­нии сво­его вро­ж­дён­но­го все­бла­го­го «ес­те­ст­ва» в обы­ден­ной жиз­ни. Ото­жде­ст­в­ляв­шая­ся с «от­сут­ст­ви­ем/не­бы­ти­ем» и «пус­то­той/вме­сти­мо­стью» ду­хов­ная «пер­во­сущ­ность» трак­то­ва­лась ими как об­ра­зую­щая не­раз­рыв­ное един­ст­во с по­все­днев­ны­ми нравств. уси­лия­ми. Ис­точ­ник «ис­тин­ных» идей и чувств ус­мат­ри­вал­ся в пол­ной сво­бо­де и воз­мож­но­сти аб­со­лют­но­го от­ри­ца­ния. Из со­дер­жа­ще­го­ся в «че­ты­рёх по­сту­ла­тах» Ван Янмин от­сут­ст­вия до­б­ра и зла на уров­не «сущ­но­сти серд­ца» Ван Цзи вы­во­дил от­сут­ст­вие до­б­ра и зла и на уров­не «ве­щей/дел», а Ло Жу­фан и Ли Чжи при­шли к апо­ло­гии спон­тан­но са­мо­про­яв­ляю­ще­го­ся, ин­туи­тив­но муд­ро­го «дет­ско­го серд­ца». Это те­че­ние, час­то от­кры­то смы­кав­шее­ся с чань-буд­диз­мом и дао­сиз­мом, обыч­но ква­ли­фи­ци­ру­ет­ся как от­даю­щее при­ори­тет «дей­ст­вию».

Сто­рон­ни­ки вто­ро­го, про­ти­во­по­лож­но­го, те­че­ния (его ро­до­на­чаль­ни­ки – Не Бао и Ло Хун­сянь) стро­го раз­де­ля­ли ду­хов­ную «пер­во­сущ­ность» и нравств. уси­лия, счи­тая, что вы­яв­ле­ние «со­вер­шен­ной при­ро­ды» лич­но­сти тре­бу­ет по­сте­пен­но­го са­мо­уг­луб­ле­ния в без­мя­тежно­сти и «по­кое». В «до­ве­де­нии бла­го­смыс­лия до кон­ца» они ви­де­ли не еди­но­вре­мен­ный акт, а осо­бый ме­ди­та­тив­ный про­цесс, при­во­дя­щий к внутреннему «про­свет­ле­нию». Это на­прав­ле­ние обыч­но ква­ли­фи­ци­ру­ет­ся как «квие­ти­ст­ское», от­даю­щее при­ори­тет «по­кою».

Третье те­че­ние (у ис­то­ков его стоя­ли зять Ван Янмин – Сюй Ай и его зем­ляк Цянь Дэ­хун, а так­же Цзоу Шо­уи и Оу­ян Дэ) со­став­ля­ли сто­рон­ни­ки «ор­то­док­саль­но­го» ян­ми­низ­ма, так­же раз­де­ляв­шие ду­хов­ную «пер­во­сущ­ность» и нравственного уси­лия, но от­стаи­вав­шие их гар­мо­нию в стрем­ле­нии из­бе­жать край­но­стей двух других те­че­ний. Они про­по­ве­до­ва­ли тра­диционные пу­ти лич­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния как воз­вра­ще­ния к са­мо­му се­бе че­рез слу­же­ние лю­дям. Из по­ло­же­ний «че­ты­рёх по­сту­ла­тов» о на­ли­чии до­б­ра и зла на уров­нях «ве­щей/дел», зна­ния и во­ле­вых по­мы­слов Цянь Дэ­хун вы­во­дил их на­ли­чие и на уров­не «сущ­но­сти серд­ца» (кон­цеп­ция «че­ты­рёх на­ли­чий»).

Мань­чжур­ское за­вое­ва­ние и об­щее из­ме­не­ние ду­хов­но­го кли­ма­та в Ки­тае во второй половине XVII века при­ве­ли к рас­па­ду шко­лы Ван Янмин, до это­го идей­но до­ми­ни­ро­вав­шей. На­чав­шее­ся в XVI веке про­ник­но­ве­ние идей Ван Янмин в Япо­нию и Ко­рею при­ве­ло в XVII веке к воз­ник­но­ве­нию там собственных ян­ми­ни­ст­ских школ, ока­зав­ших силь­ное влия­ние на раз­ви­тие фи­лософской мыс­ли в этих стра­нах, осо­бен­но в Япо­нии, где пре­иму­ще­ст­вен­ное раз­ви­тие со­ци­аль­но-прак­тические сто­ро­ны ян­ми­низ­ма по­зво­ли­ло ему стать идео­ло­ги­ей «ре­во­лю­ции Мэй­дзи» (1867-1868), мо­дер­ни­зи­ро­вав­шей стра­ну.

В Но­вей­шее вре­мя воз­дей­ст­вие идей Ван Янмин ис­пы­та­ли Кан Ювэй, Тань Сы­тун, Сунь Ят­сен , Фэн Юлань и другие китайские мыс­ли­те­ли.

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